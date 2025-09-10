Polonia a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian

Autoritățile poloneze au descris violarea spațiului aerian al țării ca fiind un „act de agresiune” care a pus în pericol siguranța cetățenilor, ceea ce a făcut necesară doborârea dronelor.

Resturi ale dronelor doborâte de aviația militară au fost găsite într-un sat din apropierea graniței cu Belarus, a declarat un procuror.

La Varșovia, premierul polonez Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului, a anunțat serviciul de presă al executivului.

Atât Tusk, cât și ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat că aeronavele poloneze și aliate au „folosit arme împotriva obiectelor ostile” care au intrat în spațiul aerian și că despre această situație a fost informat comandamentul și secretarul general al NATO.

Comandamentul forțelor armate poloneze a spus că spațiul aerian al țării „a fost violat în mod repetat” în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei. Din acest motiv, armata a pus sistemele de apărare aeriană terestre în alertă maximă.

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a precizat pe rețeaua X că operațiunea a fost lansată pentru a neutraliza obiectele care au trecut granița. „Toate serviciile sunt în acțiune”, a scris oficialul.

Forțele armate au mobilizat aeronave poloneze și aliate pentru a asigura securitatea spațiului aerian, iar operațiunea continuă în regiuni precum Podlaskie, Mazowieckie și Lublin, unde populația a fost sfătuită să rămână în case.

Cel puțin 10 drone au fost depistate de radarele poloneze, dar nu este clar câte dintre ele au fost doborâte de aviație.

Ca măsură de precauție, Polonia a închis temporar patru aeroporturi, inclusiv principalul aeroport Chopin din Varșovia, precum și cele din Lublin, Rzeszow-Jasionka – un centru important pentru transferuri de pasageri și arme către Ucraina.

Ulterior, aeroportul Chopin a transmis că, deși rămâne deschis „nu au loc operațiuni de zbor în prezent” din cauza acțiunilor serviciilor de stat și ale armatei.

Incidentul din Polonia vine după ce președintele polonez Karol Nawrocki a avertizat cu o zi înainte, într-o conferință de presă la Helsinki, că Vladimir Putin este pregătit să invadeze și alte țări.

„Nu avem încredere în bunele intenții ale lui Vladimir Putin. Credem că Vladimir Putin este pregătit să invadeze și alte țări”, a spus Nawrocki.

Polonia, un susținător major al Ucrainei, a mai trecut printr-un incident similar luna trecută, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian și a explodat pe un teren agricol.

În 2023, o rachetă rusă a traversat spațiul polonez pentru a lovi Ucraina, iar în noiembrie 2022, o rachetă antiaeriană ucraineană a căzut într-un sat de lângă graniță, ucigând doi civili. De la acel incident, Polonia a fost în alertă aeriană sporită.

Reacții de la Washington

Senatorul democrat american Dick Durbin din Illinois a declarat că violările repetate reprezintă un semn că „Vladimir Putin testează determinarea noastră de a proteja Polonia și națiunile baltice”.

„După carnagiul pe care Putin continuă să-l facă asupra Ucrainei, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a mai spus senatorul democrat.

La rândul lui, reprezentantul republican Joe Wilson, membru senior al Comitetului pentru Afaceri Externe, a descris incidentul ca un atac direct asupra aliatului NATO Polonia, numindu-l „un act de război”.

Wilson a cerut președintelui american Donald Trump să impună sancțiuni care „să falimenteze mașina de război rusă”.

Polonia a anunțat închiderea graniței cu Belarus începând de joi la miezul nopții, din cauza exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad”, care au ridicat îngrijorări de securitate în statele vecine NATO, inclusiv Lituania și Letonia.

Lituania a declarat că își va întări apărarea la granițele cu Belarus și Rusia.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

