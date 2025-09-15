România respinge dubiile rusești cu privire la drona care i-a violat spațiul aerian. „Era rusească!”

„Piloții au avut contact vizual cu drona respectivă. Este un model aparținând iranienilor, pe care armata ucraineană nu îl are în dotare” a spus Oana Țoiu la Digi24.

Ea a mai spus că Rusia încearcă să distorsioneze realitatea: „Rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor. Au aceeași abordare pe care au avut-o când a început practic războiul din Ucraina și l-au denumit «operațiune specială», nu război”.

„Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbă cu nimic realitatea pe care o știm cu toții”, a mai spus Țoiu.

Reacția ministrului de Externe român vine în urma unei postări pe Facebook a Ambasadei Federației Ruse, după convocarea ambasadorului rus la MAE.

Reprezentanța diplomatică a Rusiei, într-un mesaj ironic, scrie că „pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească.”

În același mesaj, Ambasada Rusiei susține că autoritățile române nu au reușit să ofere informații „concrete și convingătoare” despre identitatea dronei care a intrat în spațiul aerian al României.

Schimbul de mesaje dintre diplomații români și ruși vine după ce sâmbătă, 13 septembrie, o dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a pătruns în spațiul aerian al României, în jurul orei 18:00, după cum a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Franța și Marea Britanie condamnă incidentul

Ambasada Franței în România a condamnat incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României și a spus că acest eveniment „demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei”.

„Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional NATO”, spune diplomația franceză.

„Confruntați cu aceste provocări, Aliații își întăresc apărarea aeriană. O nouă misiune Eastern Sentry tocmai a fost lansată pe flancul estic. Franța participă cu trei avioane de vânătoare Rafale desfășurate alături de mai mulți aliați”, mai spune ambasada franceză.

Iar luni, la Londra, un oficial al Ministerului de Externe britanic, citat de Reuters, a spus: „Regatul Unit este solidar cu Polonia, România, Ucraina și aliații noștri din NATO în condamnarea fără rezerve a acestor acțiuni nesăbuite.”



„Întrucât continentul nostru se confruntă din nou cu răbufnirea flagrantă a comportamentului nesăbuit al Rusiei, apărarea Ucrainei împotriva agresiunii lui Putin este crucială pentru securitatea întregii Europe, inclusiv a Regatului Unit”, a mai spus același oficial.

Știre bazată pe relatarea Europei Libere România.

