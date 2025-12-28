„Terenul” secret de lângă Slutsk. Imagini din satelit ale unei foste baze de rachete, renovată de Lukașenko

În Belarus, mai la sud de capitala Minsk, în raionul Slutsk, se construiește în secret de aproape un an și jumătate un complex de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete. Obiectivul nu are un nume oficial, dar este construit după un ordin secret al liderului autoritar belarus, Aleksandr Lukașenko. Având în vedere dimensiunile și infrastructura complexului, acesta pare să fie unul din cele mai mari proiecte militare din Belarus: experții nu exclud posibilitatea ca acolo să fie amplasate arme nucleare rusești, de exemplu rachete „Oreșnik”, transmite Serviciul belarus al RFE/RL.

Pe 19 decembrie, în timpul lucrărilor Adunării Populare Belaruse, Aleksandr Lukașenko a reacționat public la investigația Serviciului belarus al RFE/RL despre această bază militară. Ancheta a fost realizată în septembrie, în colaborare cu proiectul de investigații „Scheme” al Serviciului ucrainean al RFE/RL și publicațiile estoniene Delfi și Eesti Ekspress.

Imaginile din satelit, obținute atunci de jurnaliști, au permis identificarea etapei inițiale a construcției infrastructurii militare din raionul Slutsk.

Lukașenko, în discursul său din 19 decembrie, a declarat destul de nervos că informațiile privind amplasarea rachetelor „Oreșnik” cu focoase nucleare anume în raionul Slutsk nu corespund realității:

„Astăzi am citit că isteții noștri de peste hotare au declarat că undeva în zona Slutsk am amplasat „Oreșnik”. Nu vreau să spun unde și nu voi spune. Dar este o minciună sfruntată. Nu am amplasat „Oreșnik” în niciun Slutsk”, a declarat Lukașenko.

În luna decembrie, jurnaliștii au făcut rost de noi imagini din satelit cu construcția bazei de lângă Slutsk, din apropierea satului Pavlovka și a așezării agricole Vejî, pe locul fostului orășel militar sovietic al Regimentului 306 de rachete strategice din Slutsk. De asemenea, Serviciul belarus al RFE/RL a obținut documente care atestă faptul că lucrările de construcție au loc în baza unui ordin secret al lui Lukașenko din 2 noiembrie 2023, nr. 181 rp-s. Potrivit investigației, litera suplimentară „s” poate indica caracterul secret al decretului prezidențial.

Prin acest decret, lucrările trebuie efectuate fără înregistrarea cadastrală a terenurilor și fără alte dispoziții privind alocarea terenurilor agricole pentru construcții, precum și a terenurilor din fondul forestier.

De asemenea, jurnaliștii au discutat cu localnicii și cu persoanele care au lucrat direct pe șantierul din Vejî. Ei descriu acest loc ca fiind strict secret și de mare amploare.

„Am fost pe șantier și am vorbit cu oamenii. Nimeni nu va afla ce se construiește acolo până când lucrările nu vor fi finalizate”, spune unul din constructori. Un localnic adaugă: „Locuiesc în apropiere și acolo se construiește foarte intens”.

„Astăzi am vorbit cu reprezentanții firmei de macarale. Sunt multe macarale acolo, au mult de lucru”, povestește un alt localnic. Un alt interlocutor al Serviciului belarus al RFE/RL descrie amploarea construcției astfel: „Am numărat 18 macarale pe o singură clădire. Și asta doar pe o singură construcție”.

Trei hangare de 100 de metri lungime și 13 depozite de muniție

Cum arăta șantierul de construcții în septembrie 2025, potrivit imaginilor din satelit? Deja atunci era evident că obiectivul avea patru zone distincte: platforma principală în partea de vest și trei platforme aproape identice ca suprafață în partea de nord, sud și sud-est a bazei. Toate erau conectate prin drumuri de beton, construite recent:

Locul unde se desfășoară construcția are deja un trecut militar: în aceste păduri, între anii 1959 și 1993, a fost dislocat Regimentul 306 de rachete strategice din Slutsk. Rachetele amplasate în apropiere de Slutsk în perioada sovietică reprezentau o amenințare mai întâi pentru întreaga Europă, iar apoi și pentru Statele Unite ale Americii.

