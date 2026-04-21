Ucraina a lovit cu drone o stație rusească de pompare a petrolului prin Drujba, la Samara (SBU)

Atacul a vizat instalația din satul Prosvet, a declarat oficialul, sub condiția anonimatului. Stația de distribuție face parte din lanțul de aprovizionare al conductei de petrol „Drujba”, construită în perioada sovietică.

Potrivit aceleiași surse, atacul a provocat un incendiu și, potrivit datelor preliminare, a avariat cinci rezervoare care conțineau țiței, fiecare cu o capacitate de 20.000 de metri cubi (5,3 milioane de galoane), a precizat oficialul.

„Distrugerea acestor stații-nod reduce în mod direct capacitatea Federației Ruse de a forma loturi de petrol destinate exportului și de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Echilibrul aprovizionării cu materii prime este perturbat, costurile logistice și de depozitare sunt în creștere, iar riscul de întrerupere a aprovizionării este tot mai mare. În consecință, Rusia obține venituri din ce în ce mai mici din vânzarea petrolului, venituri pe care le-ar putea direcționa către războiul împotriva Ucrainei”, a subliniat o sursă din cadrul SBU.

RFE nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

Atacul a avut loc într-o perioadă când Ungaria și Slovacia, două țări din UE care nu și-au redus prea multe dependența energetică de Moscova, așteaptă restabilirea tranzitului de petrol rusesc prin conductă, care traversează și Ucraina.

Aprovizionarea a fost întreruptă după ce un atac rus a avariat grav conducta în ianuarie, au declarat oficialii ucraineni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu difuzat luni că conducta va fi gata de funcționare până la sfârșitul lunii aprilie, după finalizarea lucrărilor de restaurare.

Guvernatorul regiunii Samara a declarat că Ucraina „a încercat” să lovească o instalație industrială și a raportat că drone au căzut în mai multe locuri. El nu a precizat numele instalației.

Atacul a venit la scurt timp după ce ucrainenii au lovit portul petrolier rusesc Tuapse de la Marea Neagră.

Tot marți, Reuters a relatat pe surse că Rusia se pregătește să interzică Kazahstanului să mai exporte petrol spre Germania prin sistemul de conducte Drujba.

Sursele, care au vorbit cu Reuters sub condiția anonimatului, au declarat că un program „ajustat” de export al petrolului a fost transmis autorităților de resort din Kazahstan și Germania.

O întrerupere a livrărilor din Kazahstan ar spori incertitudinea privind aprovizionarea cu combustibil a Germaniei, în contextul în care războiul din Iran perturbă livrările de energie din Orientul Mijlociu, la doar câțiva ani după ce relațiile energetice de zeci de ani ale Berlinului cu Rusia au fost zdruncinate de războiul din Ucraina.

