Scandalul de corupție care zguduie Ucraina, de la armată până la Zelenski

Ucraina e zguduită de un scandal de corupție ai cărui suspecți ar fi discutat despre mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice, și asta tocmai în timp ce bombele rusești îi condamnau pe ucraineni la frig și întuneric.

Nu numai acuzațiile sunt explozive, ci și numele apărute – lista include persoane de la cele mai înalte niveluri ale guvernului, centrate în jurul unui colaborator apropiat de lungă durată al președintelui Volodimir Zelenski.

Mai rău de atât – investigația este desfășurată de instituțiile anticorupție cărora Zelenski a încercat să le reducă puterea în vară, înainte ca cele mai mari proteste de la invazie să-l oblige să dea înapoi.

Corupția a redevenit astfel o problemă fierbinte pentru reputația internațională a Ucrainei.

Criticii sprijinului occidental pentru țara care luptă în cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial au încercat să minimalizeze măsurile acesteia de îmbunătățire a transparenței de când a ieșit din orbita Moscovei, după protestele în masă din 2014.

Miza este enormă.

Cine sunt suspecții?

Opt persoane sunt implicate în ceea ce se numește Operațiunea Midas.

Presupusul lider este Timur Mindici, coproprietar al companiei Kvartal 95, al cărui coproprietar a fost și Zelenski, înainte de a deveni președinte.

Afacerea a fost un vehicul important prin care Zelenski a câștigat popularitate ca actor înainte de a intra în politică.

Mindici, în vârstă de 46 de ani, a fost, de asemenea, partener de afaceri cu miliardarul Igor Kolomoiski, care l-a susținut pe Zelenski în campania prezidențială din 2019 și care e din 2023 în arest preventiv, fiind acuzat de fraudă și spălare de bani.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că Mindici a părăsit Ucraina cu puțin timp înainte ca locuința lui să fie percheziționată de poliție, pe 10 noiembrie.

El nu a comentat acuzațiile.

Viktor Ciumak, procuror militar șef în perioada 2019-2020 și procuror general interimar în 2020, a declarat pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere (RFE/RL) că „este absolut imposibil, dacă nu ești ajutat de oamenii legii”, să ieși rapid din țară, din cauza restricțiilor de călătorie impuse Ucrainei pe timp de război.

O altă figură importantă implicată în acest caz este Gherman Galușcenko, care a fost suspendat miercuri, pe 12 noiembrie, din funcția de ministru al Justiției. Înainte de a avea această funcție, Galușcenko a fost și ministru al Energiei. Fostul demnitar a declarat că se va apăra în instanță de acuzațiile conform cărora ar fi primit „beneficii personale” de la Mindici în cadrul presupusei scheme de comisioane.

Fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, care este în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, și fostul viceprim-ministru Olexei Cernișov, sunt, de asemenea, implicați în acest caz.

Umerov a negat implicarea. În iunie, împotriva lui Cernișov au fost formulate acuzații separate de corupție.

În înregistrările făcute de NABU, suspecții foloseau între ei porecle. Mindici era „Karlson”, iar Cernișov – „Che Guevara”.

Pe 12 noiembrie, ministra Energiei, Svitlana Grinciuk, și-a prezentat demisia, în urma unui apel făcut de Zelenski. Ea a insistat că nu a încălcat legea.

Care sunt acuzațiile?

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) semnalează corupție în sectorul energetic în valoare de 100 de milioane de dolari, comisă de „o organizație criminală la nivel înalt”.

Energoatom, operatorul de energie nucleară deținut de stat, cu venituri anuale de aproximativ 4,7 miliarde de dolari, e în centrul atenției.

Suspecții ar fi perceput comisioane de 10-15% de la subcontractanții privați ai Energoatom în schimbul menținerii contractelor cu statul.

Într-o înregistrare a NABU se aude cum fostul consilier al ministrului Energiei, Igor Mironiuk, pare că amenință că va anula contractele.

