Kremlinul vrea ca oamenii să comunice printr-o nouă aplicație, Max. De ce nu toți rușii sunt încântați

În urmă cu șase luni, cu mare fast, autoritățile ruse au început să lanseze ceva ce sperau că va transforma viața digitală a cetățenilor: o aplicație națională de mesagerie susținută de stat, care să ajute oamenii să facă totul, de la a depune plângeri privind colectarea gunoiului până la înscrierea la cursuri școlare și programarea la dentist.

Denumită Max, ea se vrea un element cheie într-un efort mai amplu de a crea o „super-aplicație” – un instrument multifuncțional, instalat pe fiecare telefon mobil, care în cele din urmă le va permite rușilor să facă o mulțime de lucruri sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare ale statului și al Serviciului Federal de Securitate, cunoscut sub numele de FSB.

Reclamele pentru Max sunt peste tot în Rusia: panouri publicitare, ferestre pop-up pe site-uri web, reclame TV, mesaje ale oficialilor guvernamentali. Autoritățile de reglementare au restricționat aplicațiile mai populare care nu sunt sub controlul statului – WhatsApp, Telegram – pentru a forța oamenii să treacă la Max.

Funcționează Max? Își schimbă rușii aplicația preferată?

Mulți, da. Dar mulți se plâng, iar unii se opun, de-a dreptul.

„Max a fost picătura care a umplut paharul”, a declarat Oksana Petrova, o femeie care și-a dat demisia din slujba din Sankt Petersburg după ce i s-a cerut să descarce Max.

Când a întrebat de ce trebuie să facă asta și și-a exprimat îndoielile cu privire la securitatea aplicația, a fost liniștită cu informația că „toate rețelele sociale sunt supravegheate, peste tot..

Americanii monitorizează WhatsApp. Francezii monitorizează Telegram, „dar numai FSB monitorizează Max”, a citat ea din spusele șefului său. Dacă nu l-ar instala, i-a mai spus șeful, FSB ar „observa”.

Petrova, la fel ca și celelalte persoane cu care Europa Liberă a discutat pentru acest articol, a cerut să folosească un pseudonim, pentru a evita arestarea sau urmărirea penală.

O femeie pe nume Anastasia s-a plâns că fiul ei a fost recent împiedicat de profesorul său să participe la o excursie școlară pentru a vedea un film, deoarece Anastasia nu și-a confirmat permisiunea, pe Max. Băiatul a venit acasă în lacrimi.

Profesoara „a spus: «Dacă nu vă place, transferați-l la altă școală. Nu folosesc alte aplicații de mesagerie pentru a comunica cu părinții; este o regulă a școlii»”, a scris Anastasia într-un comentariu pe aplicația de socializare Threads, o platformă deținută de Meta, compania-mamă a WhatsApp și Instagram.

Ea nu a răspuns la o solicitare ulterioară de comentarii.

Intrați în Super-App

De ani de zile, autoritățile se străduiesc să găsească modalități de a controla sau monitoriza WhatsApp sau Telegram, aceasta dim urmă creată de inovatorul rus de tehnologie Pavel Durov.

Aceste eforturi s-au alăturat campaniilor mai ample – care datează de zeci de ani – de control al modului în care rușii utilizează internetul.

Pe lângă faptul că au luat în vizor giganții occidentali ai internetului, precum Facebook, Google, Apple și Amazon, autoritățile au cultivat alternative locale, precum Yandex, VK și Mail.ru, și au trecut la controlul direct al acestora.

Anul trecut, VK, al cărui director general este fiul influentului consilier al Kremlinului, Serghei Kirienko, s-a impus ca lider în dezvoltarea nu numai a platformei Max, ci și a unei alternative la YouTube, platforma video deținută de Google, care este, de asemenea, extrem de populară în rândul rușilor.

Cu mai bine de 15 ani în urmă, Ministerul Dezvoltării Digitale a lansat un portal de servicii de e-guvernare numit Gosuslugi. Acesta a simplificat viața a milioane de ruși, eficientizând multe dintre demersurile banale pe care birocrația rusă le făcea adesea insuportabile.

Din 2022, Gosuslugi a început să integreze mai multe dintre serviciile sale în VK. Autoritatea națională de reglementare în domeniul tehnologiei și mass-media, Roskomnadzor, a folosit Gosuslugi pentru a avertiza rușii că platforme precum Instagram vor fi blocate și pentru a-i încuraja să treacă la VK.

În luna iunie, Duma de Stat a adoptat o lege care autorizează crearea aplicației Max. În aceeași lună, președintele Vladimir Putin a susținut public aplicația, anunțând că toate serviciile guvernamentale ar trebui transferate către aceasta.

