Zelenski pune Odesa sub administrație militară, după ce i-a retras cetățenia fostului primar

Noua administrație a orașului-port de la Marea Neagră va fi condusă de fostul șef al administrației militare din Dnipropetrovsk, Serhii Lisak.

Instituirea administrațiilor militare în unele orașe ucrainene este o practică obișnuită pe timp de război, oferind șefului statului mai multă putere asupra autorităților locale, dar care a fost criticată ca fiind nedemocratică de către unii oponenți. În Ucraina, alegerile sunt suspendate în prezent în temeiul legii marțiale.

Ghennadi Truhanov, care a condus Odesa încă din 2014, respinge acuzațiile că ar fi avut vreodată cetățenia rusă.

Pe 14 octombrie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat într-un comunicat că cetățenia lui Truhanov a fost revocată prin decret prezidențial, după ce au apărut documente ce ar dovedi că el are și cetățenia rusă, interzisă de legislația ucraineană.

Ultimele concluzii ale SBU răstoarnă rezultatele unei anchete anterioare pe care a realizat-o în 2016 și care constata că cetățenia rusă a lui Truhanov nu poate fi dovedită.

Gennadi Truhanov a spus că va contesta decretul lui Zelenski în instanță.

„Mă voi apăra, voi ataca în instanță. Dacă justiția nu va putea să facă dreptate, voi apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a declarat Truhanov pentru „Suspilne”, după ce s-a anunțat că a rămas fără cetățenie ucraineană.

Puțin mai târziu, pe canalul său de Telegram, Truhanov a repetat că „nu a depus niciodată o cerere în Federația Rusă pentru a obține cetățenia rusă”. El a amintit că acuzațiile respective i se aduc, periodic, încă din 2014, când a fost ales primar al Odesei.

Truhanov: este un fals și o provocare

„Din 2014, am explicat în mod constant că nu am și nu am avut niciodată cetățenia rusă. Am fost verificat de toate autoritățile competente din Ucraina, de toate”, a scris el.

Truhanov a afirmat că imaginea scanată a presupusului său pașaport rusesc, publicată pe internet, este un fals și o provocare. Fără să ofere nume, el a acuzat un „anumit avocat” de răspândirea acestei pretinse „dovezi”, care ar fi fost „confirmară” de autoritățile din Crimeea anexată de Rusia.

El a atras atenția și asupra faptului că în imaginea pretinsului pașaport rusesc se vede data eliberării documentului – 15 decembrie 2015. Primarul susține că în acea perioadă se afla „fizic” în Odesa, prin urmare nu putea să obțină un astfel de pașaport, care necesită prezență personală pentru „procedurile biometrice”.

Primarul de la Odesa a dat și alte câteva „exemple” ce ar fi confirmat că nu deține pașaport rusesc. Potrivit lui, în 2018, Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a primit un răspuns oficial de la ministerul de Interne de la Moscova că nu figurează în registrul persoanelor care au obținut cetățenia rusă.

Marți, Zelenski s-a întâlnit cu șeful SBU, Vasili Maliuk. Liderul de la Kiev i-a mulțumit acestuia pentru „combaterea rețelelor de agenți ruși”, discutând și despre „situația” de la Odesa.

„Odesa merită mai multă protecție și mai mult sprijin. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul administrației militare. Prea multe probleme de securitate din Odesa au rămas prea mult timp fără un răspuns adecvat”, a declarat Zelenski în mesajul său video.

Gennadi Truhanov, în vârstă de 60 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți primari din Ucraina, potrivit presei ucrainene.

În biografia sa oficială se spune că a făcut Școala de artilerie din Odesa. S-a retras din forțele armate, având gradul de căpitan, în 1992.

În anii tulburi ai tranziției, și-a deschis o companie de pază și securitate, care din 2001 a început să lucreze pentru companii rusești, devenind consilier responsabil de securitate la „Lukoil-Ucraina”, iar apoi la compania-mamă.

În a doua jumătate a anilor 2000, s-a retras oficial din afaceri și a fost o perioadă asistent în Rada Supremă, iar apoi a lucrat în Comitetul de stat pentru veterani.

În 2012 a intrat în politica mare, fiind ales deputat în circumscripția Odesa, din partea Partidului Regiunilor, al președintelui pro-rus Viktor Ianukovici. După fuga lui Ianukovici din Ucraina, Truhanov a părăsit fracțiunea Partidului Regiunilor și a colaborat cu noua putere.

În mai 2014 au fost ales primar al Odesei. De atunci, Truhanov a fost cercetat în câteva dosare penale, cel puțin în trei dintre ele fiind pus sub acuzare, inclusiv pentru legături cu o organizație criminală și delapidare a bugetului municipal de sute de milioane de hrivne.

