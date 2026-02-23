„Șocant”. Lideri din UE deplâng blocarea de către Ungaria a noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Sikorski a spus că Ungaria a dat dovadă de o lipsă de solidaritate față de Ucraina și a declarat că, în opinia sa, guvernul maghiar creează deliberat un climat de ostilitate față de Kiev, pe care îl va folosi în campania electorală.

„M-aș fi așteptat la un sentiment mult mai puternic de solidaritate din partea Ungariei față de Ucraina”, a declarat Sikorski reporterilor la Bruxelles.

„În schimb, cu ajutorul propagandei de stat... partidul de la putere a reușit să creeze un climat de ostilitate față de victima agresiunii. Iar acum încearcă să exploateze acest lucru în alegerile generale. Este destul de șocant.”

Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a declarat la rândul ei că nu se așteaptă să se ajungă la un acord privind noile sancțiuni împotriva Rusiei luni, după ce Ungaria a amenințat să le blocheze dacă Ucraina nu redeschide un important oleoduct.

„Cred că astăzi nu se vor înregistra progrese în această privință, dar vom continua cu siguranță să insistăm”, a declarat Kaja Kallas, la începutul reuniunii miniștrilor de externe ai UE luni, la Bruxelles, în ajunul celei de-a patra aniversări a invadării Ucrainei de către trupele ruse.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, cel mai prietenos lider din UE cu Kremlinul, a declarat duminică că Budapesta se va opune prin veto sancțiunilor până la redeschiderea conductei Drujba.

Ucraina afirmă că oleoductul, care traversează teritoriul său pentru a transporta petrol rusesc către Slovacia și Ungaria, a fost avariat pe 27 ianuarie de atacurile rusești. Ungaria, secondată de Slovacia, insinuează că Kievul tărăgănează reparațiile.

„Sunt uimit de poziția Ungariei. Vom discuta acest lucru cu colegii noștri maghiari”, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul.

„Sunt, de asemenea, încrezător că, în cele din urmă, vom avea succes.”

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a declarat că „nu există niciun motiv real” pentru a bloca sancțiunile, întrucât închiderea conductei s-a făcut din vina Rusiei, nu a Ucrainei. „Dacă nu vom putea impune sancțiuni Rusiei, atunci Rusia va fi fericită”, a spus el.

Pe lângă blocarea sancțiunilor, Budapesta a pus și o piedică de ultim moment în calea unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, de care Kievul are nevoie disperată pentru a se menține pe linia de plutire.

Ungaria a blocat în repetate rânduri măsurile UE privind Ucraina pe parcursul celor patru ani de război, iar poziția dură a lui Orban vine în contextul luptei sale pentru supraviețuirea politică în alegerile din aprilie.

UE a impus deja 19 runde de sancțiuni împotriva Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Bruxelles a propus interzicerea serviciilor de transport maritim pentru țițeiul rusesc, ca parte a ultimelor sancțiuni, în încercarea de a reduce și mai mult veniturile Moscovei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te