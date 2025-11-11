Învinuiri grave în energetica din Ucraina, după tentative de mituire de 100 de milioane de dolari

Ucraina se află sub presiune pentru a combate corupția, în contextul în care dorește să adere la Uniunea Europeană și solicită sprijin financiar crucial din partea partenerilor occidentali, în timp ce se apără de atacurile masive ale Rusiei asupra sistemului său energetic, amintește Reuters.

Acuzațiile de mită în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile pentru publicul larg, care se confruntă cu întreruperi de curent îndelungate în mare parte a țării, chiar înainte de sosirea temperaturilor scăzute ale iernii.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a declarat într-un comunicat că a reținut cinci suspecți și a identificat alți doi într-un complot de control al achizițiilor la întreprinderile de stat, în special la agenția nucleară Energoatom.

Printre suspecți se numără un om de afaceri proeminent, un fost consilier al ministrului energiei, șeful securității Energoatom și patru așa-numiți angajați cu puteri mai reduse. Niciunul dintre ei nu a fost numit.

Ministrul justiției German Galușcenko, care a ocupat anterior funcția de ministru al energiei, este vizat de „acțiuni investigative”, a confirmat marți ministerul său. Nu s-a specificat însă dacă acest lucru are legătură cu ancheta NABU.

Vocea lui Galușcenko a fost înregistrată într-o conversație cu unii dintre suspecții din cazul dezvăluit de NABU, potrivit unei surse familiarizate cu problema, citată de Reuters.

Galușcenko nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

NABU, o ramură independentă a forțelor de ordine, a anunțat ancheta luni, în timp ce Ucraina se pregătește pentru o altă iarnă cu întreruperi de curent pe scară largă. Energia nucleară este o sursă cheie de producere a energiei electrice în Ucraina.

NABU a declarat că pregătirea acestui caz a durat 15 luni și că a efectuat peste 70 de percheziții în toată țara.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te