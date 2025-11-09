Furnizorul național, Ukrenergo, a avertizat că alimentarea cu energie electrică va fi redusă pe 9 noiembrie în majoritatea regiunilor, care vor primi curent doar timp de 8 -16 ore, echipele de intervenție încercând din răsputeri să înlăture pagubele.

„Este greu să ne amintim de la începutul invaziei un număr atât de mare de lovituri directe asupra instalațiilor energetice”, a declarat presei ucrainene Svitlana Grinciuk, purtătoare de cuvânt a companiei.

Autoritățile ucrainene spun că Rusia a folosit în atacul din 8 noiembrie peste 450 de drone și 45 de rachete.

Pe de altă parte, ministerul rus al Apărării a spus că a lansat „un atac masiv cu arme de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, de pe uscat, din aer și de pe mare” asupra unor instalații ucrainene de producție de armament și infrastructurii energetice, ca răspuns la atacurile Ucrainei pe teritoriul rus.

Campanie rusească tot mai intensă

Rusia și-a intensificat campania de lovituri asupra rețelei electrice a Ucrainei înainte de începutul iernii. De asemenea, bombardează instalațiile și conductele de gaze în ceea ce autoritățile ucrainene descriu drept un efort pentru a lăsa populația în frig și a o demoraliza.

Pe 7 noiembrie, cel puțin șapte persoane au fost ucise și multe altele rănite în atacurile rusești deosebit de intense, care l-au făcut pe președintele Volodimir Zelenski să ceară din nou aliaților occidentali ai Ucrainei să sancționeze Rusia și să-l preseze pe președintele Vladimir Putin să oprească războiul.

„Orice slăbire [a sprijinului]... nu face decât să-l încurajeze pe Putin să prelungească războiul, să provoace și mai multe distrugeri țării noastre, poporului nostru și altora din întreaga lume”, a spus Zelenski într-o declarație video zilnică.

Două centrale nucleare ucrainene, afectate

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a lovit substații care alimentau cu energie două centrale nucleare, la Hmelnițki și Rivne.

„Nu au fost lovituri întâmplătoare, ci atacuri bine planificate. Rusia pune deliberat în pericol siguranța nucleară a Europei”, a scris Sybiha într-o postare pe rețeaua X. El a cerut convocarea de urgență a agenției de supraveghere nucleară al ONU pentru a reacționa la aceste „riscuri inacceptabile”.

În regiunea Poltava, au fost anunțate întreruperi programate de curent. Orașul Kremenciuk cu 200.000 de locuitori, a rămas o vreme fără curent în totalitate, fiind deschise centre temporare publice care oferă căldură, energie, internet, apă și ajutor de bază.

În Dnipro, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje, cel puțin trei persoane fiind ucise.

Pagube și victime au fost raportate și în Harkov, unde a fost oprită circulația cu metroul. Prim-ministra Iulia Sviridenko a spus că a fost afectată alimentarea cu electricitate și apă și în Kiev.

Contraatacuri ucrainene

Ucraina a continuat și ea atacurile cu drone în adâncul teritoriului rus, țintind mai ales instalații energetice cu scopul declarat de a periclita alimentarea cu combustibil a armatei ruse.

Kievul a cerut Statelor Unite livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care i-ar permite atacuri mai puternice și la mare distanță în Rusia, dar președintele Donald Trump a respins în mod repetat aceste solicitări.

Liderul rus, Vladimir Putin, a spus că furnizarea de Tomahawk-uri Ucrainei ar însemna „o etapă complet nouă de escaladare” în relațiile Rusiei cu Statele Unite.

Evoluții pe front: Lupte la Pokrovsk, jurnaliști atacați

La Pokrovsk, un oraș strategic din regiunea Donețk pe care Rusia se chinuie să-l cucerească de peste un an, forțele ucrainene se confruntă cu presiuni tot mai mari.

Autoritățile ucrainene au recunoscut că situația este „dificilă”, dar au respins afirmațiile Rusiei potrivit cărora orașul ar fi fost înconjurat.

Luptele de la Pokrovsk amintesc din ce în ce mai mult de cele mai sângeroase și prelungite bătălii ale războiului, ca cea de la Bahmut.

Andrii Hnatov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat că forțele ruse încearcă să se întărească în sudul orașului și să-și stabilească un punct de sprijin pentru înaintări ulterioare.

Expertul militar ucrainean, Oleksii Hetman, a spus Europei Libere că, deși situația se complică, armata ucraineană încă are poziții fortificate la vest de oraș, ceea ce i-ar permite să respingă noi atacuri rusești.

Separat de aceste evoluții, compania austriacă de radio și televiziune, ORF, a spus că un vehicul care transporta un jurnalist al său și un jurnalist spaniol a fost atacată de o dronă în apropierea liniei frontului, pe 8 noiembrie.

ORF a mai spus că incidentul având loc în timp ce jurnaliștii însoțeau o organizație umanitară în orașul aflat asediat Kostiantinivka și că nimeni nu a fost rănit.

După relatările Serviciului ucrainean al Europei Libere, Reuters și DPA

