„În ceea ce privește oleoductul, așa cum am promis, acesta va fi reparat până la sfârșitul lunii aprilie – nu în totalitate, dar suficient cât să poată funcționa”, a declarat Zelenski reporterilor la Berlin.

Situația conductei a fost o sursă majoră de tensiune între Zelenski – care dorește ca toate țările UE să înceteze achiziționarea de energie din Rusia – și premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban.

Orban – care a menținut relații bune cu președintele rus Vladimir Putin în ciuda invaziei Ucrainei – a suferit o dureroasă înfrângere electorală duminică, urmând să iasă după 16 ani de la guvernare.

El a făcut din Ucraina o temă centrală a campaniei, prezentând Kievul ca fiind „ostil” față de Ungaria.

Pe de altă parte, succesorul său, Peter Magyar, deși a promis „o nouă eră” în politica maghiară, se opune, de asemenea, trimiterii de ajutor militar din partea UE către Ucraina sau aderării ei rapide la UE.

Magyar, ca și Orban, dorește ca Kievul să ajungă mai întâi la pace și să rezolve ceea ce Budapesta consideră a fi discriminarea etnicilor unguri din Ucraina.

„Ne vom strădui să construim alianțe cu toți vecinii noștri, dar, de exemplu, în cazul Ucrainei, condiția prealabilă va fi garantarea drepturilor minorității etnice maghiare... drepturile lingvistice, drepturile culturale”, a spus Magyar la prima conferință de presă mai amplă după alegeri, luni.

Zelenski s-a arătat marți gata să poarte discuții cu Magyar, pe care l-a felicitat duminică seara, la câteva ore după închiderea urnelor la alegerile din 12 aprilie.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire. Oricând va fi gata noul prim-ministru”, a declarat Zelenski la o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te