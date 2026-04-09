UE cere Ungariei să clarifice „urgent” suspiciunea că a informat în secret Rusia despre afacerile europene

Un consorțiu de instituții media din Europa de Est – The Insider, VSquare și Delfi – a afirmat luna trecută că ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, ar fi oferit Moscovei acces „direct” la „informații strategice privind chestiuni cruciale” din interiorul UE.

Într-o a doua parte a anchetei lor, publicată miercuri, aceleași instituții de presă au afirmat că Szijjarto s-a oferit să trimită „imediat” Rusiei, prin intermediul ambasadei Ungariei la Moscova, un document al UE privind negocierile de aderare a Ucrainei la blocul comunitar.

Ucraina este, ca și R. Moldova, țară candidată la aderare, iar Ungaria este singura membră UE care nu acceptă ca ea să deschidă negocierile de aderare, ținând pe loc și Moldova.

Informațiile din presă au stârnit indignare în Europa, înaintea alegerilor de duminică din Ungaria, unde premierul naționalist Viktor Orban candidează pentru un al cincilea mandat.

UE a declarat că relatările bazate pe convorbiri telefonice „scurse” la presă între miniștrii de externe maghiar și rus ridică „posibilitatea alarmantă” ca un stat membru să „lucreze activ împotriva securității și intereselor UE și ale tuturor cetățenilor săi”.

„Acest lucru este, prin urmare, extrem de îngrijorător, iar guvernul statului membru în cauză trebuie să ofere explicații de urgență”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, într-o conferință de presă, joi, la Bruxelles.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a acuzat joi, mai devreme, Ungaria de „trădare” atunci când a fost întrebat de reporteri despre convorbirile telefonice.

„Aceasta este o trădare a solidarității necesare între țările Uniunii Europene”, a declarat Barrot pentru postul de radio France Inter.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va aborda această chestiune și la nivelul liderilor UE, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, tot joi.

Ungaria nu a negat că au existat comunicările cu Rusia invocate de presă și s-a declarat indignată nu de acuzațiile de trădare, ci de faptul că telefonul ministrului ei de externe ar fi fost „ascultat”.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te