„O să dispăreți complet... Toți angajații voștri vor fi recrutați în armată”, pare să spună Mironiuk. El neagă comiterea oricărei fapte ilegale.

Într-un alt „episod”, participanții sunt auziți discutând despre acordarea de contracte pentru protecția împotriva atacurilor aeriene asupra instalațiilor energetice.

În timpul investigației, NABU a făcut 70 de percheziții domiciliare și 1.000 de ore de înregistrări secrete.

Cât de rea e situația?

Consecințele potențiale ale scandalului sunt uriașe.

Milioane de ucraineni se confruntă cu greutăți de nedescris, pe fondul invaziei la scară largă a Rusiei, începută în februarie 2022. Ei suportă întreruperi frecvente de curent – Rusia atacă infrastructura energetică pentru a submina efortul de război al Ucrainei și a coborî moralul cetățenilor.

Și, odată cu răcirea vremii, presiunea crește.

Pe 11 noiembrie, economistul respectat Timofi Milovanov și-a dat demisia din conducerea Energoatom, spunând că propunerile lui privind răspunsul companiei la scandal au fost ignorate.

„Fiecare hrivnă cheltuită ineficient, fie că este furată, fie pur și simplu cheltuită ineficient, reprezintă o pierdere de vieți omenești pe linia frontului”, a declarat el pentru RFE/RL.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a numit scandalul „extrem de nefericit", adăugând că este important ca Kievul să-l ia în serios.

Acuzațiile sunt extrem de apropiate de Zelenski.

În Ucraina, nu a scăpat atenției faptul că acesta a luat măsuri, în urmă cu doar câteva luni, pentru a restrânge independența NABO și SAPO.

La momentul respectiv, anchetatorii erau deja într-o operațiune de 15 luni - care a fost făcută publică abia acum.

Acțiunea împotriva celor două structuri anticorupție a făcut oamenii să iasă la proteste de stradă, în ciuda riscului de a deveni potențiale ținte pentru atacurile aeriene rusești.

Sensibilitatea problemei a fost subliniată de un protestatar cu un afiș pe care scria: „Acesta nu este viitorul pentru care a murit fratele meu”.

Susținătorii occidentali ai Ucrainei, care au făcut presiuni de mult timp asupra Kievului pentru a-și îmbunătăți combaterea corupției, au sporit presiunea - îndemnându-l pe Zelenski să renunțe la acele măsuri. La mai puțin de 72 de ore după semnarea legii care a eliminat autonomia NABU și SAPO, el a depus un proiect de lege care a restabilit-o.

„Nu exclud faptul că această [anchetă] a fost motivul presiunii exercitate asupra NABU în vară. Nu pot exclude acest lucru”, a declarat Ciumak, fostul procuror.

„A fost o încercare de a transfera toate cazurile - în primul rând, pentru a obține materialele din toate cazurile și, în al doilea rând, pentru a le transfera către o altă entitate.”

Milovanov spune că nu crede că Zelenski a încercat o mușamalizare.

„Președintele a spus clar că ar trebui să existe pedepse”, afirmă el.

Dar percepțiile sunt importante, și nu numai în Ucraina.

Guvernele occidentale care oferă sprijin militar și economic Kievului trebuie să justifice acest lucru în fața electoratului lor, iar scandalul nu-i ajută.

„E în joc încrederea – în rândul populației, al armatei și al partenerilor internaționali. Nicio dizolvare a unui consiliu de supraveghere, nicio condamnare a câtorva persoane și niciun nou audit nu vor repara daunele care se produc”, a declarat Mattia Nelles, cofondator și director executiv al Oficiului Germano-Ucrainean, un grup de experți care promovează un sprijin mai puternic pentru Ucraina în Germania.

„Schimbări minore ici și colo nu vor mai fi suficiente pentru a reduce prăpastia neîncrederii. Altfel, acest lucru riscă să devină un punct de cotitură în președinția lui Zelenski.”

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te