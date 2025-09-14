Ucraina a atacat instalații petroliere din Rusia, după ce drone rusești au pătruns în spațiul ucrainean și cel românesc

Oficialii din regiunea Bașcortostan din interiorul Rusiei au declarat pe 13 septembrie că un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari instalații petroliere din țară, în apropierea orașului Ufa, după căderea unor resturi de la două drone ucrainene.

„Ambele drone doborâte au căzut pe teritoriul întreprinderii”, a scris pe Telegram Radi Habirov, șeful regiunii Bașcortostan din Rusia.

„În primul caz, a izbucnit un mic incendiu, care a fost stins rapid. În al doilea caz, furnizarea de apă tehnică a fost întreruptă”, a spus el, adăugând că instalația a continuat să funcționeze.

Reprezentanții aeroportului din Ufa au declarat că au suspendat temporar activitatea în urma atacului.

Trei ore mai târziu, Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad din nord-vestul Rusiei, a declarat că rafinăria mare de petrol Kiriși a fost, de asemenea, lovită de resturi de la dronele ucrainene, declanșând un incendiu în dimineața zilei de 14 septembrie.

Drozdenko a declarat că nu au existat răniți la rafinărie, care mai fusese lovită anterior de drone ucrainene, în martie 2024, perturbând aproximativ jumătate din producția de la momentul respectiv.

Oficialii ruși au mai declarat că un atac cu drone ucrainene a lovit o „întreprindere industrială” din regiunea Perm, lângă Munții Ural, la peste 1.500 de kilometri de granița cu Ucraina. Detaliile nu au fost disponibile imediat.

Zelenski: loviturile noastre se vor intensifica

„Facem tot posibilul să reducem capacitatea Rusiei de a lupta”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său video de noapte.

„Loviturile noastre profunde se vor intensifica - finanțarea și sarcinile pentru aceasta sunt deja în vigoare. Diplomații lucrează, de asemenea, în mod activ cu toți partenerii pentru a-și reduce legăturile comerciale cu Rusia. Și ne coordonăm acțiunile."

Aceste remarci vin în contextul în care președintele american Donald Trump a îndemnat, pe 13 septembrie, toți membrii NATO să oprească achizițiile de petrol rusesc, spunând că o astfel de mișcare ar ajuta la încheierea conflictului mortal din Ucraina.

Trump a propus, de asemenea, ca țările NATO să impună tarife secundare de 50-100% Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc.

58 de drone rusești asupra Ucrainei și o dronă în spațiul României

În același timp, sâmbătă noaptea, Rusia a lansat zeci de drone asupra Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni pe 14 septembrie, la o zi după ce România a raportat că o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian, iar Ucraina a atacat două rafinării importante din Rusia, ca parte a efortului Kievului de a limita capacitatea Moscovei de a purta un război.

Forțele aeriene ucrainene au doborât sau neutralizat 52 din cele 58 de drone rusești detectate, a declarat forța aeriană, în timp ce șase drone și o rachetă balistică Iskander au lovit solul, precum și resturi de la două dintre dronele doborâte. Nu au fost raportate victime.

Iar Ministerul român al Apărării a declarat, pe 13 septembrie, că spațiul aerian al țării NATO a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina.

Ministrul Apărării, Ionut Mosteanu, a declarat pentru Europa Liberă că drona a părăsit în cele din urmă spațiul aerian românesc și a intrat pe teritoriul ucrainean. El a spus că două avioane F-16 românești au decolat inițial în urma alertei. Avioanele au fost ulterior înlocuite cu două avioane Eurofighter Typhoon germane.

Pe 10 septembrie, cel puțin 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, crescând sever tensiunile dintre NATO și Moscova.

Articol realizat din relatările Europa Liberă România și ale Serviciului rus al RFE/RL

