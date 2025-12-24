Zelenski a dezvăluit conținutul planului de pace din 20 de puncte

Proiectul documentului în 20 de puncte - despre care Zelenski le-a vorbit jurnaliștilor la un briefing marți, la Kiev - prevede încetarea focului imediat după semnarea acestuia și acoperă aspecte legate de securitate, teritorii, economie și sfera umanitară.

Planul include confirmarea suveranității Ucrainei și prevede un acord de neagresiune între Kiev și Moscova, odată cu crearea unui mecanism de monitorizare pe linia de contact.

„Pentru a susține pacea pe termen lung, va fi creat un mecanism de monitorizare a liniei de contact, inclusiv cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot, asigurând notificarea timpurie a încălcărilor”, a declarat președintele.

Conform proiectului, Ucrainei i se oferă garanții de securitate, inclusiv din partea SUA, NATO și țărilor europene semnatare, în conformitate cu articolul 5 din Tratatul NATO.

Sancțiunile împotriva Rusiei vor fi restabilite în cazul reluării conflictului de către Moscova. Totodată, garanțiile își pierd valabilitatea dacă conflictul va fi reluat la inițiativa Ucrainei, potrivit proiectului.

Se propune ca efectivul Forțelor Armate ale Ucrainei pe timp de pace să fie plafonat la 800.000 de persoane, iar Ucraina să își păstreze statutul de țară fără arme nucleare.

Zelenski a mai spus că un capitol separat este dedicat obligațiilor Rusiei, inclusiv asumarea prin lege a politicii de neagresiune față de Europa și Ucraina, precum și a obligației de a nu împiedica folosirea râului Dnipro și a Mării Negre pentru activități comerciale. Tot aici se propune demilitarizarea peninsulei Kinburn, din regiunea Nikolaev, ocupată de forțele rusești.

Partea economică a planului prevede aderarea Ucrainei la UE „într-un termen determinat” și acces privilegiat pe termen scurt la piața europeană, măsuri de sprijinire a dezvoltării economice, acorduri de investiții și crearea unor fonduri de reconstrucție pentru a atrage până la 800 de miliarde de dolari. De asemenea, se propune un acord de liber schimb între Ucraina și SUA, în timp ce Statele Unite vor căuta să încheie un acord similar cu Rusia.

Potrivit lui Zelenski, problema controlului asupra centralei nucleare din Zaporojie rămâne nerezolvată. Washingtonul propune o administrare comună a Ucrainei, Rusiei și SUA, în timp ce Kievul insistă asupra unei administrări comune fără participarea Rusiei.

Nu s-a ajuns la un acord nici în ceea ce privește chestiunea teritorială. Ucraina propune retragerea trupelor ruse din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov, iar în regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson – recunoașterea de facto a liniei de contact la momentul semnării acordului.

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas, în timp ce SUA propun un compromis sub forma unei zone economice libere, cu care Ucraina ar fi de acord numai în urma unui referendum, potrivit lui Zelenski.

Planul prevede, de asemenea, crearea unui comitet umanitar, schimbul tuturor prizonierilor de război, întoarcerea civililor, inclusiv a copiilor și a deținuților politici, precum și soluționarea problemelor victimelor conflictului.

Proiectul mai prevede că Ucraina se angajează să organizeze alegeri cât mai curând posibil după încheierea acordului. Se propune ca implementarea acordului să fie supravegheată de un „Consiliu de pace” prezidat de președintele SUA, Donald Trump.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și Radio Svoboda.

