Ucraina țintește rafinăriile rusești de petrol și gaze. Dronele sale au redus cu 10% capacitatea de rafinare a Rusiei

Campania ucraineană de atacuri cu drone asupra instalațiilor de producție de petrol și gaze ale Rusiei a costat deja Rusia 10% din capacitatea sa de rafinare, potrivit experților din industrie.

Iar Kievul este hotărât să își intensifice acțiunile.

„Zece la sută nu este o cifră uimitoare”, spune Tatiana Mitrova, de la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universității Columbia, „dar este ceva care începe să se simtă prin criza internă a combustibililor din Rusia, prin reducerea exporturilor de produse petroliere rafinate și prin tensiunea generală din sectorul petrolier rus”.

Ucraina a investit masiv în noua tehnologie a dronelor de lungă distanță, punând în circulație arme precum drona Liuti, capabilă să transporte explozibili la o distanță de până la 2.000 de kilometri de locul secret de lansare.

Dar unitățile ucrainene de drone au dobândit, de asemenea, experiență în atacarea țintelor cu zeci de drone mai ieftine.

Progresele tehnologice îi permit Kievului să lovească aproape zilnic resursele cheie de petrol și gaze ale Rusiei.

De asemenea, Ucraina vrea să lovească în mod repetat aceleași rafinării, o strategie esențială, spune Mitrova, întrucât Rusia se străduiește să reconstruiască și să repare daunele.

Citește și: SUA spun că sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil produc deja efecte chiar înainte să intre în vigoare

Kievul a lovit, de asemenea, cel puțin jumătate din cele 38 de complexe industriale majore ale Rusiei și a forțat Kremlinul să reducă prelucrarea petrolului de la 5,4 milioane de barili pe zi în iulie la 5 milioane două luni mai târziu.

Totuși, subliniază Mitrova, Rusia operează al treilea sistem de rafinare ca mărime din lume și are o capacitate excedentară substanțială.

„S-ar putea să dureze ani de zile până când rezultatul va deveni cu adevărat vizibil”, spune ea, „așa că nu vorbim despre prăbușirea rafinării rusești în curând, dar epuizarea potențialului său a început deja”.

Consumatorii ruși au resimțit durerea penuriei și raționalizării benzinei, în timp ce exporturile de benzină au fost interzise. În plus, spune Mitrova, Rusia exportă acum mai mult țiței și mai puține produse rafinate, ceea ce îi reduce substanțial veniturile din exporturi.

Importanța combustibililor fosili pentru economia Rusiei nu poate fi subestimată – ea aduce anual 100 de miliarde de dolari – dar această cifră este cu aproximativ 20% mai mică decât era acum un an, spun analiștii din industrie de la organizații precum Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat.

Invazia pe scară largă a Ucrainei, care durează de aproape patru ani, este finanțată în mare măsură din vânzările de gaz și petrol rusesc în străinătate, ceea ce a făcut ca acest sector să fie supus unor valuri crescânde de sancțiuni din partea SUA și UE.

Dar ar fi naiv să presupunem că atacarea petrolului și gazelor rusești, atât din punct de vedere economic, cât și militar, ar putea avea efecte vizibile pe câmpul de luptă, spune Mitrova, care subliniază că armata rusă este, în general, prima în linie atunci când resursele sunt limitate.

Cu toate acestea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este ferm convins că atacurile asupra rafinăriilor rusești sunt „cele mai eficiente sancțiuni – cele care funcționează cel mai rapid”.

Articol preluat de la Europa Liberă România

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

