Zelenski propune „scut aerian european” după incidentele cu drone. „Trebuie doar voință, tehnologie există”

„Acum este momentul să implementăm protecția comună a spațiului aerian european cu un sistem de apărare aeriană multistratificat. Toate tehnologiile necesare sunt disponibile”, a declarat Zelenski pe rețele. „Avem nevoie de investiții și de voință, avem nevoie de acțiuni și decizii ferme din partea tuturor partenerilor noștri.”

Remarcile lui Zelenski vin la puține zile după ce drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei și României, două țări din NATO, în ceea ce unii au numit „un test” pentru alianță pus la cale de Kremlin.

Rusia a negat că ar fi trimis dronele în NATO intenționat.

Ideea declarării unei zone de interdicție a zborurilor în Ucraina a fost vehiculată din nou de ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

„Dacă aliații ar putea doborî drone și rachete deasupra teritoriului

Ucrainei, nivelul de protecție al populației din Polonia și

alte țări ar fi considerabil mai ridicat”, a declarat Sikorski într-un

interviu acordat cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung.



„Dacă Ucraina ne cere să le distrugem în spațiul său aerian, acest lucru va fi și în interesul nostru. Personal, cred că ar trebui să ne gândim la asta", a declarat Sikorski. El a precizat însă că o astfel de decizie ar putea fi adoptată numai în mod colectiv în cadrul NATO și al UE.

Noi atacuri masive rusești

Forțele ruse au lansat marți dimineață un atac de amploare asupra orașului Zaporijia, din sud-estul Ucrainei, ucigând un bărbat de 41 de ani, rănind cel puțin 18 persoane și provocând o serie de incendii, a declarat guvernatorul regional.



Ivan Fedorov a spus că printre răniți se află și doi copii. Fotografiile postate online de guvernator arată pompieri care luptă cu flăcările în case private și alte clădiri. În oraș, serviciile de urgență din Ucraina au raportat un incendiu care a afectat o suprafață de 350 de metri pătrați în trei clădiri rezidențiale și într-o instituție.



Conform rapoartelor preliminare, Fedorov a declarat că forțele ruse au efectuat 10 atacuri cu sisteme multiple de lansare a rachetelor, avariind 10 blocuri de apartamente și 12 case private.

„ Am auzit niște explozii îndepărtate, foarte departe, așa că ne-am dus la culcare. Apoi a avut loc o explozie foarte puternică, care ne-a spart geamurile”, a declarat pentru Reuters Oleksii, un locuitor din Zaporijia, în vârstă de 35 de ani.

Alte orașe ucrainene din centrul, sudul și estul țării au fost, de asemenea, atacate, trupele ruse lansând peste 100 de drone și aproximativ 150 de bombe planante peste noapte, cum a declarat președintele Zelenski.

Până în prezent, în această lună, Rusia a lansat peste 3.500 de drone de diferite tipuri, aproape 190 de rachete și peste 2.500 de bombe aeriene împotriva Ucrainei, a informat marți Zelenski.

O persoană a fost ucisă în regiunea sudică Mikolaiv, a mai spus el. Două persoane au fost rănite în orașul Harkov din nord-est, potrivit oficialilor regionali.

În regiunea Kievului, un mare centru logistic de vânzare cu amănuntul a fost lovit în atacurile rusești, coloane groase de fum negru ridicându-se spre cer în timp ce pompierii luptau cu flăcările.

