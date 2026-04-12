Sfârșitul „erei Orban”. Rezultatele parțiale arată o victorie clară a opoziției pro-europene în Ungaria

După ora 21, când se număraseră cam 50% din voturi, iar Tisza conducea detașat în fața Fidesz-ului lui Orban, cu aproape 68% din voturi, liderul Tisza, Peter Magyar, a declarat că premierul în funcție l-a felicitat pentru victorie.





Orban a confirmat la scurt timp, promițând să slujească țara din opoziție și înlăturând temerile că s-ar putea să nu recunoască înfrângerea.

Ca în multe alte țări, în Ungaria rezultatele se numără mai repede la țară și în orașe mici, unde de obicei populiștii ca Orban au mai mulți suporteri, așa că la atingerea pragului de 50% era clar că guvernul eurosceptic va merge doar în jos, pe măsură ce vin rezultatele din orașele mari, în frunte cu Budapesta, unde trăiesc cam o cincime din unguri.

În momentul când Orban și-a recunoscut înfrângerea, Tisza era proiectată să aibă 136 de locuri în legislativul cu 199 de deputați. Urma să se mai „strecoare” în el, la acea fază, și un partid mai naționalist decât Fidesz, Casa Noastră, cu vreo șapte mandate.

Rezultatele definitive ale alegerilor generale din Ungaria vor veni abia peste câteva zile.

Victoria lui Magyar, dacă se confirmă, i-ar putea aduce o majoritate constituțională în Parlament, grație aranjamentelor făcute tocmai de Orban în favoarea câștigătorului alegerilor - care a fost, de 16 ani, partidul lui.

„Suntem optimiști”, a declarat Magyar la o conferință de presă organizată într-un hotel din Budapesta, unde partidul său își stabilise cartierul general pentru noaptea alegerilor, în timp ce mulțimile entuziasmate se adunau pe străzile din jur pe măsură ce începeau să sosească rezultatele scrutinului.

Sondajele au prevăzut o prezență record la vot, televiziunea maghiară difuzând imagini cu cozi lungi în fața unor secții de votare din Budapesta. Datele de la ora 16:30 GMT, cu o jumătate de oră înainte de închiderea urnelor, arătau că 77,8% dintre alegători își exprimaseră votul, în creștere față de 67,8% cu patru ani în urmă.

Dacă rezultatele finale vor confirma estimările preliminare, sfârșitul mandatului lui Orban după 16 ani la putere ar avea implicații semnificative nu numai pentru Ungaria, ci și pentru Uniunea Europeană, Ucraina și nu numai. Acest lucru ar însemna probabil sfârșitul rolului antagonist al Ungariei în cadrul UE, deschizând eventual calea pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro către Ucraina devastată de război, blocat de Orban.

Înfrângerea lui Orban a fost salutată când încă nu se terminase numărătoarea de către liderii europeni.

„Inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”, a scris Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen pe X, atât în engleză, cât și în maghiară.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales-o întotdeauna pe Ungaria”, a adăugat ea. „O țară își redescoperă drumul european. Uniunea devine mai puternică.”

Mesaje de bucurie au postat și președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Gură de oxigen pentru Ucraina și Moldova

Pentru R. Moldova, victoria lui Magyar ar putea însemna deblocarea negocierilor de aderare la UE, în care Chișinăul se află la pachet cu Kievul. Orban n-a avut nimic cu candidatura Moldovei, dar s-a opus celei ucrainene.

O înfrângere a lui Orban ar putea însemna, de asemenea, eliberarea eventuală a fondurilor UE către Ungaria, pe care blocul le-a suspendat din cauza a ceea ce Bruxelles a numit erodarea standardelor democratice de către Orban.

Plecarea sa l-ar priva, de asemenea, pe președintele rus Vladimir Putin de principalul său aliat din UE și ar provoca valuri de șoc în cercurile de dreapta occidentale, inclusiv la Casa Albă, cum scrie Reuters.

În Ungaria, o victorie mare a partidului Tisza ar putea deschide calea pentru reforme care, potrivit partidului, ar viza combaterea corupției și restabilirea independenței sistemului judiciar și a altor instituții.

Relatare scrisă cu informații de la Reuters și AFP.

