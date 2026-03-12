Naționalistul Orbán se confruntă cu cea mai mare provocare pentru guvernarea sa din ultimii 16 ani, deși rezultatul votului – care are loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al provocărilor economice tot mai mari – rămâne extrem de incert, sondajele de opinie arătând că mulți alegători sunt încă indeciși.

Un sondaj realizat de institutul 21 Kutatokozpont, efectuat între 2 și 6 martie și publicat miercuri, preluat de Reuters, arată că Tisza conduce cu 14 puncte procentuale în fața Fidesz în rândul alegătorilor deciși, în scădere față de un avans de 16 puncte în ultimul sondaj al agenției din ianuarie.

Mai precis, partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernării Peter Magyar, beneficia de sprijinul a 53% dintre alegătorii hotărâți, neschimbat față de ianuarie, potrivit ‌21 Research Centre, în timp ce 39% susțineau Fidesz, în creștere față de 37% în sondajul anterior.

Sondajul, publicat de site-ul de știri 24.hu, a arătat că Tisza ar avea 38% din voturile tuturor alegătorilor, iar Fidesz - 30%.

Pe baza sondajului, Tisza ar putea câștiga 115 locuri în parlamentul Ungariei, care are 199 de locuri, iar Fidesz ar putea obține 78 de locuri. Partidul de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) ar fi singurul partid care ar mai depăși pragul de reprezentare de 5%.

Magyar a declarat că partidul său va combate corupția, va debloca prin reforme miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia și va ancora ferm Ungaria în UE și NATO.

Fidesz atrage atenția în campania la alte sondaje, care încă îi dau șanse de victorie, dar oponenții - care îl critică pe Orbán pentru că a prejudiciat statul de drept și a menținut relații strânse cu Rusia - spun că ele au fost realizate de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de la guvernare.

Ce să aștepte Moldova și Ucraina?

O eventuală victorie a opoziției în Ungaria este așteptată cu speranțe de ucraineni, care ar putea scăpa de veșnicul obstacol unguresc în calea integrării lor europene și de folosirea dreptului de veto de către Budapesta împotriva intereselor lor naționale mai generale, devenită aproape o regulă în vremea lui Orbán.

Moldova, al cărei parcurs european depinde de al Ucrainei, ar fi și ea avantajată, putând în sfârșit începe negocierile de aderare, ipotetic vorbind.

Dar sunt și voci care avertizează împotriva unor așteptări prea mari de la Tisza, în această privință.

„Deși partidul este puternic aliniat cu politica europeană dominantă, poziția sa față de extinderea UE, în special în ceea ce privește Ucraina, este nuanțată și nu reprezintă o susținere deplină și imediată a aderării accelerate”, a scris într-o recentă analiză Centrul European de Studii Europene.

Autorii spun că Magyar nu se va grăbi, dacă va ajunge la putere, nici să reducă dependența țării de energia rusă (obiectivul lui pentru această ruptură este abia 2035) și nici nu va îmbrățișa imediat cauza Ucrainei.

Alți experți cred însă că prudența declarațiilor lui Magyar referitoare la sprijinul pentru Ucraina este mai degrabă electorală. Fideszul lui Orbán îl atacă zi și noapte tocmai pentru pretinsa lui dragoste secretă pentru Kiev, așa că el este obligat să se distanțeze, dar după alegere pașii lui vor fi în direcția UE și a intereselor ei fundamentale, inclusiv extinderea.

„Spre deosebire de Orbán, partidul nu se opune categoric aderării Ucrainei la UE”, notează Zuzanna Vegh, de la European Council of Foreign Relations, chiar dacă Tisza vrea aderare „după merit”, cu „temele de casă” făcute bine de candidați - cum vor, de altfel, toate actualele membre din UE.

„Obiectivul principal al politicii externe a partidului Tisza este de a restabili poziția Ungariei ca membru de încredere al UE. După cum a afirmat Anita Orban, ministrul de externe desemnat al Tisza, Ungaria trebuie „să înceteze să mai fie o piedică și să înceapă să fie un element activ”, mai scrie Vegh.

Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc la 12 aprilie și sunt considerate de mulți drept cele mai importante din acest an electoral european.

