După Londra, Zelenski va prezenta americanilor versiunea europeană a planului de pace

Fără a divulga detalii concrete, Zelenski le-a spus jurnaliștilor după discuțiile cu aliații săi europeni că planul inițial din 28 de puncte propus de SUA a fost redus la 20, după eliminarea celor mai controversate condiții pentru Ucraina. Însă nu există încă un acord în privința cedării de teritorii pe care insistă Moscova.

La aproape patru ani de la invazia rusească pe scară largă, Ucraina se află sub presiune din partea administrației americane Trump să accepte rapid la un acord de pace, dar încearcă să echilibreze propunerea SUA considerată puternic favorabilă Moscovei.

Întâlnirea de pe 8 decembrie la Londra, la care au participat premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și Zelenski, a avut ca scop să întărească poziția Ucrainei.

„Suntem alături de Ucraina și, dacă va exista o încetare a focului, aceasta trebuie să fie una justă și durabilă”, a declarat premierul britanic după ce i-a primit pe ceilalți lideri la reședința sa din Downing Street.

Nu există un acord despre cedarea de teritorii

Zelenski și-a reiterat în fața presei poziția exprimată în repetate rânduri potrivit căreia Ucraina nu poate renunța la nicio parte a teritoriului său.

„Dispoziția americanilor, în principiu, este de a găsi un compromis”, a spus el, adăugând: „Desigur, există chestiuni complexe legate de teritoriu și, acolo, încă nu a fost găsit un compromis”.

Ulterior, liderul ucrainean a plecat la Bruxelles, pentru convorbiri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. În mesaje pe rețelele sociale, cei doi au repetat că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și să îi garanteze securitatea pe termen lung.

Zelenski s-a mai întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, scriind pe Telegram că discuția a fost „bună și productivă”. „Acționăm într-un mod coordonat și constructiv”, a scris Zelenski după întâlnirile sale de la Bruxelles.

Vizitele la Londra și Bruxelles au avut loc după trei zile de convorbiri între oficiali ucraineni și americani în apropiere de Miami pe marginea planului american de pace publicat în câteva versiuni luna trecută.

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, care a fost la discuțiile de la Miami, a spus că unul dintre principalele obiective ale Kievului era să obțină „toate proiectele și propunerile aflate în prezent în circulație, pentru a le putea discuta în detaliu” cu Zelenski.

Analistul politic ucrainean, Volodimir Fesenko, a afirmat că, deși „nu știm exact ce propun Statele Unite”, o clauză din planul în 28 de puncte, care ar obliga Ucraina să își retragă forțele din teritorii încă stăpânit în regiunea Donețk, ar putea reprezenta un obstacol major în calea oricărui acord.

„Majoritatea ucrainenilor, în pofida tuturor dificultăților actuale, este puțin probabil să accepte ideea ca Ucraina să părăsească de bunăvoie Donbasul fără a primi nimic în schimb, nici măcar garanții reale de încetare a focului”, a declarat postului Current Time Fesenko, care conduce Centrul de Studii Politice Penta din Kiev.

Echilibru ucrainean între europeni și americani

În ciuda confuziei în legătură cu versiunile planului, apariția sa a contribuit într-o anumită măsură la clarificarea pozițiilor liderilor europeni, care se tem că Kievul ar putea fi forțat să accepte numeroase cereri ale Rusiei care nu doar că ar fi în dezavantajul Ucrainei, dar ar putea destabiliza întregul continent european.

Cu toate acestea, deși oficiali americani au declarat că se află în etapa finală a negocierilor pentru un acord, până în prezent există puține indicii că atât Ucraina, cât și Rusia ar fi dispuse să semneze cadrul de înțelegere elaborat de negociatorii lui Trump.

La întâlnirea lor de la Londra cu Zelenski, Macron și Merz și-au exprimat, asemenea lui Starmer, sprijinul pentru Ucraina și determinarea de a merge mai departe cu o poziție europeană fermă, într-un moment pe care cancelarul german l-a descris ca fiind „decisiv… pentru noi toți”.

Zelenski a fost cel care a atras atenția asupra echilibrului delicat pe care puterile europene trebuie să îl găsească în încercarea de a negocia condiții mai bune față de planul propus de SUA: „Sunt lucruri pe care nu le putem face fără americani, lucruri pe care nu le putem face fără Europa, de aceea trebuie să luăm unele decizii importante”, a spus liderul ucrainean.

Prioritățile Ucrainei la discuțiile cu europenii

Într-un mesaj video adresat ucrainenilor duminică seara, înainte să meargă la întâlnirile cu aliații europeni, Zelenski le-a spus ucrainenilor, că, în afară de „o viziune comună și poziții comune în negocieri”, va pune în discuție sprijinul așteptat de Ucraina pentru a continua să se apere, „în primul rând, apărarea antiaeriană și finanțarea pe termen lung”.

Ucraina traversează una dintre cele mai dificile perioade ale războiului: trupele ruse înaintează lent în est, iar intensificarea atacurilor rusești asupra rețelei energetice și a altor obiective de infrastructură a dus la întreruperi frecvente de curent în localitățile ucrainene, inclusiv marile orașe.

O sursă din guvernul britanic citată de Reuters afirmase că reuniunea de luni de la Londra urma să se concentreze pe folosirea activelor rusești înghețate în Occident pentru finanțarea Ucrainei.

Lideri din Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia au cerut Uniunii Europene să avanseze rapid cu o propunere în această privință blocată pe moment.

Starmer, Macron, Merz și Zelenski urmau, de asemenea, să-și coordoneze efortul pentru a obține garanții de securitate din partea SUA, care să descurajeze eventuale noi atacuri ale Rusiei.

După Reuters, DPA și Current Time

