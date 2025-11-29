Atac aerian asupra Kievului: doi morți și peste 10 răniți

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, echipele de intervenție au salvat patru persoane dintre dărâmături și au stins mai multe incendii izbucnite după lovituri. Mai multe blocuri de locuințe au fost grav avariate.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că resturi de drone au căzut în cartierele Solomensk, Șevcenkivsk și Darnițk, provocând incendii și întreruperi de energie electrică în unele zone ale capitalei. Atacul a fost unul combinat, cu rachete și drone.

Loviturile au vizat și regiunea Kiev: în raioanele Brovarî și Fastiv au fost raportate pagube, iar în orașul Brovarî două persoane au fost rănite.

Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat că peste 600.000 de consumatori au rămas fără electricitate în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice, dintre care peste jumătate de milion în Kiev. Au fost afectate obiective din capitală și din alte cinci regiuni ale Ucrainei.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat că Rusia a lansat „zeci de rachete de croazieră și balistice și peste 500 de drone” asupra zonelor rezidențiale, rețelelor electrice și infrastructurii critice, subliniind că Moscova își continuă „planul de război de a distruge și a ucide” în timp ce sunt discutate inițiative de pace.

De cealaltă parte, autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit administrației din regiunea Krasnodar, resturi de drone ar fi provocat un incendiu la rafinăria de petrol Afipski, flăcările fiind stinse, iar rezervoarele nefiind afectate. Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele antiaeriene ar fi doborât 103 drone ucrainene, inclusiv 11 deasupra regiunii Krasnodar, în cursul nopții.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te