După destrămarea URSS, obiectivul a ajuns în paragină. Dar s-au păstrat unele fortificații, lansatoare de rachete, zone minate, hangare și alte construcții militare: acest fapt este confirmat de fotografiile amatorilor de „ruine”, care au vizitat obiectivul în mai mulți ani.

După cum a relatat deja Serviciul belarus al RFE/RL în primăvara anului 2024, statul belarus a început să „valorifice” teritoriul fostei baze militare.

Mai întâi, aproape toată primăvara, teritoriul a fost deminat de geniștii armatei belaruse, iar din 16 iunie 2024 au început lucrările de defrișare a teritoriului bazei și de terasament. În decembrie 2024, autoritățile raionale au început instalarea rețelelor electrice la locul respectiv și construirea de noi stații electrice.

Totodată, în documentația de proiect a obiectului de lângă Slutsk nu este indicată denumirea oficială a construcției, nici destinația acesteia, și nici utilizatorul final. Cel mai adesea, în documente, acest loc este denumit „Terenul” sau pur și simplu „Obiectul de lângă așezarea agricolă Vejî” – cea mai apropiată localitate.

În documentele comitetului executiv al raionului Slutsk, acest loc era denumit și „șantierul de construcții Terenul”. Așa fusese desemnat când, în vara anului 2025, comisia pentru protecția muncii a venit la obiectiv în legătură cu un accident: atunci, un muncitor a murit în urma căderii unei macarale.

Perioada activă de construcție a complexului de lângă Slutsk a fost anul 2025, când suprafața șantierului a depășit 2 kilometri pătrați, adică aproximativ 280 de terenuri de fotbal.

Noile imagini din satelit ale companiei Planet Labs, obținute în decembrie 2025, arată cum s-a schimbat situl format din patru zone separate.

În partea de vest a complexului, unde se află cel mai mare teren de construcții, a fost defrișată pădurea pe o suprafață de un kilometru pătrat și s-au construit 13 depozite de muniție cu dimensiuni de 30 pe 20 de metri, înconjurate de ziduri de protecție.

Imaginea din satelit de pe 18 decembrie 2025 arată că în partea de vest a complexului au mai fost construite trei hangare cu lungimea de 100 de metri și au fost turnate fundațiile pentru diferite tipuri de clădiri, una dintre ele având forma unei potcoave: această clădire are o lungime de aproape 270 de metri:

Alte șase hangare mici sunt, de asemenea, ascunse de movile de pământ protectoare. Toate aceste structuri sunt conectate între ele printr-o rețea de drumuri, majoritatea dintre ele fiind deja asfaltate.

Șantierul nordic, relativ mic (în comparație cu cel vestic), se află în apropierea satului Pavlovka. Acesta este situat pe un teren care, anul trecut, era utilizat pentru agricultură. După cum reiese din fotografiile realizate în decembrie 2025, aici au fost construite opt clădiri cu structură metalică, asemănătoare cu hangarele, și au fost ridicate și diguri de protecție din pământ:

Pe șantierul din sud-est se observă mai puține lucrări. Totuși, se poate vedea carcasa unei clădiri cu o lungime de aproape 150 de metri, precum și aproximativ 8 structuri mici, consolidate cu terasamente de pământ.

De-a lungul drumurilor care duc spre partea centrală a acestei zone se construiesc clădiri asemănătoare cu punctele de control.

