Analiză: Împrumutul pentru Ucraina lasă neatinși banii lui Putin și transmite răspunderea contribuabililor din UE

Comisia Europeană voia să folosească activele statului rus înghețate în UE, în valoare de aproape 200 de miliarde de euro, pentru un împrumut de reparații către Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a promovat această idee încă de la începutul toamnei, a declarat Parlamentului European la începutul săptămânii că acesta va fi „momentul independenței” Europei – momentul în care blocul a luat o decizie crucială pentru a modela destinul continentului, indiferent de intențiile Rusiei sau ale oricărei alte terțe părți implicate.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut-o, calificând împrumutul pentru reparații drept „singura opțiune”, opinie împărtășită și de țările nordice și baltice, precum și de Polonia.

În realitate, era departe de a fi ceva ca și rezolvat.

Belgia, care găzduiește compania de piețe financiare Euroclear, în care se află majoritatea activelor rusești, nu a fost niciodată cu adevărat de acord. Ea a solicitat împărțirea nelimitată a poverii financiare între capitalele UE – o propunere la care mulți s-au opus, în special Parisul și Roma.

Cu cât noaptea summitului UE avansa, cu atât devenea mai clar că Belgia era departe de a fi singura „opozantă” și că trebuiau căutate alternative.

Semnele erau evidente încă de la începutul summitului, când Franța și Italia au obținut o victorie importantă pentru comunitățile agricole influente din țările lor, amânând semnarea unui acord comercial, negociat timp de 25 de ani, între UE și Mercosur (Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay).

În această chestiune, dar nu numai, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministra italiană Giorgia Meloni erau în plină ascensiune, în timp ce Merz și Von der Leyen se retrăgeau pas cu pas.

Iar când liderii UE au încheiat în sfârșit summitul de la Bruxelles, după 16 ore de discuții, banii lui Putin au rămas neatinși.

Fondurile pentru Ucraina vor proveni, în schimb, din țările UE care se vor uni pentru a strânge banii pe piețele financiare, cu sprijinul a ceea ce se numește „marja de manevră” a bugetului UE, termen folosit la Bruxelles pentru a desemna un tampon financiar sau diferența dintre resursele maxime pe care UE le poate colecta pentru bugetul său pe termen lung (care se încheie în 2027) și ceea ce cheltuiește efectiv.

Central-europenii au fost de acord să plătească... ceilalți

Pe scurt, UE a trecut de la utilizarea banilor Rusiei la utilizarea banilor contribuabililor europeni. Dar nici măcar toți. Republica Cehă, Ungaria și Slovacia au obținut derogări, ceea ce înseamnă că acesta este un acord al UE-24, nu al UE-27.

Într-un fel, este chiar mai rău decât atunci când Bruxelles-ul a acceptat, la începutul anului 2024, să utilizeze o metodă similară pentru a strânge aproape 50 de miliarde de euro pentru Ucraina pe piețele financiare. Atunci toată lumea a fost de acord, chiar și premierul ungar Viktor Orban, care a primit asigurări că partea Ungariei nu va fi destinată armatei ucrainene.

Împreună cu Belgia, trio-ul Visegrad a fost câștigătorul detașat la Bruxelles. Orban declarase, prematur, dar în cele din urmă corect, că împrumutul pentru reparații era deja mort înainte de începerea summitului.

Faptul că Budapesta nu va contribui la finanțarea Ucrainei va liniști electoratul său înaintea alegerilor parlamentare din aprilie și va consolida imaginea lui Orban de promotor al păcii.

Până la urmă, toată lumea a încercat să prezinte lucrurile într-o lumină favorabilă. Și există, de fapt, câteva rezultate pozitive. Împrumutul acordat Ucrainei este fără dobândă și, similar propunerii de împrumut pentru reparații, Kievul trebuie să ramburseze banii numai după ce Rusia va plăti reparațiile.

Activele rusești vor rămâne înghețate până atunci, UE modificând săptămâna trecută regulile pentru a permite menținerea lor imobilizate atât timp cât este necesar, fără a mai fi nevoie de reînnoirea unanimă la fiecare șase luni.

Textul final convenit de lideri precizează chiar că „își rezervă dreptul de a le utiliza pentru a rambursa împrumutul”. Un fel de variantă „light” a împrumutului de reparații, până la urmă.

Există, de asemenea, o mențiune, ca o consolare pentru susținătorii unei politici dure față de Rusia, că lucrările privind împrumutul pentru reparații vor continua, chiar dacă un oficial al UE a recunoscut că această idee este „în prezent, în cel mai bun caz, în stare critică”.

