Armata ucraineană a lovit din nou stația de pompare a petrolului Unecea, o componentă critică a conductei de petrol Drujba a Rusiei către Europa, aflată în regiunea rusă Briansk, a declarat joi seara comandantul forțelor ucrainene de drone, iar Ungaria a anunțat că livrările au fost oprite.

Conducta Drujba transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, precum și din Kazahstan către Germania. Ucraina a atacat în repetate rânduri instalațiile conductei în această lună, provocând întreruperi în aprovizionare timp de câteva zile, amintește Reuters.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, un oaspete frecvent al Rusiei, a declarat, înfuriat, că livrările de țiței din Rusia către Ungaria prin conductele Drujba au fost întrerupte după atacul asupra stației de pompare aflată aproape de granița dintre Rusia și Belarus.

„Acesta este un nou atac împotriva securității noastre energetice”, a scris Szijjarto pe rețele.

Slovacia a confirmat și ea că fluxul de petrol a fost întrerupt, fără să precizeze cauza exactă.

„Livrarea de țiței către Slovacia prin conductele Drujba a fost întreruptă în seara zilei de 21 august 2025”, a declarat operatorul slovac Transpetrol într-un comunicat transmis prin e-mail. „Întreruperea a avut loc în afara teritoriului Republicii Slovace.”

Budapesta și Bratislava au anticipat că întreruperea ar putea dura cinci zile.

„Realitatea fizică și geografică este că, fără acest gazoduct, aprovizionarea sigură a țărilor noastre pur și simplu nu este posibilă”, s-au plâns miniștrii de externe Peter Szijjarto și Juraj Blanar într-o scrisoare citată de Reuters.

Radioul public ceh notează că dronele ucrainene atacă sistemul Drujba a treia oară, luna aceasta: prima oară a fost lovită stația Unecea la 13 august. În noaptea de 18 august a fost lovită stația de pompare Nikolskoie din regiunea rusă Tambov, unde a izbucnit un incendiu și transportul de petrol prin conductele Drujba a fost complet oprit.

Rușii au confirmat vineri că la Unecea au fost lovituri cu drone și au izbucnit incendii.

La 18 august, după de Ungaria s-a răstit la Kiev pentru prima întrerupere a livrărilor prin Drujba, ministrul de externe ucrainean Andri Sibiha i-a recomandat omologului său ungar pro-rus Peter Szijjarto „să se plângă prietenilor săi de la Kremlin”, care au început războiul.

Sibiha i-a amintit de asemenea ungurului că Budapesta nu face nimic să renunțe la importurile de energie rusească, deși știe că ele se pot întrerupe în orice moment.

Șoc la ruși: s-a scumpit benzina!

În ultimele săptămâni, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, Kievul avariind mai multe rafinării rusești în încercarea de a reduce veniturile care finanțează războiul Rusiei în Ucraina, de a perturba exporturile de energie ale acesteia și de a crea penurie de combustibil în Rusia.

La rândul său, Rusia a lansat rachete și drone asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei, reducând capacitatea Kievului de a importa gaze și de a asigura încălzirea populației și combustibilul pentru armată.

AFP a relatat săptămâna aceasta că din cauza loviturilor frecvente ucrainene asupra rafinăriilor rusești, prețul combustibililor a urcat, tocmai în sezonul călătoriilor de vacanță.

În încercarea de a tempera prețurile, Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a introdus luna trecută o interdicție totală asupra exporturilor de combustibili, dar aceasta pare să fi avut un efect redus.

AI-92 și AI-95, cele mai populare amestecuri de combustibil din Rusia, se tranzacționau joi la aproximativ 72.663 și 81.342 ruble pe tonă (900 și 1.000 dolari), aproape de maximele istorice, potrivit datelor de tranzacționare ale bursei de mărfuri din Sankt Petersburg.

Brokerul rus BKS a invocat „sezonul de vârf, reparațiile și noile accidente la rafinării” ca motive pentru creșterea prețurilor, menționând cererea mai mare de combustibil, deoarece oamenii tind să conducă mai mult în lunile de vară.

„Recentele perturbări de la rafinăriile de petrol din Afipsky, Ryazan și Saratov ar fi putut reduce aprovizionarea cu benzină pe piață”, a adăugat acesta, afirmând că acest lucru ar fi putut agrava situația.

Ucraina a afirmat că a lovit cele trei rafinării în această lună, dar Rusia nu a făcut niciun comentariu oficial cu privire la eventualele întreruperi ale activității acestora.

Ministerul rus al Energiei a declarat că creșterea prețurilor se datorează „cererii sezoniere ridicate și lucrărilor agricole” și a susținut prelungirea interdicției până în septembrie, fără a menționa grevele din Ucraina sau lucrările de reparații la rafinării.

Penuria de combustibil este cea mai acută în sudul și estul îndepărtat al Rusiei, precum și în zonele Ucrainei controlate de trupele ruse, au declarat autoritățile locale.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te