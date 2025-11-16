Zelenski promite o reformă radicală a sectorului energetic pe fondul scandalului de corupție

Zelenski a declarat pe 15 noiembrie că managementul a cel puțin trei companii energetice de stat va fi demis și înlocuit rapid, iar alte schimbări sunt în curs de pregătire.

„Începem o reformă a principalelor întreprinderi de stat care activează în sectorul energetic”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

„În paralel cu auditul complet al activităților financiare, conducerea acestor companii ar trebui înlocuită. Astăzi, împreună cu prim-ministrul Iulia Sviridenko și ministrul economiei Oleksi Sobolev, am stabilit procedura.”

Rămâne de văzut dacă schimbările vor fi suficiente pentru a reduce presiunea asupra lui Zelenski și a-i satisface pe aliații occidentali ai Kievului, care au îndemnat liderul ucrainean să facă mai mult pentru a stopa corupția endemică, în timp ce țara continuă să lupte împotriva invaziei rusești la scară largă.

Politico a citat un oficial al UE, care a spus că faptele de corupție invocate în anchetă sunt „revoltătoare” și nu vor ajuta la reputația Ucrainei în fața partenerilor internaționali.

Autoritatea ucraineană de combatere a corupției a anunțat pe 10 noiembrie o „operațiune de amploare” în care se invocă fapte de corupție în valoare de zeci de milioane de dolari în sectorul energetic, în contextul invaziei rusești pe scară largă.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), într-o operațiune comună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), a declarat că schema implică „o organizație criminală de nivel înalt” care are ca scop „influențarea întreprinderilor strategice din sectorul public, în special Energoatom”, compania de stat din domeniul energiei nucleare.

Schimbări promise, „în decurs de o săptămână”

Zelenski a cerut crearea unui nou consiliu de supraveghere la Energoatom „în termen de o săptămână”, care să permită „o reorganizare completă a conducerii companiei”.

El a propus, de asemenea, schimbări la vârful Naftogaz, compania de stat ucraineană de gaze naturale, și la Ukrhidroenergo, producătorul de energie hidroelectrică de stat.

„În termen de o săptămână, ar trebui să fie îndeplinite toate condițiile pentru formarea unui consiliu de supraveghere nou și profesionist al companiei și, grație acestui fapt, o remaniere completă a consiliului de administrație al Energoatom.”

„La Ukrhidroenergo – [va avea loc] o licitație urgentă pentru numirea unui nou director al companiei și formarea unui consiliu de supraveghere suplimentar.”

Naftogaz, compania de stat ucraineană de gaze naturale, „ar trebui să anunțe și să organizeze un concurs pentru funcții în consiliul de supraveghere al companiei, astfel încât această nouă componență să poată funcționa din ianuarie 2026”.

„În alte mari companii energetice de stat, ar trebui să aibă loc reînnoirea reprezentanților statului în consiliile de supraveghere”, a adăugat el.

Cum a fugit Mindici în Polonia

Lista suspecților din ancheta anticorupție include persoane de la cel mai înalt nivel al guvernului și alte figuri de rang înalt, multe dintre ele fiind legate de Timur Mindici, un vechi partener de afaceri apropiat al lui Zelenski.

Un reportaj realizat de Scheme, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, a arătat că Mindici a fugit din Ucraina în Polonia cu câteva ore înainte ca autoritățile să lanseze raiduri în legătură cu ancheta, ceea ce i-a determinat pe critici să susțină că acesta fusese avertizat în prealabil.

Implicarea lui Mindici a provocat, de asemenea, un val de indignare din cauza legăturilor sale anterioare cu personalități politice de prim rang, printre care și Zelenski. Mindici este co-proprietar al trupei de comedie Kvartal 95, al cărei co-proprietar era și Zelenski înainte de a candida la funcția de șef al statului.

Această afacere i-a permis lui Zelenski să câștige popularitate ca actor și comediant înainte de a intra în politică. Mindici era, de asemenea, un partener de afaceri al miliardarului Ihor Kolomoiski, cel care a sprijinit campania prezidențială a lui Zelenski din 2019 și care din 2023 se află în arest preventiv, fiind acuzat de fraudă și spălare de bani.

Zelenski a decis să se distanțeze de Mindici și de celelalte șapte persoane care sunt suspectate în cadrul anchetei. Pe 13 noiembrie, el a semnat un decret prin care a impus sancțiuni, inclusiv înghețarea activelor, împotriva lui Mindici și a lui Oleksandr Tsukerman, care este și el acuzat și a părăsit țara.

Ancheta a fost efectuată de instituțiile anticorupție pe care Zelenski a încercat să le reducă la tăcere înainte ca protestele de stradă să-l oblige să renunțe la această decizie în vara anului trecut.

Figuri influente

O altă personalitate importantă implicată în acest caz este Herman Halușcenko, suspendat din funcția de ministru al justiției pe 12 noiembrie. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al energiei.

Halușcenko a declarat că se va apăra în instanță împotriva acuzațiilor că ar fi primit „beneficii personale” de la Mindici în cadrul presupusei scheme de mită.

Pe 12 noiembrie, ministrul Energiei, Svetlana Hrînciuk, și-a prezentat demisia, în urma solicitării lui Zelenski de a se retrage din funcție. Ea a insistat că nu a încălcat legea și că nu este implicată în acest caz.

Fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, care în prezent ocupă funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, și fostul viceprim-ministru Oleksi Cernîsov sunt, de asemenea, vizați în cadrul anchetei.

Umerov a negat implicarea sa. În iunie, acuzații separate de corupție au fost aduse împotriva lui Cernîșov.

Zelenski a lăudat ancheta anticorupție, care a implicat peste 70 de raiduri, spunând că „toate măsurile împotriva corupției sunt foarte necesare”.

Aliații occidentali ai Ucrainei – care au furnizat miliarde de dolari în ajutor militar și financiar Kievului – l-au îndemnat pe Zelenski să facă mai mult pentru a combate corupția persistentă din această țară devastată de război.

Într-o declarație din 15 noiembrie, ambasadorii Grupului celor șapte (G7) au spus că „salută cooperarea și sprijinul lui Zelenski pentru ancheta independentă a NABU/SAPO”. Contăm pe conducerea Ucrainei să continue eforturile de combatere a corupției, care sunt esențiale pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei.

„Pe măsură ce atacurile rusești persistă, continuăm să sprijinim reziliența energetică a Ucrainei”, se mai spune în declarație.

Scandalul survine în contextul în care sectorul energetic al Ucrainei se confruntă cu distrugeri și întreruperi de curent cauzate de atacurile rusești cu drone și rachete, care au loc aproape în fiecare noapte asupra unor infrastructuri civile cruciale.

