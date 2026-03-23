„Acuzații grave”: ungurul Szijjarto i-ar fi „dat raportul” lui Lavrov chiar din ședințele UE

Sâmbătă, ziarul Washington Post a citat actuali sau foști oficiali de securitate europeni care au afirmat că Peter Szijjarto îl suna regulat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, în timpul pauzelor din cadrul reuniunilor UE, pentru a-i oferi „rapoarte directe cu privire la ceea ce s-a discutat” și pentru a-i sugera posibile linii de acțiune.

Szijjarto a calificat relatarea ca „știri false” și „teorii conspiraționiste fără sens”.

Prim-ministrul maghiar Viktor Orban este unul dintre puținii lideri ai UE care mențin legături strânse cu Rusia pe fondul războiului din Ucraina.

Relatarea ziarului din SUA a stârnit reacții negative la Bruxelles, unde mulți oficiali sunt furioși că Ungaria continuă să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Luni, Comisia Europeană, brațul executiv al UE, a cerut clarificări de la Budapesta în legătură cu articolul din Washington Post.

„O relație de încredere între statele membre, precum și între acestea și instituție, este fundamentală pentru activitatea UE”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anitta Hipper.

„Ne așteptăm ca guvernul maghiar să ofere clarificări.”

„Nu vom tolera așa încălcări”

Germania a descris acuzațiile la adresa Budapestei ca fiind „foarte grave”.

„Discuțiile din cadrul UE, inclusiv cele dintre miniștrii de externe ai UE, sunt confidențiale”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german.

„Nu vom tolera nicio încălcare a acestora”, a adăugat el.

Orban s-a alăturat lui Szijjarto în ridiculizarea acuzațiilor.

„Interceptarea unui membru al guvernului, acesta este un atac grav asupra Ungariei”, a declarat Orban pe Facebook, adăugând că i-a cerut ministrului justiției să investigheze.

Articolul din Washington Post nu menționa nicăieri că Szijjarto ar fi fost „interceptat”.

Relații tensionate între UE și Ungaria

Acuzațiile vin într-un moment tensionat al relațiilor dintre Budapesta și UE.

Orban a pus frecvent la încercare răbdarea liderilor UE, blocând ajutorul pentru Ucraina și deplasându-se la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

Oficialii europeni nu-și mai ascund deja exasperarea față de Orban.

În urma summitului de joia trecută, majoritatea liderilor UE au condamnat blocarea persistentă de către Ungaria a împrumutului pentru Ucraina.

Cea mai mare speranță a lor, spun oficialii în privat, este rezultatul alegerilor din Ungaria din 12 aprilie.

Partidul lui Orban se află în urmă în sondaje încă de anul trecut.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat pe X că relatarea Washington Post „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care eu iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar cât este necesar”, a adăugat el.

