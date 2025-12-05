Oficialii ucraineni și americani se întâlnesc în Florida, în timp ce Putin își reiterează pretențiile în vederea păcii

„Sarcina noastră acum este să obținem informații complete despre ceea ce s-a discutat la Moscova și ce alte pretexte a invocat Putin pentru a prelungi războiul și a exercita presiuni asupra Ucrainei”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețele, joi seară.

„Ucraina este pregătită pentru orice evoluții posibile și, desigur, vom colabora cât mai constructiv cu toți partenerii pentru a asigura realizarea păcii – și, în cele din urmă, a unei păci demne”, a adăugat el.

Înaintea întâlnirilor din 4 decembrie, Putin a repetat cererile vechi și neclintite privind suveranitatea și forța militară a Ucrainei într-un interviu acordat publicației India Today.

„Totul se reduce la următorul lucru: fie eliberăm aceste teritorii cu forța, fie trupele ucrainene părăsesc aceste teritorii și încetează luptele acolo”, a declarat Putin canalului de televiziune într-un interviu preînregistrat, difuzat în ajunul călătoriei sale în India.

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-au întâlnit cu Putin și alți înalți oficiali la Kremlin pe 2 decembrie, în cadrul cele mai recente runde de negocieri, pentru a încerca să ajungă la un acord care să pună capăt invaziei rusești.

Vizita delegației americane a avut loc la aproape două săptămâni după publicarea unui plan de pace elaborat de SUA, considerat extrem de favorabil Rusiei. Planul reflecta majoritatea, dacă nu chiar toate cerințele inflexibile pe care Moscova le-a impus Ucrainei încă dinaintea invaziei din februarie 2022.

Oficialii ucraineni și aliații europeni ai Kievului s-au grăbit să încerce să elaboreze o alternativă acceptabilă. Oficialii ucraineni s-au întâlnit și cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Imediat după întâlnirea din 2 decembrie de la Moscova, Iuri Ușakov, diplomat veteran și principalul consilier al lui Putin în materie de politică externă, a descris discuțiile ca fiind „constructive”, dar a declarat presei ruse că pacea nu se află mai la îndemână în urma lor.

„Partenerii americani și-au confirmat disponibilitatea de a lua în considerare observațiile și propunerile noastre cheie”, a declarat Ușakov.

Cu toate acestea, el a spus că „nu s-a ajuns la niciun compromis. Lucrările vor continua”.

Witkoff, un developer imobiliar fără experiență diplomatică anterioară, nu a făcut niciun comentariu presei înainte de a părăsi Moscova. A fost a șasea călătorie a lui Witkoff la Moscova din ianuarie – un indiciu al dificultății de a pune capăt conflictului, în ciuda insistenței lui Trump că îl poate încheia în 24 de ore de la preluarea mandatului.

„Vedem că partea americană se aliniază în mare măsură cererilor Rusiei”, a declarat Anton Penkovski, analist politic, pentru Current Time, televiziune din cadrul RFE. „În negocierile actuale, este posibil să ia în considerare slăbiciunile tactice și strategice ale Kievului. În acest sens, Kremlinul are un spațiu considerabil de manevră și de a formula noi cereri.”

Trump, vorbind reporterilor în Biroul Oval pe 3 decembrie, a spus că Witkoff și Kushner au afirmat că se pare că Putin „ar dori să încheie un acord”.

„Nu vă pot spune ce va rezulta din această întâlnire, pentru că este nevoie de doi pentru tango”, a spus Trump, fără a da mai multe detalii. El a adăugat: „Avem ceva destul de bine pus la punct” cu Ucraina.

„Witkoff a avut o întâlnire destul de bună cu Putin. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus el. „Impresia lor a fost că [Putin] ar dori să pună capăt războiului.”

Intensificarea negocierilor de pace are loc în contextul în care Rusia continuă să exercite presiuni pe câmpul de luptă, susținând că forțele sale înregistrează progrese în regiunile cheie din est, în timp ce bombardează Kievul și alte orașe, lăsând mii de oameni în întuneric și fără energie electrică, în timp ce iarna începe să-și intre în drepturi.

În dimineața zilei de 4 decembrie, atacurile aeriene rusești au lovit orașul portuar Odesa din sudul țării și orașul de pe linia frontului Herson, distrugând utilitățile pentru zeci de mii de oameni, au declarat oficialii.

„Această instalație exclusiv civilă, care asigura încălzirea locuitorilor orașului, a suferit daune grave: clădirea și echipamentele stației au fost avariate”, a declarat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, pe Telegram.

Între timp, armata ucraineană a declarat târziu în data de 4 decembrie că forțele sale au lovit o mare fabrică chimică din regiunea Stavropol, în sudul Rusiei.

Cu informații furnizate de Serviciul ucrainean al RFE/RL.

