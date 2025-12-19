UE aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, însă fără a folosi activele rusești înghețate

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat într-o postare pe X, pe 19 decembrie, că fondurile aprobate în noaptea de joi spre vineri sunt destinate anilor 2026 și 2027.

„Am promis, am făcut”, a spus el, referindu-se la noul împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Oficialii UE au avut mai multe runde de discuții pe 18 decembrie pentru a ajunge la o soluție de finanțare. Negocierile s-au concentrat pe o propunere de utilizare a zecilor de miliarde de euro din activele de stat rusești înghețate pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei.

Însă riscurile juridice i-au împiedicat pe unii membri ai UE să susțină propunerea. În schimb, s-a ajuns la un acord care prevede acordarea unui împrumut de pe piețele de capital, garantat de „spațiul bugetar al UE”.

„După discuții îndelungate, este clar că împrumuturile de reparații vor necesita mai multă muncă, deoarece liderii au nevoie de mai mult timp pentru a analiza detaliile”, a declarat un oficial al UE pentru RFE/RL.

Finanțarea Ucrainei a devenit o problemă majoră pentru UE în condițiile în care Statele Unite și-au redus sprijinul, iar țări precum Ungaria insistă pentru limitarea finanțării.

La polul opus, Polonia a spus că pentru europeni alegerea este: „Bani astăzi sau sânge mâine”.

Summitul UE a avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin i-a criticat în mod grosolan pe liderii blocului, folosind un cuvânt care poate fi tradus drept „purceluși”.

Liderul de la Kremlin a repetat afirmațiile potrivit cărora Moscova își va atinge obiectivele războiului din Ucraina prin forță, dacă o inițiativă americană pentru pace nu va produce un acord care să corespundă cerințelor sale.

Putin urmează să susțină conferința sa anuală de presă pe 19 decembrie, unde este probabil să vorbească despre propunerea privind activele. Rusia a amenințat cu acțiuni legale masive în cazul oricărei utilizări a activelor sale înghețate.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus la summitul european că propunerea unui împrumut garantat de activele rusești înghețate aflate în prezent în UE este preferabilă, dar că, în cele din urmă, nu contează modul în care sunt folosite fondurile, atâta timp cât se găsește o soluție.

„Dacă în primăvară Ucraina nu primește tranșa corespunzătoare — care, în cazul păcii, va fi folosită pentru reconstrucția țării, iar în cazul continuării războiului, pentru alte priorități, mai ales producția de drone — producția de drone a Ucrainei va fi redusă de mai multe ori”, le-a spus el reporterilor la o conferință de presă, joi după prânz după ce a participat la o reuniune cu ușile închise cu liderii europeni.

Ucraina se confruntă în prezent cu un deficit de ajutor extern de aproximativ 53–59 de miliarde de dolari anul viitor, a adăugat el.

Țările occidentale au sprijinit țara afectată de război atât prin ajutor bugetar direct, cât și prin ajutor militar, însă situația s-ar putea schimba în perioada următoare.

Statele Unite au semnalat că, cel mai probabil, nu vor mai trimite fonduri suplimentare, transferând responsabilitatea către UE și alte țări din G7.

Aproximativ 140 de miliarde de euro din activele de stat rusești sunt deținute de compania financiară Euroclear, cu sediul în Belgia.

Alte 25 de miliarde de euro sunt deținute în bănci din întreaga UE, în principal din Franța, dar și din Belgia, Cipru și Germania.

Împrumutul de reparații face parte dintr-un pachet financiar mai amplu, în valoare de până la 210 miliarde de euro, potrivit Comisiei Europene.

Acesta include și 45 de miliarde de euro care vor fi utilizate pentru a rambursa un împrumut G7 acordat Ucrainei în 2024.

Deși majoritatea celor 27 de membri ai UE sunt în favoarea utilizării activelor pentru a garanta împrumutul, autoritățile din Belgia se tem că planul ar putea să o expună la riscuri juridice.

De asemenea, Italia s-a arătat reticentă față de această propunere.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că nu va părăsi summitul fără un acord privind modul de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat la începutul săptămânii că un eșec în găsirea unei soluții de finanțare ar însemna că „capacitatea Uniunii Europene de a acționa va fi grav afectată pentru ani de zile, dacă nu mai mult, și vom arăta lumii că suntem incapabili să stăm uniți și să acționăm într-un moment atât de crucial din istoria noastră”.

Aflat la summit, preşedintele român Nicuşor Dan a explicat că, prin decizia luată la Bruxelles, UE ia un împrumut de la băncile comerciale, bani pe care ulterior îi împrumută Ucrainei.

„Ucraina va rambursa când se va termina războiul şi dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii (…) Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuţia lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul Uniunii. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a spus Nicușor Dan preşedintele.

El a precizat că poziția celor trei țări este „e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, pentru că împrumutul este al Uniunii, iar cele trei state participă oricum la bugetul UE.

Într-un discurs combativ susținut la un eveniment anual al Ministerului Apărării, pe 17 decembrie, Putin a încercat să dea vina din timp pe Europa și Ucraina pentru orice eșec al eforturilor de pace.

El a afirmat că Rusia va ocupa mai mult teritoriu prin forță dacă Kievul și liderii europeni, pe care i-a descris drept „purceluși”, nu adoptă abordarea corectă față de propunerile SUA.

„Dacă partea adversă și susținătorii săi externi refuză să se angajeze în discuții substanțiale, Rusia va obține eliberarea pământurilor sale istorice prin mijloace militare”, a spus Putin, respingând orice propunere care ar presupune ca Moscova să facă concesii teritoriale.

Moscova controlează în prezent aproape o cincime din Ucraina, iar oficialii ruși au declarat în mod repetat că nu vor face compromisuri în privința celor cinci regiuni ucrainene pe care Putin susține, fără temei, că ar fi rusești.

Un punct de blocaj în ultimele săptămâni de negocieri intense care implică SUA, Ucraina, Europa și Rusia, a fost porțiunea din regiunea Donețk care se află încă sub controlul forțelor ucrainene.

Articol preluat de la Europa Liberă România (Adrian Ardelean)

