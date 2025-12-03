Rusia spune că întâlnirea cu SUA privind pacea din Ucraina nu aduce țările „mai aproape” de un acord

O delegație americană condusă de trimisul special Steve Witkoff s-a întâlnit timp de aproape cinci ore la Kremlin, pe 2 decembrie, cu președintele rus Vladimir Putin și consilierii săi, pentru discuții privind o propunere care vizează încetarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova.



Într-o zi de eforturi diplomatice intense pentru a pune capăt celui mai mare și mai mortal conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există o șansă mai mare „acum decât oricând” de a ajunge la un acord.



Însă, chiar înainte de discuții, Putin a acuzat guvernele europene că încearcă să blocheze procesul de pace și a avertizat că, dacă Europa vrea să înceapă un război cu Rusia, atunci Moscova este gata să lupte.



Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe probleme de politică externă, a declarat în fața presei după întâlnirea de la Kremlin că pacea nu este nici mai aproape, nici mai departe.



„Nu am discutat despre anumite formulări pregătite de americani, ci despre esența mesajului. Unele lucruri ni se potrivesc. Unele lucruri le-am criticat”, a spus Ușakov, menționând că problemele teritoriale au fost un punct de conflict deosebit.



„Nu vedem o șansă de a rezolva criza din Ucraina fără probleme teritoriale. Pentru a merge cu adevărat mai departe, este timpul ca atât Moscova, cât și Washingtonul să se apuce serios de treabă.”



Witkoff nu a comentat imediat, plecând spre ambasada SUA la Moscova.



Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au zburat în capitala Rusiei pentru a se întâlni cu Putin și negociatori de rang înalt după o propunere inițială a SUA în 28 de puncte.



Respectivul document – văzut de mulți ca fiind aliniat cu mai multe obiective rusești – a fost „cizelat” la 19 puncte în urma discuțiilor dintre delegațiile americană și ucraineană de săptămâna trecută.



Guvernele europene au depus, de asemenea, amendamente și o contrapropunere la proiectul de plan, urmărind să elimine sau să atenueze prevederile despre care spuneau că subminează suveranitatea Ucrainei.



Dar Moscova a respins complet aceste modificări europene, iar Ușakov a declarat că Putin „și-a prezentat cu siguranță evaluarea rolului distructiv pe care europenii îl joacă în procesul de pace”.

Vorbind înainte de întâlnirea sa cu Witkoff și Kushner, Putin a declarat că Rusia este pregătită să implice statele europene în negocieri atâta timp cât acestea recunosc ceea ce el a numit „realitățile de pe câmpul de luptă” din Ucraina.



„Nu avem nicio intenție să luptăm cu Europa, am spus asta de 100 de ori”, a spus Putin. „Dar dacă Europa vrea să lupte din nou și începe, atunci suntem pregătiți pentru asta imediat.”



Uniunea Europeană a declarat în repetate rânduri că nu va accepta o redesenare violentă a granițelor Europei și că numai Ucraina poate decide viitorul teritoriului său.



Putin a insistat ca Ucraina să predea regiunea Donbas de est pentru a asigura pacea, inclusiv zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească în peste trei ani și jumătate de război. Kievul a respins aceste condiții și a respins încercările Moscovei de a limita aspirațiile Ucrainei la NATO sau de a limita dimensiunea forțelor sale armate.



„Sarcina noastră comună este să punem capăt războiului, nu doar să obținem o pauză a ostilităților. Este nevoie de o pace demnă. Pentru ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, toată lumea trebuie să fie de partea păcii”, a declarat Zelenski la o conferință de presă la Dublin, după întâlnirea cu prim-ministrul Irlandei, Michael Martin, pe 2 decembrie.

Secretarul de stat american Marco Rubio, comentând discuțiile cu Rusia pentru încetarea războiului din Ucraina, a declarat: „Am înregistrat unele progrese, dar încă nu am ajuns la rezultatul dorit”.

„Așadar, ceea ce am încercat să facem – și cred că am înregistrat unele progrese – este să aflăm ce ar putea accepta ucrainenii pentru a le oferi garanții de securitate pentru viitor”, a declarat Rubio pentru Fox News într-un interviu difuzat pe 2 decembrie.

„În cele din urmă, în cazul Rusiei, deciziile trebuie luate numai de Putin, nu de consilierii săi. Putin – numai Putin poate pune capăt acestui război din partea Rusiei”, a adăugat el.

Ucraina și-a exprimat în mod deschis îngrijorarea că Washingtonul și Moscova vor conveni asupra unui plan pentru a pune capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Trump a făcut campanie electorală în 2024, susținând că ar putea rezolva războiul în 24 de ore, dar obținerea unui acord pentru a pune capăt invaziei la scară largă a Rusiei – lansată în februarie 2022 – s-a dovedit dificilă. Trump și-a exprimat frustrarea față de ambele părți, în timp ce discuțiile au stagnat timp de luni de zile, până când s-au intensificat din nou în ultimele săptămâni.



Moscova a declarat în repetate rânduri că trebuie să controleze întregul Donețk, una dintre cele cinci regiuni ucrainene pe care Putin le susține fără temei că sunt rusești.

Cedarea unor teritorii pe care forțele ucrainene le-au ținut departe de ghearele Rusiei, cu costuri mari, ar fi o concesie masivă din partea Kievului și ar putea avea repercusiuni politice pentru Zelenski.



Ucraina se teme că anumiți termeni ai oricărui plan de pace o vor lăsa predispusă la o eventuală cucerire de către Rusia, deși Statele Unite au propus, de asemenea, o garanție de securitate de 10 ani pentru Kiev.



Putin a declarat că este gata să discute despre pace, dar că, dacă Ucraina refuză un acord, atunci forțele Rusiei vor avansa mai departe și vor prelua mai multe teritorii ucrainene.

Articol preluat și adaptat de la Europa Liberă România

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te