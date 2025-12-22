Fără pace de Crăciun: Kremlinul, intransigent în urma propunerilor europene și ucrainene

Declarația a fost făcută duminică, 21 decembrie, la Moscova de Iuri Ușakov, consilierul de politică externă al președintelui rus, Vladimir Putin, după ce emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit în Florida cu negociatori americani, care au purtat discuții separate cu rușii și ucrainenii.

„Sunt sigur că propunerile pe care europenii și ucrainenii le-au făcut sau încearcă să le facă nu îmbunătățesc în niciun fel documentul și nu sporesc posibilitatea de a ajunge la o pace pe termen lung”, a spus Ușakov.

Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump și Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-au întâlnit separat, duminică, la Miami, atât cu emisarul lui Putin, cât și cu o delegație ucraineană condusă de Rustem Umerov.

Președintele american face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge cât mai rapid la un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani.

Un set de propuneri pentru pace ale administrației Trump scurse în presă luna trecută au stârnit îngrijorări în rândul europenilor și al ucrainenilor care spun că ar face concesii excesive Rusiei, inclusiv cedări de teritorii.

De atunci, negociatori europeni și ucraineni s-au întâlnit de mai multe ori cu emisarii lui Trump, încercând să facă schimbări în planul american, care conținea 28 de puncte, reușind să-l reducă la 20, însă conținutul exact al versiunii actuale a documentului nu este cunoscut.

Convorbiri „productive și constructive”

Într-o postare pe X, Witkoff a descris discuțiile de duminică drept „productive și constructive”, spunând că au fost axate pe „o abordare strategică comună între Ucraina, Statele Unite și Europa”.

Witkoff a scris că, la întâlnirea SUA–Ucraina, au fost luate în discuție patru puncte-cheie: dezvoltarea ulterioară a planului în 20 de puncte, un cadru multilateral de garanții de securitate, un cadru de garanții de securitate din partea SUA pentru Ucraina, reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea economică.

Negociatorii s-au concentrat în special pe „termene” și pe „succesiunea pașilor următori”, a spus Witkoff.

Într-o postare separată pe X, Witkoff a folosit o formulare similară - „productive și constructive” - pentru a descrie și discuțiile cu Dmitriev, adăugând și că „Rusia rămâne pe deplin angajată în obținerea păcii în Ucraina”.

De la Moscova, consilierul de politică externă al Kremlinului a spus că Dmitriev este așteptat să se întoarcă pentru a-i prezenta un raport lui Putin.

Dar Ușakov nu se așteaptă la evoluții majore în convorbirile de pace în zilele următoare, spunând că „americanii sărbătoresc Crăciunul zilele acestea”, așa încât „nu vor fi mulți oameni la muncă”.

Acuzații ucrainene despre răpirea civililor

Comentând negocierile de pace, senatorul american republican Lindsey Graham, un aliat apropiat al lui Trump, a declarat duminică televiziunii NBC că rămâne neclar dacă Putin va accepta acordul actual, schimbat în urma discuțiilor cu ucrainenii și europenii.

Dacă nu o va face, a spus Graham, administrația Trump ar trebui să adopte o abordare similară cu acțiunile recente privind petrolierele din apropierea Venezuelei și să „confiște navele care transportă petrol rusesc supus sancțiunilor”.

Un refuz al Rusiei de a accepta propunerea actuală - din care se crede că ar lipsi mai multe condiții rusești ca cedarea teritoriilor din Donbas pe care Rusia nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă sau limitarea efectivelor militare ale Ucrainei - ar trebui, de asemenea, să ducă la aplicarea unei etichete Rusiei drept „stat sponsor al terorismului pentru răpirea a 20.000 de copii ucraineni”, a mai spus Graham.

În ciuda convorbirilor de pace, Rusia a continuat să lovească în Ucraina obiective civile și de infrastructură.

Autoritățile ucrainene au evacuat o zonă a regiunii Sumî aflată la granița cu Rusia, în urma unor relatări că forțele ruse at fi răpit mai mulți civili.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a spus că ar fi fost luați de ruși peste 50 de civili, majoritatea fiind „femei în vârstă” din satul Hrabovske.

Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, a făcut apel la comunitatea internațională „să oprească deportările ilegale ale populației civile a Ucrainei”. El a mai spus că i-a scris omoloagei sale ruse, Tatiana Moskalkova, cerând informații despre locul în care se află cetățenii ucraineni răpiți.

Pe de altă parte, autoritățile din regiunea rusă Krasnodar au anunțat în dimineața zilei de 22 decembrie că un atac cu drone ucrainene a avariat cel puțin două nave și cheiuri într-un sat de pe coasta Mării Negre. Nu au fost raportate victime, însă la terminalul Volna, în zorii zilei, izbucnise un incendiu.

Ucraina lovește în mod regulat obiective energetice din Krasnodar și alte regiuni pentru a degrada capacitatea Rusiei de a continua războiul.

După Reuters și AFP

