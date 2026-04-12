Ungurii au ieșit masiv la vot, sub ochii europenilor, ai Rusiei și ai SUA

Sondajele de opinie finale publicate imediat după ora 19, ora închiderii urnelor, îl puneau în avantaj pe liderul partidului de opoziție Tisza, Peter Magyar (45 de ani), înaintea veteranului ultraconservator, premierul în funcție Viktor Orban, de 62 de ani, care conduce formațiunea Fidesz.

Primele rezultate parțiale concludente erau așteptate în cursul nopții de duminică spre luni, iar cele definitive abia spre sfârșitul săptămânii viitoare.

Duminică, maghiarii au votat într-un scrutin care ar putea pune capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului Viktor Orbán, ar putea neliniști Rusia și ar putea provoca valuri de șoc în cercurile de dreapta din Occident, inclusiv la Casa Albă a președintelui american Donald Trump, scria agenția Reuters.

Orban, un naționalist eurosceptic, a creat un model de „democrație iliberală” considerat un exemplu de urmat de alte figuri conservatoare.

În ajunul votului el a primit atât sprijinul conducerii de dreapta din SUA, cât și pe al Rusiei lui Vladimir Putin.

Însă mulți maghiari s-au săturat de Orban, după trei ani de stagnare economică și creșterea vertiginoasă a costurilor de trai, adăugate informațiilor privind acumularea de avere de către oligarhii apropiați guvernului.

Sondajele de opinie au arătat că partidul Fidesz al lui Orban se afla în urma partidului de opoziție de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, cu 7-9 puncte procentuale, Tisza având un scor de aproximativ 38-41%.

„Aici se simte ceva în aer”, titra corespondentul ziarului francez Liberation într-o relatare de la Budapesta, ilustrată cu imaginea zecilor de mii de oameni adunați în Piața Eroilor în ajunul scrutinului, ca să se roage pentru schimbare.

Sondajele prevăzuseră o prezență record la vot, iar datele de la ora 4 după-masă (ora Moldovei) arătau că 66% dintre alegători își exprimaseră deja votul, în creștere față de 52,75% la aceeași oră în alegerile din 2022. Imaginile difuzate la televizor arătau cozi lungi în fața unor secții de votare din Budapesta.

Magyar, după ce și-a exprimat votul la Budapesta, a declarat că maghiarii vor scrie istorie, alegând „între Est și Vest”, și a îndemnat alegătorii să semnaleze orice nereguli.

„Frauda electorală este o infracțiune foarte gravă”, a adăugat el.

Magyar și-a exprimat încrederea în rezultat, spunând că singura întrebare era dacă Tisza va obține o majoritate simplă sau o majoritate de două treimi în parlamentul de 199 de locuri, ceea ce i-ar permite să modifice constituția Ungariei.

Viktor Orban, care și-a exprimat votul în același district din Budapesta și a câștigat detașat ultimele patru alegeri, a declarat reporterilor: „În Ungaria există o constituție și aceasta trebuie respectată. Decizia poporului trebuie respectată.”

Acum patru ani, Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a declarat că scrutinul s-a desfășurat în mod profesionist, dar că inegalitatea condițiilor de participare ar fi putut influența rezultatul.

Pentru Ucraina și R. Moldova, țări aflate în sala de așteptare a UE, o victorie a opoziției maghiare ar putea însemna accelerarea ritmului de aderare.

Ambele țări spun că sunt gata să înceapă toate capitolele aderării, așteptând doar lumina verde de la Bruxelles.

Pentru Ucraina, rezultatul este încă și mai important decât pentru Moldova: Kievul speră că o guvernare mai pro-europeană la Budapesta va facilita ajutorul financiar și militar european pentru țara invadată pe scară largă de Rusia în urmă cu peste patru ani.

