Trump îi acordă sprijinul „total și necondiționat” lui Orbán înaintea alegerilor din Ungaria

Orban „este un lider cu adevărat puternic și influent, cu o experiență dovedită în obținerea de rezultate fenomenale”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, lăudându-l pentru lupta împotriva imigrației ilegale, restabilirea legii și ordinii și aducerea relațiilor cu Washingtonul la „noi culmi de cooperare”.

„Am fost mândru să-l susțin pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Ziua alegerilor este 12 aprilie 2026. Ungaria: IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBAN”, a scris Trump. „SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”

Sondajele de opinie independente sugerează că Orban, un susținător al lui Trump și al liderului rus Vladimir Putin, care duce un război împotriva vecinei Ungariei, Ucraina, se află într-o poziție slabă înaintea scrutinului.

Orban se confruntă cu critici din partea Bruxelles-ului pentru că a redus la tăcere vocile critice din justiție, mediul academic, mass-media și societatea civilă, precum și pentru adoptarea de politici care vizează minoritățile.

Speranțe în Ucraina și Moldova

O eventuală victorie a opoziției în Ungaria, adică a partidului Tisza, conduse de Peter Magyar, este așteptată cu speranțe de ucraineni, care ar putea scăpa de veșnicul obstacol unguresc în calea integrării lor europene și de folosirea dreptului de veto de către Budapesta împotriva intereselor lor naționale mai generale, devenită aproape o regulă în vremea lui Orbán.

Moldova, al cărei parcurs european depinde de al Ucrainei, ar fi și ea avantajată, putând în sfârșit începe negocierile de aderare, ipotetic vorbind.

Dar sunt și voci care avertizează împotriva unor așteptări prea mari de la Tisza, în această privință.

„Deși partidul este puternic aliniat cu politica europeană dominantă, poziția sa față de extinderea UE, în special în ceea ce privește Ucraina, este nuanțată și nu reprezintă o susținere deplină și imediată a aderării accelerate”, a scris într-o recentă analiză Centrul European de Studii Europene.

Autorii spun că Magyar nu se va grăbi, dacă va ajunge la putere, nici să reducă dependența țării de energia rusă (obiectivul lui pentru această ruptură este abia 2035) și nici nu va îmbrățișa imediat cauza Ucrainei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te