De atunci, a existat o campanie de marketing masivă pentru a-i convinge pe ruși să treacă la noul sistem, o combinație de amenințări și constrângeri.

„Nu putem nega amploarea resurselor utilizate pentru a promova acest proiect Max, prin orice mijloace, inclusiv de către Putin însuși; Putin nu a promovat niciodată nicio altă organizație comercială, cu excepția Max”, a declarat Mihail Klimarev, activist și director la Societatea pentru Protecția Internetului, pentru Current Time (parte a RFE/RL). „Cred că acesta este un motiv suficient pentru a te ține departe de acest proiect.”, a mai spus el.

Într-un sondaj de opinie publică realizat luna trecută, 68% dintre ruși au declarat că nu folosesc deloc Max, iar alți 1% dintre respondenți au spus că au descărcat aplicația, dar nu o folosesc. Cei care o folosesc au declarat că o utilizează în principal pentru a discuta și a trimite mesaje prietenilor și familiei, apoi pentru comunicări oficiale, inclusiv cu școala.

Zile de școală

Luna trecută, Ministerul Științei și Învățământului Superior a trimis o scrisoare tuturor instituțiilor de învățământ postliceal, stabilind o serie de termene limită pentru ca școlile să înregistreze Max pentru comunicarea oficială și să raporteze modul în care este utilizată aplicația.

La Universitatea de Stat din Kuban, studenții au postat online fotografii ale unui ordin al decanului care le impunea să descarce Max și să scrie „declarații explicative” în cazul în care refuzau.

Ordine similare au fost raportate și la alte universități. La Voronej, studenților li s-a ordonat să instaleze aplicația, altfel nu li se va permite să susțină examenele finale. La Ekaterinburg, studenții au fost amenințați cu exmatricularea.

La Universitatea de Stat din Kazan, departamentul de chimie le-a spus studenților că li se va interzice accesul în clădire dacă nu obțin un permis electronic de intrare folosind Max.

OVD-Info, un grup independent de supraveghere care monitorizează represiunea polițienească, a declarat că până la sfârșitul lunii noiembrie a primit peste douăzeci de plângeri din partea studenților și profesorilor că sunt obligați să utilizeze aplicația.

Dar unii studenți au spus că n-au o părere la tema dată.

„Nu am o opinie fermă despre asta. Am instalat (Max). M-am înregistrat, dar nu îl folosesc”, a spus Aleksei, student la Universitatea de Stat din Pskov. „Și ceilalți fac la fel.”

El a spus că Max este mai fiabil, comparativ și cu alte aplicații de mesagerie.

Viktoria Romanova, activistă la OVD-Info, a declarat că administratorii universității au „ocolit” legile în vigoare, folosind un limbaj vag pentru a-i determina pe studenți să utilizeze Max.

„Amenințările directe și explicite, precum exmatricularea sau concedierea, sau interzicerea de a susține examene, sunt mai puțin frecvente”, a declarat ea pentru RFE/RL. „De obicei, se folosesc declarații vagi despre potențiale probleme, amenințări cu măsuri disciplinare și crearea de situații în care este pur și simplu imposibil să nu instalezi Max.”

Săptămâna trecută, autoritățile de reglementare au lansat ideea de a impune băncilor și clienților acestora să utilizeze exclusiv Max – în locul mesajelor SMS – pentru operațiunile bancare personale, cum ar fi autentificarea cu doi factori și notificările privind tranzacțiile.

De asemenea, săptămâna aceasta, mai mulți ruși s-au plâns de probleme cu Gosuslugi, portalul de e-guvernare. Site-ul de știri Viorstka a informat că semnătura electronică, cunoscută sub numele de GosKliuci, care este utilizată pentru semnarea și schimbul de documente legale în cadrul Gosuslugi, va necesita acum utilizarea Max.

Aleksei, șef de tură la o centrală termică municipală din Sankt Petersburg, a declarat că și-a mințit șeful spunându-i că a descărcat aplicația. Majoritatea colegilor săi au făcut același lucru.

„Persoanele care se tem că datele lor personale vor fi divulgate vor cumpăra al doilea telefon și-l vor folosi pentru a accesa WhatsApp, pentru a crea conturi de e-mail noi, astfel încât să nu mai fie nevoite să folosească Gosuslugi, Sberbank sau altceva”, a spus el. „Așa stau lucrurile. Este dezgustător.”

(Cu informații furnizate de Current Time și corespondentul internațional senior al RFE/RL, Mike Eckel)