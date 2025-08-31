Testul arctic al „reactorului nuclear zburător” și alte indicii că Rusia este tot mai aproape de a obține o nouă armă

De câteva săptămâni, arhipelagul rus Novaia Zemlia, aflat în bătaia vânturilor arctice, este cuprins de o activitate intensă - oameni, vehicule de mare tonaj, containere de transport, case mobile, avioane de mare capacitate, elicoptere, nave cargo.

Toate acestea sunt reflectate în imagini de satelit, notificări de avertisment pentru aeronave, în sistemele de urmărire a navelor și rapoartele de informații din surse deschise, într-o perioadă în care zilele lungi și vremea bună din Arctica oferă condiții optime pentru proiectele de construcție de la poligonul de testare Pankovo și baza aeriană din apropiere.

Cei care urmăresc îndeaproape dezvoltarea armelor de către Rusia spun că ar fi vorba despre pregătirea unui nou test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, care în trecut a avut numeroase probleme.

„Amplasamentele operaționale pentru acest sistem sunt aproape finalizate. În curând, acesta va fi un sistem operațional”, a declarat Decker Eveleth, cercetător la Centrul pentru Analize Navale din suburbia Washingtonului, care a examinat imaginile de satelit din iulie și august. „Este posibil să fi fost ultima verificare înainte de testarea și evaluarea operațională.”

„Este clar că sunt destul de avansați”, a afirmat el.

„Nu m-ar surprinde dacă testul deja a avut loc”, a declarat un alt expert, Pavel Podvig, specialist în controlul asupra armelor și forțele nucleare ruse, cu sediul la Geneva.

Racheta, pe care NATO a numit-o Skyfall, se află în dezvoltare de mai bine de un deceniu. Este unul din cele câteva sisteme noi asupra cărora s-au concentrat proiectanții ruși și în care Kremlinul investește sume uriașe - o cursă nedeclarată a înarmării, care vizează în principal Statele Unite.

Printre celelalte proiecte se află racheta balistică intercontinentală Sarmat, „torpila nucleară” Poseidon și racheta hipersonică Avangard.

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit despre multe din aceste arme în cadrul unor evenimente publice în 2018 și 2019. Două dintre noile arme, rachetele Kinjal și Zirkon, au fost folosite deja în războiul Ucraina. Racheta Sarmat a fost, de asemenea, testată, deși anul trecut a suferit un accident major.

Burevestnik a atras atenția experților în controlul armamentului și serviciile secrete, parțial, din cauza tehnologiei, dar și a eșecurilor sale anterioare.

Racheta este alimentată de un mic reactor nuclear, care este integrat în propulsor, ceea ce, teoretic, îi permite să rămână în aer timp de câteva zile.

„[Racheta] ar putea să transporte o ogivă nucleară, să înconjoare globul la altitudine joasă, să evite sistemele de apărare antirachetă și să se ferească de relief, apoi să lanseze ogiva într-o locație greu de prevăzut”, potrivit unui raport din 2019 al Nuclear Threat Initiative, cu sediul la Washington.

Rapoartele serviciilor de informații americane spun că racheta a fost testată de cel puțin douăsprezece ori, inclusiv în 2017 și 2019.

Moarte la Nionoksa

Unul din locurile în care Rusia a testat Burevestnik este Marea Albă, la vest de orașul Arhangelsk, în apropierea portului Severodvinsk.

În august 2019, în timpul unei tentative de a ridica un Burevestnik de pe fundul mării, în apropierea orașului Nionoksa, a avut loc o explozie care a răspândit radiații pe o suprafață extinsă, inclusiv în Severodvinsk. Explozia a ucis, de asemenea, cel puțin cinci angajați ai agenției nucleare ruse de stat Rosatom, care se crede că a coordonat dezvoltarea rachetei Burevestnik.

Explozia, au concluzionat ulterior oficiali americani, „a fost rezultatul unei reacții nucleare ce a survenit în timpul recuperării unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară”.

Cu doi ani mai devreme, o altă rachetă, despre care se crede că era tot un Burevestnik, s-a prăbușit undeva în Marea Barents, la vest de Novaia Zemlia, potrivit oficialilor din serviciile secrete americane.

