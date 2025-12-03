UE interzice gazul rusesc începând din toamna anului 2027. „Independența începe acum.”

Acordul încheiat în primele ore ale zilei de miercuri are ca scop să pună capăt dependenței UE de energia rusească și marchează un compromis între capitale și Parlamentul European, care dorea ca interdicția să intre în vigoare mai repede.

„Am reușit: Europa închide robinetul gazelor rusești, pentru totdeauna”, a scris comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, pe X.

„Am ales securitatea și independența energetică pentru Europa. Gata cu șantajul. Gata cu manipularea pieței de către Putin. Suntem alături de Ucraina.”

Președinta Comisei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a spus că „este o zi bună pentru UE”.

„Europa închide definitiv robinetul combustibililor fosili ruși. Independența energetică începe acum.”, a scris ea pe X.

În conformitate cu acordul, contractele pe termen lung pentru conducte – considerate cele mai sensibile, deoarece pot avea o durată de zeci de ani – vor fi interzise începând cu 30 septembrie 2027, cu condiția ca nivelurile de stocare să fie suficiente, și nu mai târziu de 1 noiembrie 2027, informează AFP.

În ceea ce privește gazul natural lichefiat (GNL), contractele pe termen lung vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2027, în conformitate cu apelul președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, de a înăspri sancțiunile împotriva Moscovei.

Contractele pe termen scurt vor fi eliminate mai devreme: începând cu 25 aprilie 2026 pentru GNL și 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin conducte.

Măsura are ca scop „încetarea dependenței de energia rusă, după ce Rusia a transformat aprovizionarea cu gaze naturale într-o armă cu efecte semnificative asupra pieței energetice europene”, se arată într-o declarație a Consiliului European.

Calendarul „dezvățării” de energia rusă mai trebuie să fie aprobat în mod definitiv de Parlamentul European și de statele membre.

Companiile europene vor putea invoca în viitor „forța majoră” pentru a justifica legal încălcarea contractelor existente, invocând interdicția de import impusă de UE.

Conform acordului, Comisia Europeană urmează să prezinte anul viitor un plan pentru eliminarea treptată a exporturilor de petrol rusesc către Slovacia și Ungaria până la sfârșitul anului 2027.

Ungaria și Slovacia sunt singurele țări din UE care încă importă țiței din Rusia. Ambele sunt, de asemenea, foarte dependente de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia și au blocat în repetate rânduri planuri de anvergură menite să sprijine Ucraina în lupta sa defensivă împotriva Rusiei.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, liderul UE cel mai apropiat de Kremlin, a sfidat Bruxelles-ul luna trecută, promițând să continue importul de hidrocarburi rusești în timpul unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin.

UE a decis să renunțe la petrolul rusesc în 2022, dar a acordat derogări celor două țări fără ieșire la mare.

Ponderea gazului rusesc în importurile UE a scăzut de la 45% în 2021 la 19% în 2024. Dar, deși Europa a redus livrările prin conducte, a apelat parțial la GNL – transportat pe mare, descărcat în porturi și reintrodus în rețea - un mecanism folosit și de R. Moldova.

Deși depășită de Statele Unite (45%), Rusia rămâne un furnizor cheie, reprezentând 20% din importurile de GNL ale UE în 2024 – aproximativ 20 de miliarde de metri cubi din aproximativ 100 de miliarde.

Scris pe baza relatărilor AFP și dpa.

