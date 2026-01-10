Rușii „inventează” noi dotări pe dronele Shahed, dar ucrainenii nu se tem foarte tare

Drona de tip Shahed capturată de armata ucraineană avea montată deasupra, între aripi, un sistem portabil de rachete antiaeriene 9K333 Verba.

În esență, MANPADS (în rusă PZRK) este un sistem manual de apărare antiaeriană. Ținut pe umăr, acesta permite lansarea unor rachete sol-aer asupra țintelor aeriene care zboară la joasă altitudine - în special, elicopterele, dar și avioanele de luptă, și chiar rachetele de croazieră.

Primul videoclip cu o astfel de dronă modificată a fost publicat de Serhei Beskrestnov, expert și consultant al armatei ucrainene în domeniul tehnologiilor radio, cunoscut și sub numele de „Flash”.

El a explicat că racheta este lansată de operatorul „Shahed” de pe teritoriul Rusiei și a îndemnat piloții aviației militare „să ia act de apariția unei noi amenințări”.

Comunitatea militară a Ucrainei discută eficacitatea acestei noi „improvizații” rusești.

Expertul aviatic Valeri Romanenko este de părere că eficiența sistemului de rachete portabil instalat pe Shahed este discutabilă.

„Trebuie să ținem cont de faptul că Shahed-ul are o viteză mică și nu este foarte manevrabil. De aceea, n-aș zice că-i potrivit pentru așa ceva. Una este să porți acest sistem pe umăr și să te poți întoarce rapid cu corpul, iar alta este să urmărești o țintă aeriană. În plus, dacă procesul de ghidare s-a întrerupt, atunci sistemul poate fi aruncat [la gunoi] cu tot cu Shahed”, a declarat expertul pentru televiziunea Current Time.

Cu toate acestea, Romanenko este de acord că „inovația” rusească va complica procesul doborârii dronelor Shahed de către aviația ucraineană, deoarece piloții vor trebui să cunoască în permanență poziția dronei, pentru a nu se trezi în fața ei.

Sistemul „Verba”

De fapt, toată problema rezidă în faptul că pe drone e instalat sistemul portabil Verba. Acesta poate distruge țintele fără să fie necesară o lovitură precisă, frontală.

Rachetele sistemului Verba sunt făcute astfel încât să explodeze în apropierea țintei, pentru a lovi o suprafață cât mai mare, dar și pentru a contracara capcanele termice folosite de piloți împotriva rachetelor antiaeriene.

Expertul aviatic Anatoli Hrapcinski spune că, deși ideea montării unui sistem de rachete sol-aer pe Shahed pare o improvizație, ea arată totuși că industria militară rusă evoluează și testează soluții noi.

„Turcia a testat recent un sistem de rachete aer-aer montat sub aripile dronelor de atac. Mai mult, acestea erau rachete cu rază lungă de acțiune. În orice caz, trebuie să spunem că Rusia dorește să creeze o dronă care să transporte mijloace de luptă de tip „aer-aer” pentru a proteja un grup sau un roi de drone care îndeplinesc misiuni de luptă”, a declarat expertul pentru Current Time.

„Este provocare, dar nu e prima”

Această modificare a dronei „Shahed” nu este deloc prima. Anterior, Rusia a echipat aceste drone cu rachete R-60 de tip „aer-aer” pentru a le proteja de avioanele ucrainene.

Faptul că armata rusă dispune de noi drone de atac modificate a fost confirmat și de forțele aeriene ucrainene.

„De când a apărut, Shahed s-a schimbat foarte mult. Am găsit pe ele și modeme Starlinks, și cartele SIM [ucrainene], și multe alte mijloace de comunicare. Sunt echipate cu multe antene de luptă electronică, pentru a contracara mijloacele noastre de război electronic. Serviciile noastre de informații lucrează cu toate acestea.

De când a apărut, Shahed s-a schimbat foarte mult...

MANPADS este o provocare, dar nu e prima. Este limpede că acest sistem va fi o amenințare mai mult pentru elicopterele noastre, decât pentru avioanele de vânătoare. Inamicul nu stă pe loc”, a declarat pentru televiziunea „Rada” ofițerul de presă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat.

Purtătorul de cuvânt nu a comentat cât de eficientă este această dronă modificată, menționând doar că, în timpul războiului, orice inovații militare sunt testate exclusiv pe câmpul în luptă.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te