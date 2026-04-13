Péter Magyar. Omul care l-a admirat pe Orbán, iar apoi l-a învins crunt la alegeri

Marile cotidiane internaționale și agențiile de presă aveau luni, la câteva ore după victoria de senzație a lui Péter Magyar în Ungaria, în aproape obligatoriu, câte o schiță biografică a învingătorului.

„Când era mic, la Budapesta, Magyar avea portretul lui Orbán deasupra patului”, scrie ziarul britanic The Guardian, sintetizând poate cel mai bine relația dintre cei doi lideri politici care s-au confruntat duminică în alegerile parlamenatare din Ungaria.

Magyar și-a început cariera politică „în ograda” lui Orbán, la Fidesz, pe vremea când acesta părea un agent al schimbării și modernizării, iar apoi s-a despărțit de el, cu scandal.

„Discuțiile cu cei care îl cunosc pe Magyar oscilează adesea între admirație și antipatie. Mulți laudă mișcarea politică impresionantă pe care a creat-o și disciplina de care a dat dovadă în timp ce străbate țara, ținând până la șase discursuri pe zi, dar îl descriu, pe de altă parte, ca pe o persoană irascibilă, cu un stil care poate fi uneori dur” - continuă ziarul britanic.

New York Times amintește că Magyar a devenit cunoscut în 2024, după ce s-a despărțit de Orbán în urma unui scandal politic declanșat de dezvăluirile potrivit cărora un bărbat condamnat pentru mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un centru de plasament fusese grațiat. În acel an, Magyar a înființat Tisza, o mișcare politică nouă, care a obținut 30% din voturi în Ungaria la alegerile pentru Parlamentul European.

Campania sa electorală din 2025-2026 - care a culminat cu victoria fulminantă de duminică - a fost alimentată în mare parte de nemulțumirea generalizată a opiniei publice față de corupție, în special de deturnarea a miliarde de euro din fondurile UE, precum și de îngrijorarea legată de creșterea economică lentă a Ungariei.

După unii, un moment dureros pentru Orbán a fost când Ungaria a fost întrecută de vecina de la est, România, tradițional mai săracă, în clasamentul Produsului Intern Brut raportat de puterea de cumpărare - principalul indicator al prosperității.

Când opoziția i-a atras atenția lui Orbán asupra acestei evoluții, el a ripostat cu sarcasm, îndemnându-i pe cei care invidiază România să se mute acolo.

Magyar s-a concentrat, în campanie, pe nivelul de trai și pe probleme precum sistemul de sănătate al Ungariei, aflat într-o stare pronunțată de degradare. Dar el a evitat subiecte precum drepturile comunității L.G.B.T.Q. și a păstrat tăcerea cu privire la interzicerea paradei Budapest Pride de anul trecut.





Ambii conservatori, dar când vine vorba de Rusia, diferiți

Deși a criticat orientarea lui Orbán către Rusia, subliniind lunga istorie a Moscovei de intimidare a Ungariei, Magyar a evitat să vorbească prea mult în campanie despre războiul din Ucraina.

Pe de altă parte, antipatia pronunțată față de Kremlin a lui Magyar este una din marile deosebiri față de fostul său idol conservator, Orbán.

Ziarul ucrainean de limbă engleză Kyiv Post este unul din multele care amintesc că la evenimentele de campanie Magyar a strigat mereu: „Rușii, acasă!”, făcând aluzie la relația strânsă dintre guvernarea lui Orbán și Kremlin.

El a repetat acest îndemn și în noaptea victoriei.

Într-unul dintre cele mai dure atacuri, Magyar l-a comparat pe Orbán cu János Kádár, liderul comunist susținut de Moscova care a condus Ungaria timp de peste trei decenii, după ce trupele sovietice au înăbușit revoluția maghiară din 1956.

Imediat după victorie, se știa puțin despre intențiile concrete ale lui Magyar, care cu două treimi din voturile parlamentului poate face aproape ce dorește.

El a îndemnat președintele țării și liderii principalelor instituții de stat - toți aserviți lui Orbán - să demisioneze, dar un asemenea proces ar urma să dureze.

La petrecerea de după victorie, Magyar a spus că va merge în prima sa vizită externă la Varșovia, adică într-o țară ai cărei lideri au călcat și pe de lături în ce privește democrația, dar nu s-au apropiat nici din greșeală de Rusia.

Guvernul polonez condus de fostul lider UE Donald Tusk i-ar putea da, de asemenea sfaturi despre cum se poate dezmembra un fost regim populist de dreapta (al PiS, pe care Tusk l-a învins în 2023) și despre cât de greu se reface o societate manipulată mulți ani la rând.

