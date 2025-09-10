Indignare în Europa după ce dronele rusești au intrat în Polonia. O ripostă armată este improbabilă

Reacțiile occidentale la incident au oscilat între indignare și îndemn la calm.

„Există indicii” privind o acțiune planificată de Moscova în urma incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez, a declarat miercuri șefa politicii externe UE, Kaja Kallas.



„Noaptea trecută, în Polonia, am asistat la cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de către Rusia de la începutul războiului, iar indiciile sugerează că a fost intenționată, nu accidentală”, a mai spus ea.

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat la rândul lui incursiunea dronelor, calificând-o drept „pur și simplu inacceptabilă”.



„Solicit Rusiei să pună capăt acestei acțiuni precipitate”, a scris președintele francez pe X.

Macron și-a exprimat solidaritatea cu populația poloneză și cu guvernul de la Varșovia.



Forțele aeriene poloneze au distrus peste o duzină de drone care au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei din timpul nopții.



Prim-ministrul Donald Tusk a declarat miercuri că acestea proveneau din Rusia. El a spus că este pentru prima dată când drone rusești sunt doborâte deasupra teritoriului NATO.

Nu au fost înregistrate victime, dar au existat pagube materiale.

„Nu am niciun motiv să afirm că suntem în pragul unui război, dar s-a depășit o limită și situația este incomparabil mai periculoasă decât înainte”, a declarat Tusk, în parlament. „Această situație ne apropie cel mai mult de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”.

Polonia a cerut miercuri consultări cu NATO, din care face parte, invocând articolul 4 din tratatul alianței. Acesta spune că țările membre pot cere consultări odată ce cred că suveranitatea și integritatea lor teritorială este amenințată. Situația era deja discutată de NATO miercuri dimineață, dar în cadrul unei ședințe ordinare.

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar suprem al NATO, a spus că alianța este în strânsă legătură cu Polonia și alți membri, iar un purtător de cuvânt al NATO a adăugat că este pentru prima dată când avioanele sale au intervenit împotriva unor potențiale amenințări în spațiul aerian aliat.

Ulterior, s-a aflat că forțele aeriene poloneze au primit sprijin din partea avioanelor de vânătoare olandeze.

Guvernele din mai multe țări est-europene s-au declarat alarmate. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, un critic statornic al Kremlinului, a spus că Polonia se află deja „pe linia frontului”.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus că prin „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, din noaptea de marți spre miercuri, Rusia „a demonstrat din nou” că se comportă agresiv și că „testează constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace”.

„Acest lucru este inacceptabil”, a spus Dan, citat de Europa Liberă România. „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor.”

Pe de altă parte, surse NATO citate de Reuters au spus că incidentul nu este tratat ca un atac asupra alianței - aceasta fiind poziția alianței de câte ori când s-au rătăcit drone prin România sau Polonia, în incidente care au părut însă mult mai inofensive.

Zelenski: „Noi de mult avertizăm”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat miercuri pentru un sistem comun de apărare aeriană cu aliații europeni ai Kievului, acuzând Rusia că „a vizat în mod deliberat” Polonia vecină.

„Ucraina propune de mult timp partenerilor săi crearea unui sistem comun de apărare aeriană pentru a asigura doborârea dronelor”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Liderul ucrainean a declarat că încălcarea spațiului aerian al Poloniei este un „precedent periculos” pentru Europa, afirmând că nu a fost „un accident”.



„Au mai existat incidente în care drone rusești individuale au trecut granița și au parcurs o distanță scurtă în țările vecine. Dar de data aceasta, înregistrăm o acțiune deliberată, la o scară mult mai mare”, a declarat el pe rețelele de socializare.

Republica Belarus, aliata Rusiei, vecină cu Polonia și Ucraina, a declarat miercuri că a doborât și ea câteva drone care s-au rătăcit din cauza bruiajului electronic în timpul unui schimb de lovituri între Rusia și Ucraina. Minskul a spus că a informat Polonia și Lituania despre apropierea dronelor.

Șeful Statului Major General al Belarusului, generalul-maior Pavel Muraveiko, nu a precizat ale cui drone – cunoscute și sub denumirea de vehicule aeriene fără pilot (UAV) – s-au abătut de la traiectorie.

Premierul polonez Tusk a spus miercuri în parlamentul de la Varșovia că dronele doborâte - trei la număr - veneau din Belarus.



Un diplomat rus a declarat miercuri că nu e sigur că dronele erau de origine rusă, a informat agenția de știri rusă RIA. „Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaș, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te