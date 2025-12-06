Americanul politicos care ia cu asalt tranșeele rusești din estul Ucrainei

Înregistrarea video realizată cu camera de pe cască arată luptătorii ruși predându-se unei echipe de asalt, în timp ce un fost pușcaș marin american, vorbind într-un amestec de rusă și ucraineană, îi ghidează prin procesul de capitulare, înainte de a le pune țigări între dinți rușilor capturați.

Interacțiunea a fost vizionată de peste 1 milion de ori numai pe Telegram, unde Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei a postat recent clipul, remarcând „politețea” soldatului care le dă instrucțiuni luptătorilor ruși: „În genunchi, vă rog”.

Bruce, voluntarul american care a filmat videoclipul cu o cameră de acțiune fixată pe casca sa, a vorbit cu Europa Liberă (RFE/RL) când se afla la tratament pentru rănile provocate de șrapnel în timpul unei alte bătălii. Bărbatul născut în California a cerut să nu i se folosească numele de familie.

„Deja nu mai simt nevoia să împușc tot ce-mi iese în cale”, spune americanul prin telefonul unui soldat rus capturat, pe care îl folosește în locul propriului telefon mobil defect. „Acest război a provocat suficiente suferințe, așa că, dacă pot să le alin în orice mod posibil, o voi face, fie că este vorba de oamenii din tabăra mea, fie de cei din tabăra adversă.”

Bruce crede că videoclipul a avut rezonanță în parte datorită calmului interacțiunii cu inamicii capturați, în ciuda tensiunii inerente unei astfel de întâlniri pe câmpul de luptă.

„Simțeam că am prea mult timp liber”

Americanul spune că s-a simțit obligat să se alăture luptei împotriva invaziei rusești în timp ce urmărea conflictul din SUA. „Simțeam că după ce am părăsit Corpul Pușcașilor Marini aveam prea mult timp liber. După serviciu, stăteam și mă uitam la știri pe telefon și vedeam lucruri rele întâmplându-se în lume.”

Cu deprinderile de luptă dobândite în armata americană, spune că și-a dat seama că „în loc să mă supăr, doar, și să mă plâng, aș putea veni aici și să fac ceva concret. Aș putea lua o pușcă, pentru că știu să o folosesc, sau mi-aș putea folosi cunoștințele medicale sau orice altceva este necesar. Aș putea juca un rol”.

După ce a ajuns în Ucraina în primăvara anului 2025, s-a alăturat unui grup de luptători străini, din Irlanda, Canada și SUA, în Brigada 63 Mecanizată a Ucrainei.

Prima confruntare a americanului cu luptătorii ruși era să fie și ultima. Într-o noapte târzie din vara anului 2025, el se afla într-o poziție împreună cu un luptător ucrainean când luptătorii ruși s-au furișat neobservați prin întuneric și au aruncat două grenade în adăpost.

Explozia i-a perforat timpanul lui Bruce, dar un sac de nisip a blocat șrapnelul. „Am luat imediat pușca și am început să trag, asigurându-mă că nu vor intra prin cortina de fum și praf”, își amintește el. „După aceea, l-am auzit pe unul dintre ei țipând când l-am nimerit. A fost primul om pe care l-am împușcat vreodată.”

Necazurile nu s-au terminat imediat, spune americanul. „Lansau spre noi drone după drone [cu materiale incendiare], încercau să arunce grenade printr-o gaură din adăpost și apoi, la dimineață, au atacat intrarea cu două drone FPV [care transmit imaginile direct pilotului] și au distrus totul”. Cei doi luptători au reușit în cele din urmă să se retragă din poziție.

În timpul acelui calvar care a durat ore întregi, luptătorul spune că gândurile lui s-au îndreptat spre casă, spre mama și spre prietena lui, și s-a întrebat dacă le va mai vedea vreodată.

Cea mai bună apărare e asaltul

După ce a ocupat mai ales poziții defensive în tranșeele ucrainene, simțindu-se subutilizat, Bruce s-a oferit voluntar pentru misiuni de asalt. Acestea sunt cele mai periculoase dintre toate misiunile de infanterie, implicând avansarea în teritoriul inamic pentru a ataca pozițiile rusești prin luptă corp la corp.

Când este întrebat despre condițiile din zona disputată între pozițiile rusești și ucrainene, unde acum se deplasează doar echipele de asalt, Bruce spune că „frontul este un loc îngrozitor”. „Este cam înfiorător, parcă ar fi apocalipsa”. Cadavrele soldaților ruși căzuți sunt rareori recuperate, spune el, ceea ce înseamnă că câmpurile și pădurile din prima linie sunt pline de rămășițe umane. „Parcă ar fi un film cu zombies sau ceva de genul ăsta”.

Deasupra acestui peisaj pustiu, el spune că „nu se aud decât zgomote constante de drone, fie că sunt ale noastre sau ale rușilor. De multe ori nu ai idee ale cui sunt aceste drone”.

„Dacă te plimbi pe acolo și un Mavic [quadcopter fabricat în China, utilizat în principal pentru recunoaștere] te vede, probabil că transmite informația echipelor de mortiere sau artilerie sau piloților FPV, iar cea mai bună soluție este să te ascunzi.”

În ce privește negocierile de pace conduse de Casa Albă, Bruce spune că luptătorii din prima linie nu mai manifestă prea mult interes. „Sincer să fiu, niciunul dintre noi nu acordă prea multă atenție acestor negocieri de pace. Noi, privind lucrurile de aici, avem impresia că războiul va continua mult timp”, spune el.

În ceea ce privește videoclipul devenit celebru, Bruce spune că speră ca el să aibă un impact mai ales asupra rușilor din prima linie. „Vreau ca [luptătorii ruși] să știe că se pot preda. Asta m-ar putea ajuta să rămân viu, când dau de ei”, spune el, înainte de a-și cere scuze pentru folosirea unui cuvânt care în engleză începe cu „f”.

„Vreau ca ei să știe că au și această opțiune și că vor fi tratați bine după aceea”, mai spune Bruce.

