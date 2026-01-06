Statele Unite vor conduce în Ucraina o forță de monitorizare a armistițiului (proiect de declarație)

Potrivit ciornei văzută de Europa Liberă și de agențiile de presă occidentale, aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei.

„Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul logistic și de informații, inițiativele diplomatice, adoptarea de sancțiuni suplimentare”, se arată în proiectul de declarație, care trebuia încă aprobat de liderii „Coaliției Voinței” din rândul aliaților Ucrainei, la Paris, în cursul zilei de marți.

Proiectul prevede, de asemenea, asistență militară continuă și pe termen lung pentru Ucraina, precum și o forță multinațională.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au sosit și ei marți la Palatul Élysée din Paris, la summitul la care participă peste 27 de șefi de stat și de guvern. Sunt reprezentate în total 35 de țări, inclusiv vecina de la vest a R. Moldova, România, din partea căreia este prezent președintele Nicușor Dan.

AFP consideră că esențial este - în declarație - că Statele Unite se obligă să sprijine forțele ne-americane care vor fi, eventual, desfășurate în Ucraina.

Ce se întâmplă dacă rușii atacă din nou?

Reuniunea de la Paris are scopul de a finaliza pe cât posibil contribuțiile la viitoarele garanții de securitate pentru a liniști Kievul în cazul unui armistițiu cu Rusia, care a invadat Ucraina pe scară largă în urmă cu aproape patru ani.

Proiectul de text subliniază modul în care discuțiile privind garanțiile de securitate au avansat în ultimele săptămâni, chiar dacă Moscova nu a dat niciun semn public că ar accepta astfel de aranjamente.

Reuters observă că până de curând, atenția s-a concentrat în mare parte pe promisiunile de ajutor militar pentru forțele ucrainene și pe posibile contribuții la o forță internațională de asigurare a securității.

Dar diplomații spun că atenția se îndreaptă acum către garanții juridice obligatorii pentru a veni în ajutorul Kievului în cazul unui nou atac al Moscovei. Posibilitatea unei reacții militare din partea aliaților va declanșa probabil dezbateri în multe țări europene, spun diplomații.

Un înalt oficial european a spus că eventuala consolidare a garanțiilor coaliției va contribui, de asemenea, la consolidarea angajamentelor SUA, care au fost prezentate în linii mari în cadrul discuțiilor bilaterale cu Ucraina.



