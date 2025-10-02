Atac masiv asupra nodului feroviar Odesa. Au învățat rachetele rusești să se ferească de sistemul „Patriot”?

„Noaptea trecută, Rusia a supus unui atac masiv depoul companiei Ukrzaliznitsia din Odesa. Un mecanic de tren a fost rănit de șrapnel”, a scris oficialul pe Telegram.

Incendiul care a cuprins depoul a fost stins spre dimineață, fiind mobilizați zeci de pompieri și unități de tehnică din cadrul Serviciului situații de urgență, precum și un tren de pompieri al Ukrzaliznitsia.

În apropierea depoului, a fost avariată și o casă particulară. O persoană a fost rănită, a precizat Serviciul de urgență.

Șeful administrației militare pentru regiunea Odesa, Oleg Kipper, a anunțat că au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică. În cursul dimineții, 46.600 de consumatori încă nu aveau energie electrică. Lucrările de reparație continuă.

Dronele rusești au lovit și infrastructura feroviară din nord-estul țării, la Konotop, regiunea Sumî. Trenurile s-au oprit la o distanță sigură de zona afectată, dar și-au reluat circulația către dimineață, potrivit lui Kuleba.

Din cauza atacului însă, unele trenuri din direcția Cernihiv și Sumî circulă cu întârziere.

Kuleba a adăugat că „Rusia încearcă în fiecare zi să distrugă unul dintre fundamentele rezistenței ucrainene – infrastructura noastră, care ține țara unită”.

În total, noaptea trecută, Rusia a lansat 86 de drone asupra Ucrainei, dintre care 53 au fost doborâte sau neutralizate. Potrivit armatei ucrainene, 31 de drone rusești au reușit să efectueze lovituri în șase locații.

Lupte intense în apropiere de Pokrovsk

Cele mai intense lupte pe frontul ucrainean au loc în apropierea orașului Pokrovsk, din vestul regiunii Donețk, și în zonele învecinate - Torețk, la est, și Novopavlovsk, la vest, a anunțat Statul Major de la Kiev.

Proiectul ucrainean DeepState, care urmărește situația de pe front, afirmă că forțele ruse au fost respinse din zona în care au înaintat recent, la nord de Pokrovsk, și că satul Nove Șahove a fost eliberat. Bloggerii ruși pro-război raportează lupte intense în această zonă.

Pe de altă parte, atât DeepState, cât și surse rusești scriu despre înaintarea trupelor rusești în regiunea Zaporojie, la intersecția cu regiunile Dnipropetrovsk și Donețk.

FT: Rachetele rusești ar fi capabile acum să se ferească de sistemul de apărare aeriană Patriot

Publicația Financial Times (FT) scrie joi despre o scădere bruscă a nivelului de interceptare a țintelor aeriene deasupra Ucrainei. Potrivit surselor ucrainene și occidentale ale publicației, Rusia a reușit să-și modifice rachetele pentru a evita apărarea aeriană ucraineană.

Atacurile care au vizat producătorii ucraineni de drone din această vară sunt un exemplu elocvent al modului în care Rusia își perfecționează rachetele balistice pentru a distruge mai eficient bateriile americane Patriot, au declarat interlocutorii Financial Times.

Potrivit acestora, Rusia a modernizat probabil complexul său mobil „Iskander-M”, care poate lansa rachete cu rază de acțiune de până la 500 km, precum și rachetele balistice aeriene „Kinjal”, capabile să zboare pe distanțe de până la 480 km.

Acum, rachetele rusești urmează o traiectorie tipică, apoi intră într-un picaj abrupt sau efectuează manevre care „derutează și deviază” sistemele anti-rachetă Patriot, notează publicația.

Acesta este „un moment decisiv pentru Rusia”, a declarat pentru ziar un fost oficial ucrainean. În același timp, Kievul se confruntă cu o încetinire a livrărilor de muniție pentru sistemele antirachetă din SUA.

Nivelul de interceptare a rachetelor balistice rusești s-a îmbunătățit în vară, ajungând la 37% în luna august, dar a scăzut brusc la numai 6% în septembrie, potrivit unei analize realizate de Financial Times.

Miercuri, Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că toate cele patru rachete „Iskander-M” lansate în timpul nopții au depășit sistemul de apărare aeriană al țării și au lovit țintele.

Potrivit surselor FT, în vară, cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și împrejurimi au fost grav afectate de atacurile cu rachete. Pe 28 august, a fost lovită o fabrică care produce drone turcești „Bayraktar”. Proiectilele rusești „au scăpat de apărarea aeriană ucraineană” și au avariat și birourile delegației UE și ale Consiliului Britanic situate în apropiere, scrie ziarul.

Sistemele Patriot sunt singurele din arsenalul Ucrainei capabile să doboare rachetele balistice rusești, iar rachetele de croazieră pot fi doborâte și cu mijloace de apărare aeriană mai puțin avansate. Un oficial occidental, bine informat cu privire la caracteristicile sistemului Patriot, a declarat că primul semn al modernizării rachetelor rusești a fost scăderea semnificativă a indicatorilor de interceptare.

SUA ar putea oferi informații Kievului despre ținte energetice din adâncul Rusiei

Statele Unite ar putea oferi Kievului informații despre ținte de infrastructură energetică din adâncul teritoriului Rusiei, scrie agenția Reuters, citând doi oficiali americani.

Totodată, Washingtonul analizează dacă să trimită Kievului rachete capabile să realizeze atacuri la mare distanță. Potrivit oficialilor citați, SUA ar solicita aliaților NATO să ofere un sprijin similar.

Mai devreme, The Wall Street Journal a scris că Statele Unite au îndemnat aliații europeni să împărtășească informații Kievului despre rafinăriile de petrol rusești, conducte și alte componente ale infrastructurii energetice care ar putea deveni ținte ale atacurilor ucrainene.

În același timp, Casa Albă discută ideea furnizării către Ucraina a unor rachete cu rază medie de acțiune, printre care „Tomahawk” și „Barracuda”, însă nu s-a luat încă o decizie în acest sens.

Decizia de a extinde schimbul de date de informații cu Kievul, potrivit analiștilor, este un semnal important privind disponibilitatea președintelui Donald Trump de a spori sprijinul american pentru Ucraina, după ce eforturile sale de a obține încetarea ostilităților nu au avut succes. La sfârșitul lunii august, Casa Albă a aprobat livrarea către Kiev a unui nou tip de rachete „aer-sol”, capabile să lovească ținte la o distanță de până la 500 de kilometri.

Comentând articolul din The Wall Street Journal, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „nu este o noutate” faptul că SUA furnizează în mod constant informații Ucrainei.

În cazul în care Washingtonul va livra rachete Tomahawk, Peskov a spus că Rusia va reacționa „în mod corespunzător”.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, BBC, Reuters, Financial Times și Wall Street Journal.

