Căile Ferate Rusești, îngropate în datorii și amenințate de faliment după războiul din Ucraina

Principala companie de transport din țară - un motor economic important și o parte integrantă a vieții rușilor - se află într-o situație financiară dificilă.



Situația este atât de complicată încât conducerea companiei ia măsuri disperate pentru a împiedica agravarea problemelor. Printre acestea se numără vânzarea forțată a unui zgârie-nori modern la Moscova, în valoare de 2 miliarde de dolari, pe care l-a cumpărat acum doi ani cu o sumă ce reprezintă cam a opta parte din bugetul său.

Dezastrul se datorează unei combinații de factori, atât externi, cât și interni. Războiul din Ucraina este una din cauzele principale. Volumul mărfurilor transportate – și veniturile – au scăzut pe măsură ce armata a „acaparat” căile ferate pentru a transporta trupe și echipamente pe front. Compania se confruntă, de asemenea, cu o datorie uriașă, estimată la circa 51 de miliarde de dolari. Situația este agravată și de ratele mari ale dobânzilor impuse de Banca Centrală în încercarea de a stăpâni inflația.

Acum, când războiul intră, aproape, în al cincilea an, problemele companiei sunt, de asemenea, un simptom al dificultăților economice mai mari ale Rusiei.

„Această criză a Căilor Ferate Ruse este unul din factorii ce rezultă din accelerarea inflației în economia rusă”, a declarat Igor Lipsits, un economist rus care locuiește acum în afara țării.

„Ce înseamnă acest lucru? Veniturile sunt mai mici, tarifele sunt mai mari, prețurile cresc, inflația se accelerează, iar oamenii săracesc”, a declarat expertul pentru Current Time, televiziunea RFE/RL..

„Toate acestea sunt, desigur, o consecință a războiului”

Moștenind cea mai mare parte a vastei rețele feroviare sovietice, Căile Ferate Rusești au fost create în 2003, în timpul primului mandat al președintelui Vladimir Putin, ca societate pe acțiuni de stat, și au obținut un monopol aproape total asupra transportului de marfă și pasageri. Rețeaua este a treia ca extindere din lume, după cea a Statelor Unite și a Chinei.

Sub conducerea președintelui companiei, Vladimir Iakunin, Căile Ferate Rusești au „eficientizat” operațiunile, concediind sute de mii de angajați și investind în locomotive și vagoane noi.

Fost ofițer KGB și diplomat, originar din Sankt Petersburg, Iakunin este considerat un prieten apropiat al lui Vladimir Putin. El este, de asemenea, vecinul președintelui rus într-un complex de case de vacanță situat într-o zonă izolată din regiunea Leningrad, cunoscut sub numele de Cooperativa „Ozero” (Lacul).

Când era la conducerea companiei, fiul său a fost beneficiarul unor tranzacții imobiliare care păreau tranzacții privilegiate.

Iakunin a fost sancționat de Occident, fiind desemnat drept membru al cercului restrâns al lui Putin, după ce Rusia a ocupat Peninsula Crimeea din Ucraina în 2014. Un an mai târziu, a fost demis, posibil din cauza dezvăluirilor jenante privind proprietățile imobiliare de lux deținute prin companii offshore – documentate de bloggerul anticorupție Aleksei Navalnîi – sau a dezvăluirilor privind investițiile fiului său, în special în Marea Britanie.

Căile Ferate Ruse au continuat să se extindă – și să se îndatoreze – după plecarea lui Iakunin.

La fel ca pentru întreaga economie rusă, invazia în Ucraina a fost un șoc sistemic pentru gigantul feroviar. Sancțiunile occidentale au perturbat fluxurile comerciale. Exporturile de materii prime către Occident și în alte părți ale lumii au încetinit. China a luat locul companiilor occidentale. Căile Ferate Ruse s-au îndatorat și mai mult pentru a-și reorienta operațiunile feroviare.

În 2024, guvernul a ordonat ca trenurile militare– care transportau oameni și echipamente – să aibă prioritate în rețeaua feroviară. Acest lucru a afectat transporturile de marfă și veniturile companiei.

În comparație cu anul 2021, înainte de invazie, Căile Ferate Rusești au transportat cu 4% mai puține mărfuri în 2024, potrivit Novaya Gazeta Europe – cel mai mic volum de transport de mărfuri din 2009, în perioada crizei economice globale.

„Transporturile militare constituie acum o parte importantă a traficului feroviar rusesc. Acest lucru are cu siguranță un impact asupra orarului tuturor trenurilor”, a declarat Andrei Iakovlev, de la Centrul Davis al Universității Harvard.



„Destul de mulți [clienți] se plâng acum de faptul că trenurile rusești nu livrează marfa la timp. Explicația este, în general, legată de faptul că marfa militară are prioritate”, a spus cercetătorul. „Toate acestea sunt, desigur, o consecință a războiului.”

Având în vedere importanța Căilor Ferate Rusești pentru economia Rusiei în ansamblu – operațiunile sale reprezintă 2,5% din PIB-ul țării – compania este considerată de mulți o entitate „prea mare pentru a da faliment” – guvernul nu își poate permite ca aceasta să se prăbușească.



Oficialii guvernamentali analizează mai multe opțiuni pentru salvarea companiei, inclusiv creșterea tarifelor de transport, majorarea subvențiilor sau reducerea impozitelor, potrivit Reuters, care citează două persoane informate despre discuții. Creșterea tarifelor de transport ar fi însă problematică, deoarece ar crește costurile pentru alte companii cu probleme financiare sau cu datorii, în special în sectoarele materiilor prime, cum ar fi industria cărbunelui sau agricultura. Se ia în considerare și transformarea datoriilor în acțiuni ale companiei.

Între timp, însă, problemele companiei se răsfrâng asupra altor sectoare ale economiei. Printre principalii săi creditori se numără și alte entități de stat, cum ar fi VTB, a doua bancă ca mărime din țară.

„Dacă Căile Ferate Rusești nu pot plăti dobânzile la împrumuturi și nu le pot rambursa, acest lucru va afecta stabilitatea financiară a VTB”, a spus Iakovlev. „Iar VTB este una din băncile de sistem din Rusia. Deci, este un lanț în care o verigă o trage pe cealaltă.”

„La ritmul actual de degradare, industria feroviară rusă va continua să funcționeze doar atâta timp cât statul o poate susține prin împrumuturi impuse băncilor de stat, infuzii directe de numerar sau simple anulări de datorii”, a declarat Jeff Hawn, cercetător la London School of Economics, într-un articol publicat luna trecută.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te