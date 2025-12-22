Rada de la Kiev formează un grup de lucru pentru posibile alegeri prezidențiale pe timp de război

Misiunea grupului este să „examineze în mod rapid” chestiunea organizării unor alegeri prezidențiale în condițiile legii marțiale, a declarat, luni, Arahamia, care este și autorul inițiativei.

Potrivit lui, la discuții vor participa membrii comisiei parlamentare pentru organizarea puterii de stat, administrația locală, dezvoltarea regională și urbanism, reprezentanții tuturor fracțiunilor și grupurilor parlamentare, Comisiei Electorale Centrale, precum și a ONG-urilor specializate în chestiuni electorale.

Pe 10 decembrie, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a spus că a avut o „discuție substanțială” cu membrii parlamentului Ucrainei cu privire la posibilitatea organizării unor alegeri.

Discuțiile au avut loc în contextul presiunilor venite din partea Statelor Unite de a organiza un scrutin, în condițiile restricțiilor impuse de legea marțială, dar și pe fondul negocierilor în curs asupra unei propuneri americane pentru pace în Ucraina.

Zelenski a afirmat că este gata de alegeri, dar a cerut din nou „garanții puternice” de securitate din partea aliaților Ucrainei, în special din partea Statelor Unite, pentru a organiza scrutinul.

La începutul lunii decembrie, într-un interviu acordat publicației Politico, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că în Ucraina ar trebui să aibă loc alegeri prezidențiale, care „nu au mai avut loc de mult timp”.

Anterior, Kievul a respins orice sugestii referitoare la necesitatea organizării alegerilor, invocând motive juridice - interdicția impusă de legea marțială.

Ultimele alegeri prezidențiale și parlamentare în Ucraina au avut loc în 2019.

De asemenea, oficialii ucraineni au spus că desfășurarea unui scrutin ar fi imposibilă având în vedere faptul că Rusia lansează zilnic atacuri aeriene asupra țării, că mii de soldați se află pe front, iar milioanele de ucraineni s-au refugiat în străinătate.

Liderul de la Kremlin și alți oficiali ruși au afirmat de mai multe ori că președintele Zelenski ar fi nelegitim, deoarece mandatul său ar fi expirat, iar Ucraina nu a organizat alegeri prezidențiale în 2024, după cum ar fi fost necesar să aibă loc pe timp de pace.

Sondajele de opinie arată că majoritatea ucrainenilor se opun organizării de alegeri în timpul războiului.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și Current Time.

