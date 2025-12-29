Zelenski spune că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate pe 15 ani, dar el ar vrea pe termen mai lung

Președintele american a spus după noua sa întâlnire cu președintele ucrainean că negocierile pentru pace în Ucraina se îndreaptă „în direcția corectă”. Dar cei doi președinți au oferit puține indicii ale vreunui progres decisiv către un acord care ar pune capăt războiului purtat de Rusia în Ucraina.

„Cred că suntem tot mai aproape, poate chiar foarte aproape” de un acord, a spus Trump la o conferință de presă comună cu Zelenski, după întâlnirea lor de două ore la Mar-a-Lago, în Florida, pe 28 decembrie, urmată de o videoconferință cu lideri europeni.

Președintele american, care a vorbit la telefon și cu președintele rus Vladimir Putin chiar înainte de a-l primi pe Zelenski, spunând că ea a fost „bună și foarte productivă”, a mai declarat că „toată lumea vrea să se termine” războiul, inclusiv Rusia.

Întrevederea din Florida a fost dedicată unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte. Zelenski a spus după discuții că planul este „finalizat în proporție de 90 la sută”, dar afirmase același lucru și înainte de întâlnire.

Președintele ucrainean, care insistă asupra unor garanții de securitate care să protejeze Ucrainei împotriva vreunui nou atac rusesc în viitor, a declarat că un astfel de acord a fost atins. Dar Trump a fost mai rezervat, spunând că se așteaptă ca țările europene să „preia o parte importantă” din acest efort.

Luni, Kremlinul a confirmat că Trump urmează să vorbească iarăși la telefon cu Putin - dar și că pozițiile rusești la discuțiile de pace nu s-au schimbat esențial.

Zelenski subliniază ipocrizia lui Putin

Zelenski a declarat luni că atacurile Rusiei asupra Ucrainei și mesajele interne ale lui Vladimir Putin cu privire la război nu corespund „retoricii pașnice” pe care o prezintă liderului american Donald Trump.

„Pe de o parte, el îi spune președintelui Statelor Unite că dorește să pună capăt războiului și că aceasta este dorința lui”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

„Pe de altă parte, (Putin) spune însă presei că dorește să continue războiul – ne lovește cu rachete, vorbește deschis despre asta, sărbătorește distrugerea infrastructurii civile, dă instrucțiuni generalilor săi despre unde să avanseze și ce să cucerească și așa mai departe.”

Zelenski a adăugat: „În opinia mea, aceste acțiuni nu corespund retoricii presupus pașnice pe care o folosește în dialogurile cu președintele Statelor Unite”.

Centrala nucleară și teritoriile - chestiuni restante

Zelenski a spus luni că problema teritoriului și viitorul centralei nucleare din Zaporijia, ocupată de Moscova, sunt aspectele nerezolvate ale planului pentru a pune capăt războiului.

El a adăugat că socotește prezența trupelor internaționale în Ucraina o parte necesară a garanțiilor, pe care Rusia le-a respins în trecut.



„Fără garanții de securitate, acest război nu poate fi considerat cu adevărat încheiat. Nu putem recunoaște că s-a încheiat, deoarece cu un astfel de vecin se va menține riscul unei noi agresiuni”, a spus luni Zelenski.



El i-a spus lui Trump că oferta de garanții pe timp de 15 ani este insuficientă pentru Kiev.



„I-am spus că vrem să luăm în considerare posibilitatea unei perioade de 30, 40, 50 de ani”, a adăugat el. „Președintele a spus că se va gândi la asta.”



Tot luni, Kremlinul a continuat să ridiculizeze declarațiile liderului ucrainean, amintindu-i, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmtri Peskov, că Ucraina ar fi într-o poziție dezavantajoasă pe front.

Subliniind cât de departe sunt Kievul și Moscova în ceea ce privește chestiunea teritorială, Peskov a declarat că Ucraina trebuie să-și retragă trupele din mica parte a Donbasului pe care o controlează încă și a avertizat Kievul că va pierde mai mult teritoriu dacă nu ar accepta un acord - în termenii rușilor.

Reacții prudente în Europa

Partenerii europeni ai Ucrainei au reacționat precaut la ultimele discuții Trump-Zelenski.

Guvernul german are o „atitudine prudentă” față de rezultatul discuțiilor din Florida, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului federal jurnaliștilor, la Berlin.



„Salutăm angajamentul președintelui Trump de a depune eforturi pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, care să mențină suveranitatea ucraineană și securitatea europeană”, a spus el.



Purtătorul de cuvânt a adăugat însă că este responsabilitatea Moscovei să pună capăt războiului și că există o anumită discrepanță între ceea ce pare să fi spus președintele rus și ceea ce „s-a întâmplat în atacurile asupra Ucrainei, de Crăciun”.

Scris cu informații de la dpa, Reuters și AFP.

