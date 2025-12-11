Președintele Volodimir Zelenski spune că a avut o „discuție substanțială” cu membrii parlamentului Ucrainei privind posibilitatea organizării unor alegeri. Discuțiile au avut loc în contextul presiunilor venite din partea Statelor Unite de a organiza un scrutin, în ciuda restricțiilor de ordin juridic din perioada de război.

Într-un mesaj video publicat în seara de 10 decembrie, Zelenski a spus că e nevoie de garanții puternice de securitate din partea aliaților Kievului — în special din partea Washingtonului — pentru a organiza alegeri.

„Dacă partenerii, inclusiv partenerul nostru principal din Washington, vorbesc atât de mult și atât de concret despre alegeri în Ucraina, despre alegeri sub lege marțială, atunci trebuie să oferim răspunsuri juridice ucrainene pentru fiecare întrebare și fiecare îndoială”, a spus el, răspunzând unei sugestii a președintelui american Donald Trump potrivit căruia Kievul ar folosi războiul ca scuză pentru a evita alegerile.

„Nu este ușor, dar presiunea asupra acestei chestiuni nu este cu siguranță ceea ce avem nevoie... Provocările de securitate depind de parteneri, în primul rând de America. Provocările politice și juridice trebuie să fie soluționate de Ucraina. Și vor fi”, a adăugat președintele ucrainean.

Casa Albă a făcut presiuni ca Ucraina să organizeze alegeri, chiar dacă constituția Ucrainei nu permite alegeri în timpul războiului.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu publicat pe 9 decembrie de Politico că „a sosit momentul”,

Într-o schimbare față de declarațiile anterioare, Zelenski le-a spus reporterilor pe 9 decembrie că va îndemna parlamentul să elaboreze legislație care să permită alegeri în timpul legii marțiale.

Un scrutin ar putea fi organizat apoi în termen de 60 până la 90 de zile, odată ce vor exista garanții de securitate, astfel încât ucrainenii să poată merge la vot în siguranță.

Comentariile lui Zelenski vin pe fondul unor negocieri intense menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, declanșat în februarie 2022. Oficialii ucraineni au exprimat mari rezerve față un plan de pace redactat de SUA, considerat puternic favorabil Rusiei.

De asemenea, posibilitatea organizării de alegeri a fost respinsă în mod repetat. Oficialii ucraineni au spus că desfășurarea unui scrutin ar fi imposibilă având în vedere atacurile aeriene ruse zilnice asupra țării, miile de soldați care luptă pe front și milioanele de ucraineni refugiați în străinătate.

Sondajele de opinie arată că majoritatea ucrainenilor se opun organizării de alegeri în timpul războiului.

Cu toate acestea, având în vedere că ultimele alegeri au avut loc în 2019, unii își doresc schimbări în guvern care să aducă noi abordări.

Deși încă ridicat, sprijinul pentru Zelenski a scăzut în ultimele săptămâni pe fondul unui scandal major de corupție care a dus la demisia influentului său consilier, Andrii Iermak.

Pe câmpul de luptă și în negocieri, oficialii ruși cred că sunt în avantaj, iar planul în 28 de puncte propus de Statele Unite reflectă majoritatea cererilor maximale pe care Moscova le-a susținut încă dinaintea invaziei.

Pe de altă parte, aliații europeni ai Ucrainei nu s-au arătat entuziasmați de propunerea Washingtonului.

Înaintea unei întâlniri virtuale planificate pe 11 decembrie în coaliția țărilor dispuse să sprijine Ucraina (Coalition of the Willing), care include Germania, Franța, Marea Britanie, la care va participa și Zelenski, liderii celor trei țări au discutat telefonic cu Donald Trump.

Președintele SUA a spus că a avut o discuție „animată” cu liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei cu privire la Ucraina.

„Cred că am avut câteva mici dispute despre anumite persoane și vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Și am spus că, înainte de a merge la o întâlnire, vrem să știm anumite lucruri”, a spus după discuție Trump, menționând că liderii europeni au vorbit despre o întâlnire în acest weekend în Europa.

Zelenski, între timp, a declarat că Ucraina a convenit asupra unor puncte cheie ale unui posibil plan de reconstrucție în discuțiile cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și alți oficiali de rang înalt, inclusiv ginerele lui Trump, Jared Kushner, și directorul general BlackRock, Larry Fink.

„Principiile documentului economic sunt complet clare și suntem pe deplin aliniați cu partea americană”, a spus Zelenski.

„Un principiu comun important este că, pentru ca reconstrucția să fie de înaltă calitate și creșterea economică după acest război să fie tangibilă, securitatea reală trebuie să fie în centrul acțiunii. Când există securitate, există și toate celelalte”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a scris anterior că el și partenerii săi europeni vor prezenta în curând Statelor Unite „documente perfecționate” privind planul de pace.

În negocierile din ultima perioadă au existat mai multe puncte majore de blocaj, inclusiv dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei, garanțiile de securitate occidentale și insistența Rusiei ca Ucrainei să îi fie interzis pe termen nelimitat să solicite aderarea la NATO.

Propunerea de pace a Casei Albe și convingerea că aceasta favorizează interesele ruse au atras critici inclusiv din partea unor membri republicani din Congresul SUA.

Președintele Vladimir Putin „râde de președintele Trump și câștigă timp pentru a continua să ucidă familii ucrainene”, a spus, de exemplu, reprezentantul Joe Wilson, din Carolina de Sud.

Traducere preluată de la Europa Liberă România (Adrian Ardelean).

