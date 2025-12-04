Discuții americano-ucrainene în Florida, după vizita lui Witkoff și Kushner la Moscova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit și el în ajun despre planuri pentru noi discuții cu reprezentanții SUA.

„Pregătim întâlniri în Statele Unite – după întoarcerea echipei americane de la Moscova și în urma consultărilor relevante de la Washington – Rustem Umerov, Andrii Hnatov, împreună cu restul echipei de negociere, vor continua discuțiile cu trimișii președintelui Trump”, a declarat Zelenski în discursul său video de miercuri seara. El a mai spus că întrevede „o ocazie clară de a încheia războiul”.

În cadrul celei de-a șasea întâlniri cu Putin, marți, la Moscova, Witkoff i-a explicat poziția SUA cu privire la pacea în războiul din Ucraina.

Consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat după întâlnirea de cinci ore că nu s-a ajuns la niciun compromis.

Dar miercuri, Trump a caracterizat discuțiile de la Kremlin ca fiind „foarte bune”. „Președintele Putin a avut ieri o întâlnire foarte bună cu Jared Kushner și Steve Witkoff. Ce a rezultat din această întâlnire? Nu vă pot spune, pentru că este nevoie de doi pentru un tango”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, adăugând că reprezentanții SUA au avut impresia că Putin dorește un acord pentru a pune capăt conflictului.

Cam în același timp, însă, cea mai mare țară din UE, Germania, a declarat că Rusia „nu a intrat în regim de negociere” în ce privește conflictul din Ucraina, urmărindu-și în continuare scopurile maximaliste.

„Vladimir Putin caută mereu noi scuze pentru a nu negocia”, a declarat ministrul german de externe Johann Wadephul marți, la Berlin. „De aceea, încă am îndoieli cu privire la faptul că este cu adevărat pregătit să discute despre pace.”

Europenii se tem că vor fi atacați de Rusia (sondaj)

Majoritatea cetățenilor din nouă țări ale UE consideră că există un risc ridicat de izbucnire a unui război între membrii blocului și Rusia, potrivit unui sondaj realizat de grupul de sondaje Cluster 17 și publicat joi în revista franceză de afaceri internaționale Le Grand Continent.

Rezultatele sondajului, bazate pe un eșantion de aproape 10.000 de persoane din cele nouă țări, vin după mai bine de trei ani și jumătate de la izbucnirea conflictului provocat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 și pe fondul temerilor că războiul s-ar putea extinde și mai mult.

Luna trecută, generalul francez Fabien Mandon a avertizat că Rusia se pregătește pentru o nouă confruntare până în 2030. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că, dacă Europa dorește război, „noi suntem pregătiți chiar acum”.

Sondajul a arătat că 51% dintre respondenți consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu țara lor în următorii ani. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 9.553 de persoane la sfârșitul lunii noiembrie.

Țările implicate în studiu sunt, toate, membre NATO: Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croația, Belgia și Olanda, iar studiul s-a făcut cu eșantioane de peste 1.000 de persoane în fiecare țară.

Teama de un conflict deschis cu Rusia variază de la țară la țară.

În Polonia, care are granițe cu Rusia și aliatul său Belarus, 77% dintre respondenți au considerat riscul ridicat sau foarte ridicat.

Această cifră scade la 54% în Franța și la 51% în Germania.

În același timp, 65% dintre respondenții italieni au considerat riscul scăzut sau inexistent.

Pe fondul intensificării dezbaterii în Europa cu privire la serviciul militar și al reintroducerii de către Franța a unei forme de serviciu militar voluntar, respondenții și-au exprimat îndoiala cu privire la capacitățile forțelor armate ale țărilor lor în fața Moscovei.

69% au afirmat că țara lor nu ar fi „deloc” sau „probabil” capabilă să se apere împotriva agresiunii rusești.

În Franța – singura țară din sondaj care deține arme nucleare – respondenții s-au dovedit a fi cei mai puțin pesimiști, 44% dintre ei considerând că țara lor este destul de capabilă să se apere.

La celălalt capăt al clasamentului se aflau belgienii, italienii și portughezii, care cred în proporție covârșitoare – respectiv 87%, 85% și 85% – că țările lor sunt incapabile să se apere singure.

Scris cu informații de la dpa și AFP.

