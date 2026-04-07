Vicepreședintele SUA, JD Vance, îi oferă sprijin electoral lui Viktor Orbán la Budapesta

În cadrul vizitei de două zile, Vance se va întâlni cu Orban și va participa alături de acesta la un miting, potrivit unor surse din cadrul guvernului maghiar, citate de Reuters.

„Aștept cu nerăbdare să-l văd pe bunul meu prieten Viktor și vom discuta despre o serie de aspecte legate de relația dintre SUA și Ungaria”, a declarat Vance reporterilor înainte de a pleca din Washington, adăugând că vor fi discutate și relațiile cu Europa și Ucraina.

Acest gest rar de susținere față de Orbán, manifestat personal de un înalt oficial american, este cel mai recent exemplu al eforturilor președintelui Donald Trump de a susține lideri de dreapta cu viziuni similare cu ale lui, inclusiv în Argentina și Japonia, scrie Reuters.

Sondajele de opinie arată că Orbán, pe care Trump l-a susținut deja public și l-a lăudat ca fiind „un lider cu adevărat puternic și influent”, și partidul său, Fidesz, se confruntă cu cele mai dificile alegeri de la revenirea la putere în 2010. În majoritatea sondajelor independente, aceștia se află în urma partidului de centru-dreapta Tisza, condus de Peter Magyar.

Într-o postare pe X înainte de sosirea lui Vance, Magyar a avertizat împotriva interferențelor străine.

„Aceasta este țara noastră”, a scris el. „Istoria Ungariei nu se scrie la Washington, Moscova sau Bruxelles – se scrie pe străzile și în piețele Ungariei.”

Vizita vicepreședintelui american JD Vance demonstrează că relațiile dintre Washington și Budapesta au ajuns la o nouă „epocă de aur”, a declarat marți, pe de altă parte, ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.

„Această vizită arată clar că există o nouă epocă de aur în relațiile dintre SUA și Ungaria”, a spus Szijjarto la sosirea lui Vance la Budapesta. El a adăugat că liderii maghiari vor discuta cu Vance despre migrație, securitate globală, cooperare economică și energetică.

Multă vreme Orbán a sperat să fie ajutat cu o vizită de campanie electorală chiar de președintele SUA, Donald Trump.

Rezultatul alegerilor maghiare de duminică este așteptat cu înfrigurare de liderii Uniunii Europene. O eventuală victorie a opoziției ar putea debloca mai multe decizii legate mai ales de sprijinul pentru Ucraina și de viteza aderării ei - și implicit a Moldovei - la Uniunea Europeană.

Chiar dacă Tisza conduce în sondajele de opinie, mulți analiști avertizează că victoria lui Magyar nu este nici pe departe garantată.

În cei 16 ani de când este la putere, Orbán a reușit să deformeze sistemul electoral în așa fel încât să poată obține majoritatea locurilor în parlament chiar dacă nu are majoritatea votului popular. În 2018, partidul lui, Fidesz, a câștigat 67% din fotoliile de deputat cu doar 49% din voturile alegătorilor.

A devenit celebră afirmația lui Orbán că „este de ajuns să câștigi alegerile o dată”, după care statul de drept poate fi „modificat” în așa fel încât să te menții la putere grație controlului asupra presei și asupra justiției.

JD Vance nu este primul politician cu vederi de dreapta care îi oferă sprijin lui Orbán. Pe 23 martie, la Budapesta au mers într-o vizită cu pronunțat caracter electoral „suveraniști” și extremiști de dreapta din Europa, de la italianul Matteo Salvini la olandezul Geert Wilders și franțuzoaica Marine Le Pen.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te