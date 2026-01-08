Atacuri rusești „fără precedent”: două regiuni din Ucraina rămân fără energie electrică în toiul iernii

Vladislav Haivanenko, șeful interimar al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, a scris în dimineața de 8 ianuarie că o parte a regiunii rămâne în continuare fără curent. „Se iau toate măsurile necesare pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a consumatorilor”, a adăugat el.

Potrivit primarului Boris Filatov, transportul electric din Dnipropetrovsk va fi înlocuit cu autobuze.

Compania feroviară de stat „Ukrzaliznitsia” a avertizat că toate trenurile din regiune vor trece la locomotive cu motor diesel de rezervă, patru trenuri plecând cu întârzieri.

Totodată, în urma atacurilor rusești, opt mine din regiunea Dnipropetrovsk au rămas fără energie electrică. Toți angajații acestora au fost scoși la suprafață, potrivit autorităților.

În regiunea Zaporojie, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită până în dimineața zilei, a scris șeful administrației regiunii, Ivan Fedorov, pe Telegram.

„Toate centralele termice din regiune sunt alimentate cu energie electrică și funcționează în mod normal. Alimentarea cu căldură a locuințelor din regiune continuă”, potrivit lui.

Întreruperi de curent și în alte regiuni

Situația sistemului energetic ucrainean, lovit cu regularitate de forțele rusești, este agravată de condițiile meteorologice nefavorabile, potrivit ministerului energiei de la Kiev.

În dimineața zilei de 8 ianuarie, mai multe localități din regiunile Cernihiv, Kiev, Ivano-Frankivsk și Transcarpatia au rămas complet sau parțial fără energie electrică. Echipe de intervenție lucrează la restabilirea alimentării cu curent.

De asemenea, în regiunile Harkov, Poltava și Sumî din nord-estul țării, dimineața au fost aplicate întreruperi de urgență.

Forțele rusești au atacat noaptea trecută Ucraina cu 97 de drone, iar până în dimineața zilei 70 dintre acestea au fost „doborâte/distruse”, au anunțat Forțele Aeriene ale armatei ucrainene.

