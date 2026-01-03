Cine este Kirilo Budanov și de ce l-a numit Zelenski în fruntea administrației prezidențiale din Ucraina

Unul dintre cei mai tineri generali ucraineni, veteran de război decorat, bucurându-se de un respect larg în rândul ucrainenilor, Budanov preia un post ocupat de regulă de un civil specializat în politica ucraineană.

Acceptând funcția, el a scris într-o postare online că se va „concentra asupra unor chestiuni de importanță critică pentru securitatea strategică” a Ucrainei, în timp ce Zelenski a spus că „Kirilo are experiență specializată în aceste domenii și suficientă fermitate pentru a obține rezultate”. Dar ce se știe despre enigmaticul Budanov?

„Omul care nu zâmbește”

În vârstă de 39 de ani, Budanov a condus, din 2020, Direcția Principală de Spionaj a Ministerului Apărării (HUR) și are la activ coordonarea acțiunilor secrete, de influență, sabotaj și operațiuni speciale împotriva forțelor ruse.

Apare în presă frecvent, cu declarații adesea criptice despre presupuse acțiuni ucrainene pe teritoriul Rusiei, fiind cunoscut pentru stilul său sobru cu care și-a câștigat descrierea de om mereu serios, care nu zâmbește.

Și-a început cariera ca luptător în forțele speciale și a servit în estul Ucrainei după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea și a preluat controlul prin separatiști pro-ruși asupra unei mari părți din Donbas. Budanov a fost rănit de trei ori și spune că a fost ținta a cel puțin 10 tentative de asasinat, iar soția sa ar fi fost și ea vizată.

S-a relatat despre el că a fost membru al unei unități de comando instruite de CIA, cunoscută sub numele de Unitatea 2245, fiind creditat cu orchestrarea atentatului cu bombă din octombrie 2022 asupra podului peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată.

Reputația lui Budanov în Statele Unite

Într-o revistă a presei internaționale la numirea lui Budanov în noul post, serviciul ucrainean al Europei Libere citează un articol din New York Times despre legăturile lui cu Statele Unite: nu doar că a urmat un program de instruire al CIA, dar după ce a fost rănit în luptele din estul Ucrainei „a primit tratament la Centrul Național Militar Medical Walter Reed din statul Maryland – o practică rară pentru un militar ucrainean”.

Aceste legături „ar putea fi important în timpul negocierilor de pace ale Ucrainei cu administrația Trump”, scrie New York Times, în timp ce Washington Post citează un fost oficial din administrația Trump, care a lucrat pe dosarele Rusia și Ucraina, spunând că Budanov este o alegere bună - în sânul administrației Trump este respectat atât de oamenii numiți politic, cât și de cei de carieră.

În pofida reputației sale de „șoim”, adică adept al unei linii dure în confruntarea cu Rusia, Budanov a jucat un rol discret, dar important, în negocierile de pace din 2025, a mai spus fostul oficial american citat de Washington Post, adăugând: „Când vorbești cu adevărat cu el despre cum se va încheia războiul, este probabil unul dintre cei mai realiști și mai temperați oameni”.

Felul în care este văzut Budanov contrastează puternic cu reputația lui Iermak, care le-ar fi lăsat americanilor impresia că impresia că își urmărește propria agendă și imagine, având o atitudinea conflictuală în discuții.

„Pare să fie cu adevărat sfârșitul erei Iermak”, a declarat pentru Washington Post și un diplomat european de rang înalt, care a cerut, de asemenea, să-și păstreze anonimitatea pentru a putea vorbi liber despre politica ucraineană.

Budanov și politica ucraineană

Sondajele de opinie din Ucraina îl plasează constant pe Budanov printre cele mai populare figuri publice, ceea ce a alimentat speculații despre faptul că, la alegerile viitoare, el ar putea deveni unul dintre principalii rivali ai președintelui Zelenski, scrie publicația britanică Financial Times.

Un fost oficial ucrainean care comentează speculațiile crede că Zelenski ar putea să încerce, prin numirea lui Budanov un „prim pas către un proiect al «succesorului», obținând anumite garanții personale”, sau, dimpotrivă, să vrea să-și elimine astfel „cel mai promițător concurent”.

Zelenski a petrecut mai bine de o lună căutând un înlocuitor pentru Iermak, observă Wall Street Journal. Printre responsabilitățile lui Budanov se va număra și obținerea unui sprijin mai mare din partea SUA, în colaborare cu Rustem Umerov, fost ministru al Apărării, care este acum negociator-șef din partea Ucrainei, după plecarea lui Iermak.

Noul rol al lui Budanov ar putea contribui, de asemenea, la stabilizarea președinției lui Zelenski, confruntată cu presiuni pe fondul investigațiilor de corupție.

Wall Street Journal califică situația actuală drept „un moment potențial critic” pentru Zelsnki, care a declarat că este dispus să organizeze alegeri prezidențiale, dacă situația de securitate o va permite, avansând și ideea unui referendum asupra unui posibil acord de pace.

Momentul schimbării și moștenirea lui Iermak

Predecesorul lui Budanov, Andrii Iermak, era supranumit „cardinalul gri” al Ucrainei din cauza puterii și influenței sale din culise. Era nu doar șef al administrației prezidențiale, ci și un negociator-cheie în discuțiile de pace cu Statele Unite.

Aceste negocieri s-au accelerat în noiembrie 2025, când administrația Trump a prezentat un plan de pace considerat în mare parte favorabil Rusiei. Zelenski și consilierii săi au încercat să contracareze acest plan.

Însă, pe plan intern, Iermak s-a pomenit în centrul unui amplu scandal de corupție, probabil cel mai grav de la preluarea mandatului de către Zelenski în 2019.

Anchetatorii unei agenții anticorupție independente investighează o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari din sectorul energetic, în care ar fi implicați fostul partener de afaceri al lui Zelenski și oficiali de rang înalt, dar nu și președintele.

După săptămâni de acțiuni spectaculoase ale anchetei și titluri acuzatoare în presa ucraineană, Iermak și-a prezentat demisia la sfârșitul lunii noiembrie 2025, fiind acceptată de Zelenski.

Alte schimbări în guvernul ucrainean

Mutându-l pe Budanov în noul post, Zelenski l-a numit la conducerea spionajului militar pe Oleh Ivașcenko, fost șef al Serviciului de Informații Externe.

De asemenea, președintele ucrainean a propus ca ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, un specialist în drone, să preia conducerea ministerului Apărării, subliniind importanța noilor arme și tehnologii în efortul de război al Kievului.

Vorbind ulterior în discursul său video din fiecare seară, Zelenski a spus că abilitățile lui Fedorov sunt esențiale pentru asigurarea unor capacități de apărare viabile. „Mihailo este profund implicat în chestiuni legate de drone și lucrează foarte eficient la digitalizarea serviciilor publice”, a spus Zelenski.

Numirea lui Fedorov mai trebuie aprobată de Parlament, iar acesta urmează să-l înlocuiască pe Denîs Șmîhal, fost prim-ministru, căruia i s-a oferit un nou post guvernamental. Zelenski a spus că vor urma și alte schimbări.

