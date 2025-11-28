Procurorii anticorupție fac percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei

„Acțiunile de investigație sunt autorizate și efectuate în cadrul anchetei”, a anunțat NABU într-un comunicat din 28 noiembrie, fără să ofere detalii.

Anterior, despre percheziții au informat „Ukrainska Pravda” și alte medii ucrainene, precum și deputați în Rada Supremă.

Andrii Iermak a confirmat că anchetatorii au venit la el acasă. El a spus că va coopera cu anchetatorii și nu va împiedica perchezițiile.

„Astăzi, NABU și SAP efectuează într-adevăr acțiuni procedurale la domiciliul meu. Anchetatorii nu întâmpină niciun obstacol. Le-a fost acordat acces deplin la apartament, iar avocații mei sunt prezenți la fața locului și colaborează cu organele de drept. Din partea mea, cooperarea este deplină”, a scris Iermak pe Telegram.

Nu a fost comunicat oficial motivul perchezițiilor. Se pare că acestea sunt legate de așa-numita operațiune „Midas” – ancheta NABU privind corupția în domeniul energetic, al cărei principal suspect este omul de afaceri Timur Mindici, care a părăsit Ucraina, fost partener de afaceri și un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Iermak este considerat cel mai apropiat aliat al lui Zelenski. Pe 22 noiembrie, printr-un decret prezidențial, el a fost numit șef al delegației Ucrainei la negocierile privind inițiativa de pace a SUA (așa-numitul „plan în 28 de puncte”). În urma negocierilor de la Geneva cu delegațiile SUA și ale țărilor UE, acest plan a fost, potrivit unor surse, modificat.

În ajunul perchezițiilor, joi, un interviu cu Andrii Iermak a publicat The Atlantiс, în care acesta afirma că Ucraina nu va renunța la teritoriile sale în schimbul păcii cu Rusia, dar este dispusă să discute despre locul pe unde va trece linia de demarcație.

În ultimele săptămâni, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție, după ce s-a descoperit că fonduri destinate infrastructurii energetice vulnerabile a țării au fost deturnate.

Mai multe persoane influente, inclusiv miniștri sau având legături cu Zelenski, ar fi fost implicate în această schemă.

Scandalul de corupție a declanșat o criză politică de amploare în Ucraina. Doi miniștri au fost demiși în legătură cu ancheta - miniștrii energiei și justiției, Svetlana Hrinciuk și Gherman Halușcenko, ale căror nume apăreau în materialele investigației.

Opoziția și o parte din deputații din partidul pro-prezidențial „Servitorul poporului” au cerut și demisia lui Iermak.

După o întâlnire a lui Zelenski cu parlamentarii din fracțiunea „Servitorul poporului”, s-a aflat că președintele Ucrainei nu intenționează să-l demită pe șeful cabinetului său.

Iermak este considerat drept aliatul principalul al lui Zelenski, dar și o figură controversată la Kiev, unde adversarii săi spun că a acumulat putere, ar controla accesul la președinte și ar marginaliza vocile critice.

Fost producător de film și avocat specializat în drepturi de autor, Iermak a intrat în politică alături de Zelenski în 2019, lucrând anterior cu acesta în perioada în care actualul președinte era un comediant popular.

După anunțarea percheziției la Iermak, Uniunea Europeană a salutat activitatea agențiilor anticorupție din Ucraina.

„Avem un mare respect pentru aceste investigații, care demonstrează că organismele anticorupție din Ucraina își fac treaba”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

În vară, Zelenski a încercat să elimine independența NABU și SAPO, declanșând proteste rare în timp de război și forțându-l să dea înapoi după criticile din partea UE.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC și AFP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te