Avioane NATO, ridicate după un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei

Avioane poloneze și ale altor state NATO au fost ridicate de urgență pe 20 septembrie, după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Valul de lovituri nocturne a venit la scurt timp după ce țările NATO și-au exprimat indignarea față de incursiunea unui avion rusesc în spațiul aerian al Estoniei, produsă cu o zi înainte, dar și după recentele incursiuni cu drone rusești în Polonia și România.

„Avioanele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană terestră și cele de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de alertă”, a anunțat Comandamentul Operațional al armatei poloneze, într-o postare pe X.

Operațiunea, care a durat aproximativ 90 de minute, a subliniat nivelul ridicat de alertă în țările NATO după incursiunile aeriene rusești.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, atacurile Rusiei asupra Ucrainei au inclus 579 de drone, 32 de rachete de croazieră și 8 rachete balistice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că trei persoane au fost ucise și zeci rănite.

„Ținta inamicului au fost infrastructura noastră, zonele rezidențiale și întreprinderile civile. La Dnipro, o clădire cu mai multe etaje a fost lovită direct de o rachetă cu muniție cu dispersie”, a spus el.

Zelenski a reiterat apelurile făcute după incursiunile cu drone din 9 septembrie, cerând NATO să colaboreze cu Ucraina pentru o apărare aeriană comună. „Pentru un scut de încredere, trebuie să acționăm împreună”, a subliniat el.

NATO a anunțat pe 12 septembrie că a lansat o nouă „activitate”, denumită Eastern Sentry, care va implica desfășurarea de echipament militar suplimentar din Marea Britanie, Danemarca, Franța și Germania în țările din flancul său estic.

Alianța a rezistat însă apelurilor de a institui o umbrelă aeriană deasupra Ucrainei.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lisak, a declarat că în orașul Dnipro au fost înregistrate 26 de victime.

„14 sunt în spital, ceilalți se vor recupera acasă. Un bărbat de 55 de ani este în stare gravă. Are arsuri pe 70% din suprafața corpului. Medicii luptă pentru viața lui”, a spus acesta.

Forțele Aeriene Ucrainene au precizat că apărarea antiaeriană a interceptat marea majoritate a atacurilor, subliniind utilizarea avioanelor F-16 fabricate în SUA împotriva rachetelor de croazieră rusești.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea antiaeriană a Rusiei a doborât 149 de drone ucrainene peste noapte, în mai multe regiuni – Rostov, Saratov, Briansk și Samara –, precum și deasupra Crimeei ocupate.

Afirmațiile de pe câmpul de luptă, de ambele părți, nu au putut fi verificate independent.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a scris pe Telegram că geamurile a două blocuri de locuințe au fost spulberate și o femeie a fost spitalizată. Imagini video apărute pe rețele sociale sugerează că Ucraina ar fi lovit o rafinărie de petrol din regiune.

În timp ce Rusia vizează în mod regulat infrastructura civilă – inclusiv locuințe, spitale și școli –, Ucraina desfășoară o campanie țintită împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia, reușind, potrivit relatărilor, să scoată din funcțiune aproape o cincime din capacitatea de rafinare a țării.

Armata ucraineană a precizat că a atacat rafinării din regiunile Saratov și Samara, aproape de granița cu Kazahstan.