„Au dezvoltat acest sistem de mai bine de un deceniu. Și nu a mers foarte bine pentru o lungă perioadă de timp”, a spus Eveleth. „Au murit oameni... și ei nu au renunțat. Au continuat să încerce... Au continuat să încerce timp de 15 ani. Și sunt cu adevărat dedicați acestui proiect.”

„Constant Phoenix”, pe urmele armelor nucleare

Activitățile de pe poligonul Pankovo din luna iulie au fost evidențiate în parte de Eveleth și de Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din Monterey, California. După accidentul nuclear de la Nionoksa, testele cu racheta Burevestnik au fost mutate din Marea Albă și reluate în 2021 pe insula Novaia Zemlia, care este mai îndepărtată.

La începutul lunii august, autoritățile ruse au emis un NOTAM, potrivit ziarului Barents Observer, care a relatat primul despre acest avertisment. NOTAM-urile sunt avertismente interne pentru aeronave – în acest caz, un avertisment pentru piloți și căpitani de nave, pentru a evita o zonă extinsă la vest de Novaia Zemlia.

Între timp, un număr neobișnuit de mare de avioane de vânătoare, avioane de transport și elicoptere au apărut la baza aeriană Rogacevo, pe coasta de sud-vest a insulei Novaia Zemlia. Printre aeronave se pare că se afla un A-50 - avionul-radar cu sistem de avertizare timpurile, care, potrivit experților, este foarte rar întâlnit atât de departe în nord -, precum și un Il-76 SKIP, un alt avion rusesc, conceput să capteze și să prelucreze semnale electronice, inclusiv datele de telemetrie ale rachetelor.

Dispozitivele de monitorizare a aeronavelor din surse deschise au înregistrat, de asemenea, prezența unui avion WC-135 al Forțelor Aeriene ale SUA în spațiul aerian din nordul Peninsulei Kola și la vest de Novaia Zemlia. Cunoscut sub numele de „Constant Phoenix”, avionul este proiectat să adune probe de particule din aer pentru a detecta izotopi radioactivi specifici care au fost emiși în timpul testelor cu arme nucleare.

Cele mai recente imagini din satelit, a spus Eveleth, sugerează că muncitorii ruși au împachetat echipamentele de pe Novaia Zemlia, ceea ce indică, potrivit lui, că a fost efectuat un test.

„De ce este atât de important?”

Momentul ales pentru test a fost, de asemenea, favorabil din punctul de vedere al mesajului transmis de Rusia, a declarat Lewis într-un podcast publicat pe 20 august. Acesta a coincis cu întâlnirea dintre Putin și președintele american Donald Trump, la summitul din Alaska.

Un alt indiciu a venit pe 22 august, când Putin s-a deplasat în orașul Sarov, din centrul țării. În perioada sovietică, Sarov era un oraș secret, cunoscut sub numele de Arzamas-16, care timp de decenii a fost centrul programelor nucleare sovietice și ruse: „un echivalent al Los Alamos”, a spus Podvig, referindu-se la orașul în care se află sediul programului american de arme atomice.

Printre demnitarii care l-au întâmpinat pe Putin la aeroportul din Sarov s-au aflat șeful Statului Major al Rusiei, generalul Valeri Gerasimov, precum și Serghei Kirienko, cel care a condus Rosatom până în 2016, după care a preluat o funcție importantă la Kremlin.

„Combinația tuturor acestor lucruri – activitățile legate de testare, pregătirile evidente pentru desfășurare și această vizită – ar fi din nou o ocazie bună pentru Putin și pentru inginerii din Sarov să demonstreze că și-au îndeplinit misiunea”, a spus Podvig.

„De ce este acest lucru atât de important pentru ei? În primul rând, explică Eveleth, complexitatea și prestigiul arsenalului nuclear rusesc sunt foarte importante pentru Putin și guvernul său.”

„În al doilea rând, ei sunt îngrijorați de apărarea antirachetă a Statelor Unite și vor să se protejeze împotriva unui scut eficient, iar acest sistem este capabil din punct de vedere tehnic să evite anumite sisteme”, a spus el.