„Clădire de producție”

Locuitorii din zonă care au lucrat pe șantier nu exclud posibilitatea ca sub Slutsk să se construiască o fabrică militară, de exemplu pentru producția de drone. Documentele obținute de Serviciul belarus al RFE/RL arată că pe șantierul militar se construiește un sistem propriu de alimentare cu apă, cu trei puțuri arteziene. De asemenea, pentru obiectiv se achiziționează echipamente pentru alimentarea, stocarea și purificarea apei, inclusiv rezervoare pentru apă curată și materiale pentru eliminarea fierului. Conform descrierilor producătorilor, astfel de echipamente sunt utilizate în marile întreprinderi industriale, care au nevoie constantă de apă.

Faptul că pe teritoriul respectiv se prevede organizarea unei producții militare este confirmat și de prezența în descrierea licitațiilor de stat a unor obiective precum:

„clădire de producție cu complex administrativ-economic 1.1”,

„clădire de producție 2.1”,

„depozit A2.3-A2.4, K2.1-K2.2”,

„depozit de materii prime și componente A1.9-A1.14”.

De asemenea, conform documentației, la obiectivul de lângă Slutsk se prevede construirea unor „clădiri monolit de apărare civilă nr. 3”, a unei unități separate de pompieri, a unei cantine și a unei centrale termice. Pentru una dintre clădirile de producție este necesar să se construiască un „atelier industrial” cu o suprafață de aproape 1,2 mii de metri pătrați.

Muncitori din Soligorsk

Mai multe organizații sunt implicate în prezent în construcția complexului din apropierea orașului Slutsk. Printre acestea se numără și compania Stroitrest nr. 3 din Soligorsk. În decembrie 2025, pe site-ul de licitații publice, aceasta a comandat două autobuze pentru transportul a 105 muncitori pe ruta „Soligorsk – Vejî (obiectul „Terenul”)”. Acest fapt indică, de asemenea, necesitatea atragerii unui număr mare de subcontractanți la șantier.

Se știe că lucrările la obiectiv sunt însoțite de un regim strict de confidențialitate. Conform documentelor „Stroitrest nr. 3”, toată documentația tehnică și de licitație pentru potențialii subcontractanți este transmisă de Stroytrest nr. 3 numai după semnarea unui acord separat de confidențialitate. Materialele sunt distribuite doar pe suport electronic, care trebuie înregistrat în mod obligatoriu la serviciul de securitate al întreprinderii. Fără un acord de confidențialitate semnat, participanții nu au acces nici la condițiile licitației, nici la documentația de proiect.

În același timp, aprobarea subcontractanților pentru construcția de lângă Slutsk se face cu participarea „specialistului în securitatea economică și combaterea extremismului” al „Stroytrest nr. 3”, Aleksei Kapacen: acest fapt este consemnat într-un ordin intern al întreprinderii din 6 februarie 2025.

Valoarea unor comenzi subcontractate de la „Stroytrest nr. 3” ajunge la aproape 3 milioane de ruble belaruse (aproximativ 900.000 de dolari). Există aproape douăzeci de astfel de comenzi.

La fel ca în cazul marii majorități a celorlalte instituții de stat care sunt construite pe terenuri din raionul Slutsk, sursele acestor investiții financiare importante nu sunt indicate ca fonduri bugetare, ci ca fonduri proprii ale organizațiilor. În mod similar, acestea sunt indicate și în cazul Stroitrest nr. 3.

Documentele indică însă ceva mai exact sursa fondurilor destinate construcției: resurse de creditare ale SA „Belinvestbank” garantate de Consiliul de Miniștri al Republicii Belarus.

Conform documentelor obținute de Serviciul belarus al RFE/RL, primul lot de echipamente tehnologice ar urma să fie livrat la obiectivul „Terenul” până în aprilie 2026.

Însă, chiar și la această etapă, documentele publice nu dezvăluie nici denumirea oficială a complexului, nici destinația sa finală, nici organizația care îl va utiliza. Reacția nervoasă a lui Lukașenko la menționarea orașului Slutsk confirmă totuși în mod indirect importanța strategică a obiectivului.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te