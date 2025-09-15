Ministerul român al Apărării (Naționale MApN) a spus că drona de tipul celor folosite de Rusia pentru atacarea Ucrainei „a orbitat” într-o zonă cuprinsă între nord-est de Chilia Veche și sud-vest de Izmail (situat în Ucraina) și a ieșit din spațiul aerian românesc în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției”, arată un comunicat de presă.

MApN precizează că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

„În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21:30”, mai arată Ministerul român al Apărării.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, se mai precizează în comunicat.

Reacții politice și diplomatice la București

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că incidentul de sâmbătă seara este o provocare din partea Rusiei, iar România va avea un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la ministerul român de Externe.

Într-o declarație făcută Europei Libere, el a mai spus că Rusia o să continue să provoace și să testeze reacția României, dar răspunsul românilor și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. „E important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare”, a spus Moșteanu.

Ministra de Externe Oana Țoiu a confirmat convocarea ambasadorul rus, Vladimir Lipaev. Întrebată dacă există o linie roșie pe care România a comunicat-o Moscovei și dacă pot fi luate măsuri mai aspre, pe lângă această discuție cu ambasadorul Rusiei la București, Oana Țoiu a spus: „Sigur că da”.

„Noi lucrăm împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, în special la cel de-al 19-lea la pachet de sancțiuni. Și veți vedea, de altfel și reacția câtorva parteneri internaționali în solidaritate cu România astăzi și menționată colaborarea în direcția acestui pachet comun de sancțiuni”, a spus Țoiu.

Duminică seară, ministerul de Externe a precizat că „partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”. „S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE”, se spune într-un comunicat.

Ulterior, într-o postare pe pagina de Facebook, Ambasada Rusiei a replicat ironic la convocarea și criticile aduse de autoritățile române.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească”, se spune în postare.

Ambasada Rusiei a mai spus că autoritățile române nu au reușit să ofere informații „concrete și convingătoare” despre identitatea dronei care a intrat în spațiul aerian al României și, prin urmare, „protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”.

Reacții la nivel european: suntem solidari cu România

Duminică, Înaltul Reprezentant al UE pentru Politica Externă și de Securitate, Kaja Kallas, a scris pe X că „încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”.

„Această escaladare nesăbuită continuă amenință securitatea regională. Suntem solidari cu România. Sunt în strânsă legătură cu guvernul român”, susține Kallas.

Tot duminică, președinta Comisiei Europene, Ursul von der Leyen a scris pe X că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare serioasă la adresa securității regionale”.

„Lucrăm îndeaproape cu România și cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE. Suntem solidari cu România”, a scris președinta CE.

După incidentul din România, armata bulgară a luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian, a anunțat premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul bulgar.

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat premierul Rosen Jeliazkov.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te