Trump după întâlnirea cu Zelenski: Negocierile merg în „direcția corectă”

„Cred că suntem tot mai aproape, poate chiar foarte aproape” de un acord, a spus Trump la o conferință de presă comună cu Zelenski, după întâlnirea lor de două ore la Mar-a-Lago, în Florida, pe 28 decembrie, urmată de o videoconferință cu lideri europeni.

Președintele american, care a vorbit la telefon și cu președintele rus Vladimir Putin chiar înainte de a-l primi pe Zelenski, spunând că a fost „bună și foarte productivă”, a mai declarat că „toată lumea vrea să se termine” războiul, inclusiv Rusia.

Întrevederea din Florida a fost dedicată unei versiuni revizuite a unui plan de pace în 20 de puncte. Zelenski a spus după discuții că planul este „finalizat în proporție de 90 la sută”, dar afirmase același lucru și înainte de întâlnire.

Președintele ucrainean, care insistă asupra unor garanții de securitate care să protejeze Ucrainei împotriva vreunui nou atac rusesc în viitor, a declarat că un astfel de acord a fost atins. Dar Trump a fost mai rezervat, spunând că se așteaptă ca țările europene să „preia o parte importantă” din acest efort.

Trump, care în campania sa electorală de anul trecut a afirmat că ar putea încheia războiul într-o singură zi, a mai spus că va deveni clar „în câteva săptămâni” dacă negocierile de pace vor reuși.

La Moscova, consilierul principal pentru politică al Kremlinului, Iuri Ușakov, a descris drept „prietenoasă” discuția telefonică a lui Trump cu Putin înainte de negocierile din Florida, afirmând și că cei doi au convenit să nu sprijine ideea unui armistițiu temporar de 60 de zile înaintea unui acord de pace - o măsură cerută de Zelenski și de UE.

Planul de pace în 20 de puncte

Luna trecută, Casa Albă a vehiculat un plan de pace în 28 de puncte, stârnind însă îngrijorări în rândul ucrainenilor și europenilor pe motiv că ar fi fost extrem de favorabil Rusiei.

De atunci, negociatori europeni și ucraineni s-au întâlnit de mai multe ori cu emisarii lui Trump, reușind să reducă planul la 20 de puncte, iar Zelenski l-a publicat săptămâna trecută.

Una dintre problemele principale este soarta regiunii ucrainene Donbas. Cea mai mare parte a ei este ocupată de Rusia, iar Moscova a cerut Kievului să-i cedeze și părțile pe care le mai controlează ucrainenii, inclusiv orașele fortificate Kramatorsk și Sloviansk.

Vorbind despre această chestiune după discuțiile din Florida, Trump a spus că rămâne „nerezolvată”. „Este o problemă foarte dificilă, dar cred că va fi rezolvată”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

O altă chestiune majoră este soarta celei mai mari centrale nucleare din Ucraina, din Zaporojie, care a fost ocupată de ruși la scurt timp după începutul invaziei.

Zelenski a propus ca centrala să fie plasată sub control comun al Ucrainei și al Statelor Unite, Washingtonul urmând să obțină profituri din vânzarea energiei electrice, inclusiv către Rusia.

Rusia susține că a cucerit noi localități

Rusia care consideră că este în avantaj pe câmpul de luptă a arătat însă puțină disponibilitate pentru compromis. Consilierul prezidențial rus Ușakov a insistat și după convorbirea telefonică Trump – Putin din 28 decembrie că Ucraina trebuie să ia „fără alte întârzieri” o decizie privind Donbasul.

Cu o zi înainte de negocierile din Florida, Rusia a bombardat capitala Ucrainei și raioane învecinate, lăsând aproape un milion de locuințe fără electricitate pe timp de iarnă.

De asemenea, Putin s-a întâlnit cu comandanți militari de rang înalt, lăudând succesele de pe câmpul de luptă și afirmând că Ucraina este de vină pentru război. Dacă Kievul nu dorește „să rezolve problema pe cale pașnică”, Rusia își va atinge obiectivele prin forță, a spus Putin, reluând declarații făcute de mai multe ori în ultimele săptămâni.

La întâlnirea sa cu generali ruși de rang înalt, de la care Kremlinul a publicat o înregistrare pe 27 decembrie, Putin a revendicat capturarea a încă două localități ucrainene, Mirnohrad și Huliaipole.

Mirnohrad se află în apropiere de Pokrovsk, un nod logistic important pe care Rusia încearcă să-l cucerească de peste un an și despre care a afirmat că l-ar fi capturat la începutul acestei luni. Huliaipole este un oraș de pe linia frontului din sud-estul regiunii Zaporojie.

Afirmațiile Rusiei despre ocuparea celor două localități nu au putut fi verificate imediat. Moscova a revendicat în mod repetat victorii pe câmpul de luptă, care s-au dovedit premature sau complet false. Armata ucraineană a declarat că a respins atacuri la Mirnohrad și Huliaipolei.

